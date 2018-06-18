 Оккупанты обвинили объявившего голодовку Балуха в дезорганизации работы ИВС из-за проблем с одеждой начальника

Информацию обнародавала Крымская правозащитная группа, сообщает Цензор.НЕТ.
Отвечая на запрос адвоката, в полиции сообщили, что "11 августа после произошедшего инцидента с осужденным Балух В.Г. начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. не смог продолжить исполнение своих обязанностей в полном объеме, а именно проведение утреннего осмотра камер ИВС и лиц в них содержащихся, и дальнейшие утренние мероприятия, предусмотренные внутренним распорядком ИВС проходили без участия начальника ИВС капитана полиции Ткаченко В.А. стоит полагать, что деятельность ИВС была дезорганизована".
"11 августа после произошедшего инцидента с осужденным Балух В.Г. начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. в устной форме доложил мне о произошедшем, а также о том, что его форменная одежда находится в неудовлетворительном состоянии и ему необходимо переодеться по месту проживания. Через короткий промежуток времени начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. прибыл в ОМВД в гражданской одежде и подал на мое имя рапорт, в котором подробно указал на инцидент, произошедший в ИВС с осужденным Балух В.Г.", - говорится в ответе, который подписал начальник "Отдела МВД России по Раздольненскому району", майор полиции Н.Н. Шуба.
Защита Балуха считает такую аргументацию обвинения необоснованной:
"Утренний обход камер — это исключительная инициатива самого начальника ИВС. Он может этим и не заниматься, поскольку имеются должностные лица, работающие в ИВС, которые собственно и занимаются обходом камеры. Никаким документом не предусмотрено, что это должен делать лично начальник ИВС. Кроме того, насколько мы поняли, начальник ИВС проявлял свою инициативу по обходу камеры только когда там содержался Владимир Балух.
Если даже мы говорим о том, что форменное обмундирование было испачкано жидкостью для мытья посуды, то это никаким образом не могло нарушить работу учреждения, т.е. дезорганизовать его деятельность", - уверены защитники Балуха.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).
Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.
СМЕРТЬ РОССИИ. Почему Россия распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами
Известный оппозиционный российский журналист Александр Сотник прокомментировал решение правящей чекистской банды Путина повысить пенсионный возраст русских рабов и увеличить налоги на фоне нарастающего демографического кризиса, давления Китая и провалов Кремля во внешней политики.
По его мнению, ситуация в России катастрофически ухудшается и ведет страну под властью лубянской камарильи к неизбежной гибели. Дай Бог!
Журналист пишет:
«Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» - спасительная соломинка, за которую хватаются утопающие «совки». И СССР у них не мог развалиться, «потому что мы - великие, и это просто невозможно», и Путин не может лгать, потому что «как вообще такое может быть?», и Россия всех нагнет и «снова повторит», потому что «иначе быть не может!» Ан нет, может.
Уже давно озвучена цифра, что по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года в России по документам числилось живого населения только 89 млн 654 тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено по итогам фейковой «переписи населения».
Вдумайтесь: 8 лет назад живых россиян было меньше 90 миллионов. Но ведь такого «не может быть!» Уж слишком разнятся цифры с официальными, и ложь представляется настолько чудовищной по своим масштабам, что проще и безопаснее для ума поверить телевизору, чем собственным глазам. А глаза видят страшные картины: молниеносно разрастающиеся кладбища по всей площади страны и вымирающие деревни, нетрезвое больное население и экспансию сопредельных стран.
Китайцы вывозят сибирские ресурсы и награждают Путина златой цепью - не иначе как «за сдачу Сибири». Если цифра в 89 миллионов в 2010 году соответствует действительности, то Россия уже вчера стала территорией тайного геноцида.
Масштабы «путинской эмиграции» огромны, причем уезжают лучшие люди - думающие, образованные, деятельные. На их место приходят мигранты с весьма условным образованием, понижая планку конкурентоспособности, а, проще говоря - ускоряя процесс интеллектуальной и общественной деградации.
А если к этому добавить общую деградацию государственной системы - с ее изворовавшимися чиновниками, озверевшими от неподсудности охранителями и вконец изолгавшимся «вождем» - получаем поистине адскую картину обреченности и аргументированный ответ на вопрос «почему Россия неизбежно распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами, нежели во времена развала СССР».
Просто потому, что процесс этот уже запущен, и жертвы уже исчисляются десятками миллионов. Засекреченными и закопанными.
Путин превращается в «царя без подданных». Он так резво транжирит человеческие ресурсы, что не задумывается о том, кто вообще останется жить на этих территориях. С точки зрения лубянской нежити, это вполне логично: все живое должно быть уничтожено, а если на карте мира не найдется места для путинского трона - то и такой мир должен исчезнуть.
Изнеженная Европа ведет себя столь же нерешительно, как и в преддверии Второй мировой: пусть все остается, как и прежде, нельзя лишний раз волновать избирателей. А избиратель, как обычно, состоит из «троечников-середнячков», не способных просчитать очевидных рисков. Да и не их это дело: «серенькое большинство» всегда болталось между отличниками, берущими на себя функцию локомотива человечества, и двоечниками, способными на безрассудные и отчаянные поступки на грани подвига.
Горе, если власть, как хамелеон, стремится окраситься в серый цвет, чтобы понравиться такому большинству. И - катастрофа, если откровенная «серость» приходит к власти, как это случилось в России в 1999-м.
Сколько ни ругай Трампа - «сереньким» его не назовешь. Да, его встреча с Кимом - политическое шоу. Но и знак, что Америка способна «творить политику» в одиночку, не оглядываясь на пугливых европейских партнеров.
Троллинг в виде «возвращения России в Большую восьмерку» и фраза «снимите нас красивыми и худыми» - всего лишь элементы для большей зрелищности. Дональд любит пошутить перед тем, как заставит вас проглотить горькую пилюлю. Если КНДР станет безъядерной - санкции с неё будут сняты, и Трампу удастся сделать то, что не получилось у Клинтона, который также встречался с Ким Чен Иром, но дальше взаимных деклараций стороны не продвинулись.
Между тем, Трамп делает очередное громкое заявление о «недопустимо высокой цене на нефть». Это означает, что в белом Доме всерьез рассматривается сценарий, при котором Америка заливает нефтью всю планету, обесценивая грязищу до комфортного для Вашингтона уровня. В этом случае предположение, что «Путину пора приготовиться» уже не выглядит глупым.
«Михал Иваныч» недаром ищет встречи с Дональдом: хоть в Австрии, хоть у черта на рогах - ему позарез нужно с ним «перетереть». То ли лизнуть ботинок, то ли предъявить новый компромат. Но для Трампа это уже неважно. Он находится приблизительно в том же положении, что и Путин.
Если опосредованный сговор с Кремлем имел место - Дональду светит импичмент и тюрьма «за измену родине». И чтобы этого не произошло, Трамп будет всеми силами пытаться задушить Вовочку еще до окончания своего первого срока - пусть даже и в дружеских объятиях. А потом можно будет пытаться выдвинуться вторично, если его кандидатуру рискнут поддержать республиканцы, которые отнюдь не в восторге ни от его демонстративного поведения, ни от запаха, исходящего от расследования Мюллера.
В такой внешнеполитической конфигурации Путин устраивает перетряску в собственной администрации, усиливая её сотрудниками спецслужб. Он - в кольце врагов, в полном одиночестве.
Еще пара-тройка лет тайного геноцида, который невозможно остановить в принципе - и Россия превратится в империю без народа. А с Востока поджимает Китай, который буквально покупает кремлевскую верхушку, выделяя все новые деньги под коррупцию. Ведь понятно, что 600-миллиардный долг для ВТБ будет разворован, а платить по будущим счетам станет распадающаяся Россия. И платить, скорее всего, территориями.
Долгое время Россия служила территориальным и ментальным буфером между Востоком и Западом - между Китаем и Европой. Результатом путинского правления станет исчезновение этого буфера, и подползание Китая к европейским границам.
С потрохами купленный крысиный Кремль не станет заслоном для ненасытного Дракона из Поднебесной. А когда отупевшая от сытости Европа это осознает - будет уже слишком поздно. И на экспансионистском пути у откормленного Дракона останется лишь одно препятствие: как ни странно, США. И вот тогда Европе придется позабыть о разногласиях и «торговых войнах», и объединяться с Америкой в более жестких обстоятельствах.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
і про пенсійний вік і про банду і про вимирання нації
цікаво, рекорд Надійки побито?