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 Политика Украины
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 Климкин призвал международные компании присоединиться к Украине в противодействии российским киберугрозам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международные компании присоединиться к Украине в противодействии российским киберугрозам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я хочу создать платформу в партнерстве с айтишниками и гражданским обществом для того, чтобы отбивать российские киберугрозы и противодействовать пропаганде. Россия будет использовать Украину, как полигон для отработки своих гибридных методов. Хочу призвать международные компании присоединиться к нам в противодействии российским угрозам, ведь после наших выборов будут выборы в США, других странах, а помогая нам, они помогут и себе", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что следующие выборы в Украине станут вопросом выживания Украины "как европейской демократической страны".

"Мы должны для себя и для всего мира определить, что это конфликт не только между странами, Украиной и Россией, это конфликт между двумя обществами, одно из которых построено на правах человека и свободе, другое же – на абсолютно других авторитарных принципах", - сказал министр.

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П.Климкин также выразил уверенность в том, что Россия будет использовать время предвыборной и избирательной кампании для тотальной дестабилизации Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072083
 
 
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Э,... думают... Климкин призвал... это неспроста!...
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Не ну Климкин зря болтать не будет. Значит есть угроза.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин призвал международные компании присоединиться к Украине в противодействии российским киберугрозам
 
 
 
 
 
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