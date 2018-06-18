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Все про:беженцы (952) Министерство социальной политики (564) переселенцы (271)

 На 18 июня зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики

В Украине по состоянию на 18 июня 2018 года на учете находится 1 млн 510 тыс. 708 внутренне перемещенных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

"По состоянию на 18 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 510 тыс. 708 переселенцев или 1 млн 235 тыс. 400 семей с Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.

При этом отсутствует информация о выплате помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля на учете в Украине состояло 1,4 млн 427 тыс. переселенцев, на 2 мая - 1 млн 500 тыс. человек.

Также читайте: Менее половины переселенцев с Донбасса имеют постоянную работу, среднемесячный доход на одного человека составляет 2239 гривен, - отчет МОМ

Источник: https://censor.net.ua/n3072080
 
 
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Люди как истинные патриоты уехали с оккупированных территорий, а их записали во "второй сорт" и лишили право голоса.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа 18 июня зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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