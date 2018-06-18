 Украина должна воспользоваться ЧМ по футболу в РФ для давления на нее с целью освобождения политзаключенных, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы должны воспользоваться этим чемпионатом для дальнейшего политического и медийного давления. Многие называли только Олега Сенцова или Александра Кольченко, но сейчас все больше начали упоминать и других политзаключённых. Я всегда, когда общаюсь с политиками, парламентариями, призываю их начинать встречи с российской стороной с вопросов Крыма и Донбасса, политзаключенных", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр также рассказал, что Украина поддерживает акции, которые проводятся во многих странах мира в поддержку украинских политзаключенных и бойкотирования Чемпионата мира по футболу в России.

"Сейчас мы работаем над усилением наших акций, чтобы фаны, которые едут на чемпионат, видели в аэропортах портреты политических узников и понимали, в какую страну они едут, что это не страна футбола, а по определению другая страна… Спорт и политика должны быть отделены друг от друга, но мы будем работать и дальше с фанами и с политиками для того, чтобы Россия на этом чемпионате осталась изолированной. Мы не можем допустить, чтобы на фоне того, что происходит, Россия могла использовать этот чемпионат как свой пиар, как свидетельство и символ уважения к ней", - пояснил П.Климкин.

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Глава МИД Украины также призвал соотечественников оценить все возможные риски и угрозы их личной безопасности, прежде чем ехать в Россию на футбольные матчи.

"Провокации абсолютно возможны со стороны российской полиции и российских спецслужб… Если кто-то туда едет и считает, что футбол для него важнее, чем собственная безопасность, я даже уже не говорю о патриотизме – это его личный выбор", - добавил министр.

При этом П.Климкин подчеркнул, что Украина будет защищать каждого своего гражданина.

"Футбол должен быть футболом, а не политикой. Поэтому ехать в страну-агрессор для того, чтобы посмотреть футбол, – это тотально неправильное решение", - резюмировал он.

Министр иностранных дел также выступает за распространение украинских санкций на всех фигурантов "списка Сенцова-Савченко" – лиц, причастных к сфабрикованным процессам против украинских политзаключенных и заложников, - а также работать над тем, чтобы на этих людей были распространены европейские и американские санкции.

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"Сейчас иногда друзья спрашивают, оптимальное ли это название, а я отвечаю, что название неважно, важно чтобы все виновные попали в этот список", - отметил П.Климкин.