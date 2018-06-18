 Россия скрывает правду об украинских политзаключенных, - МИД Украины выражают протест в связи с отказом Денисовой посетить удерживаемого в РФ Сущенко

Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Тотальное несоблюдение РФ достигнутых договоренностей. Россия скрывает правду об украинских политзаключенных – пленниках Кремля. На этот раз, несмотря на разрешение посетить Р.Сущенко, украинскому омбудсмену отказано во встрече с пленником Кремля. Выражаем протест", - заявила Беца.
Ранее стало известно, что Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы.
і поки чм не закінчиться - хуйло не буде нічого робити, а
опісля - точно ні чого не буде робити по обміну заручниками
і це дуже просто - воно отримало і провело чм - що ще треба?!
территориальную целостность единой Украины пиар-власть подменяет
"борьбой" за "освобождение заложников", которой не будет
конца.
ПРО ИЛОВАЙСК ТОЖЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ДОГОВОРИЛИСЬ. Сколько ребят погибло от этой договоренности
Кстати Гуттереш поехал в рашу на ЧМ - коррумпированный секретарь ООН