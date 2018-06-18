 Оккупанты обвинили объявившего голодовку Балуха в дезорганизации работы ИВС из-за проблем с одеждой начальника

Информацию обнародавала Крымская правозащитная группа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отвечая на запрос адвоката, в полиции сообщили, что "11 августа после произошедшего инцидента с осужденным Балух В.Г. начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. не смог продолжить исполнение своих обязанностей в полном объеме, а именно проведение утреннего осмотра камер ИВС и лиц в них содержащихся, и дальнейшие утренние мероприятия, предусмотренные внутренним распорядком ИВС проходили без участия начальника ИВС капитана полиции Ткаченко В.А. стоит полагать, что деятельность ИВС была дезорганизована".

"11 августа после произошедшего инцидента с осужденным Балух В.Г. начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. в устной форме доложил мне о произошедшем, а также о том, что его форменная одежда находится в неудовлетворительном состоянии и ему необходимо переодеться по месту проживания. Через короткий промежуток времени начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. прибыл в ОМВД в гражданской одежде и подал на мое имя рапорт, в котором подробно указал на инцидент, произошедший в ИВС с осужденным Балух В.Г.", - говорится в ответе, который подписал начальник "Отдела МВД России по Раздольненскому району", майор полиции Н.Н. Шуба.

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Защита Балуха считает такую аргументацию обвинения необоснованной:

"Утренний обход камер — это исключительная инициатива самого начальника ИВС. Он может этим и не заниматься, поскольку имеются должностные лица, работающие в ИВС, которые собственно и занимаются обходом камеры. Никаким документом не предусмотрено, что это должен делать лично начальник ИВС. Кроме того, насколько мы поняли, начальник ИВС проявлял свою инициативу по обходу камеры только когда там содержался Владимир Балух.

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Если даже мы говорим о том, что форменное обмундирование было испачкано жидкостью для мытья посуды, то это никаким образом не могло нарушить работу учреждения, т.е. дезорганизовать его деятельность", - уверены защитники Балуха.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.