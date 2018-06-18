 Россия скрывает правду об украинских политзаключенных, - МИД Украины выражают протест в связи с отказом Денисовой посетить удерживаемого в РФ Сущенко

Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Тотальное несоблюдение РФ достигнутых договоренностей. Россия скрывает правду об украинских политзаключенных – пленниках Кремля. На этот раз, несмотря на разрешение посетить Р.Сущенко, украинскому омбудсмену отказано во встрече с пленником Кремля. Выражаем протест", - заявила Беца.

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Ранее стало известно, что Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы.