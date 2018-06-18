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 Политика Украины
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Все про:Денисова (174) Россия (69675) политзаключенные (816) Беца (239) Сущенко (376)

 Россия скрывает правду об украинских политзаключенных, - МИД Украины выражают протест в связи с отказом Денисовой посетить удерживаемого в РФ Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с недопуском уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к удерживаемому в России украинскому политзаключенному, журналисту Роману Сущенко.

Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Тотальное несоблюдение РФ достигнутых договоренностей. Россия скрывает правду об украинских политзаключенных – пленниках Кремля. На этот раз, несмотря на разрешение посетить Р.Сущенко, украинскому омбудсмену отказано во встрече с пленником Кремля. Выражаем протест", - заявила Беца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы, - Ирина Геращенко

Россия скрывает правду об украинских политзаключенных, - МИД Украины выражают протест в связи с отказом Денисовой посетить удерживаемого в РФ Сущенко 01

Ранее стало известно, что Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы.

Источник: https://censor.net.ua/n3072075
 
 
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кацапи вірні собі - тим більше в них є чм-2018
і поки чм не закінчиться - хуйло не буде нічого робити, а
опісля - точно ні чого не буде робити по обміну заручниками
і це дуже просто - воно отримало і провело чм - що ще треба?! Россия скрывает правду об украинских политзаключенных, - МИД Украины выражают протест в связи с отказом Денисовой посетить удерживаемого в РФ Сущенко - Цензор.НЕТ 8826
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Заголовок просто ЖЕСТЬ! Денисова не захотела встретится с Сущенко. Цензор проснись и пой...
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это так просклоняли . может в Цензоре вата завелась - много пропагандистских накладок в пользу РФ
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Борьбу за
территориальную целостность единой Украины пиар-власть подменяет
"борьбой" за "освобождение заложников", которой не будет
конца.
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Что же это за договоренности такие, на высшем уровне, что никуда Денисову не пускают.
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Значит такой уровень. Нельзя с хуйлом договариваться.
ПРО ИЛОВАЙСК ТОЖЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ДОГОВОРИЛИСЬ. Сколько ребят погибло от этой договоренности
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Делайте доклад в ООН, давайте интервью ведущим СМИ.
Кстати Гуттереш поехал в рашу на ЧМ - коррумпированный секретарь ООН
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