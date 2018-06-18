 У нас есть возможность снять блокирование Венгрии в НАТО, - Климкин

"Я считаю, в том числе основываясь на моих дискуссиях с венгерским министром иностранных дел, что мы имеем возможность снять это блокирование… и мы выйдем на то, что Украина будет принимать участие в саммите НАТО", - сказал П.Климкин в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр пояснил, что будущий саммит будет посвящен тем реформам, которые Украине необходимо сделать для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

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Он также напомнил, что 22 июня в Закарпатской области пройдет встреча с венгерской общиной.

"Наша цель очень проста, у нас есть венгерская община, о которой мы должны заботиться. Они должны оставаться на 100% венграми, но они также на 100% должны стать украинскими гражданами. Для этого им абсолютно не нужно становиться меньше венграми, они просто должны получить соответствующее знание украинского языка и понимание того, в какой стране они живут", - пояснил П.Климкин.

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Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.