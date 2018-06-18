 В Украине учреждена музыкальная премия имени Сергея Нигояна

Об этом основатели отличия сообщили во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Сергей Нигоян планировал творческую карьеру, карьеру артиста, актера. Реализовать ее он не успел. Мы будем ежегодно воплощать его идею, организуя творческие конкурсы, связанные с музыкальными произведениями. Ведь музыка является универсальной по времени, пространству, географии", - отметил член жюри конкурса Владимир Тихий.

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Премия призвана поддерживать молодых украинских деятелей, которые видят в творчестве основу развития современной Украины, стремятся к созданию новых форм и смыслов искусства.

На конкурс можно подавать проекты аудио- и мультимедийных инсталляций в публичном пространстве.

"В конкурсе смогут участвовать не только композиторы, выпускники, студенты музыкальных заведений, а также сообщество медиа-артистов, саунд-артистов", - отметила член жюри конкурса Алла Загайкевич.

На конкурс приглашают участников в возрасте до 35 лет, подать заявки можно по установленной форме в 15 июля 2018 включительно. Победителю конкурса предоставят 25 000 гривен для реализации собственного проекта.

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Награда учреждена в рамках проекта "Отличия Героев Небесной Сотни" благодаря поддержке платформы "Большая идея" и 162 меценатов Украины и мира, а также Международного фонда "Возрождение".

"Премия Героев Небесной Сотни" - это ряд проектов для поддержки украинской молодежи в тех областях, в которых работали или мечтали работать Герои Небесной Сотни.

Сергей Нигоян - армянин, родившийся в Украине. Погиб 22 января 2014 возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского в Киеве, во время событий Революции Достоинства. Нигоян был одним из первых погибших во время событий на Майдане.