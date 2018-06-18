EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  835  9
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (628) НАТО (5863) образование (1780) язык (3325) нацменьшинства (150) Климкин (1725)

 У нас есть возможность снять блокирование Венгрии в НАТО, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Украине удастся достичь договоренности с венгерской стороной и принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

"Я считаю, в том числе основываясь на моих дискуссиях с венгерским министром иностранных дел, что мы имеем возможность снять это блокирование… и мы выйдем на то, что Украина будет принимать участие в саммите НАТО", - сказал П.Климкин в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр пояснил, что будущий саммит будет посвящен тем реформам, которые Украине необходимо сделать для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия в июле может снять вето на проведение заседания комиссии Украина-НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

Он также напомнил, что 22 июня в Закарпатской области пройдет встреча с венгерской общиной.

"Наша цель очень проста, у нас есть венгерская община, о которой мы должны заботиться. Они должны оставаться на 100% венграми, но они также на 100% должны стать украинскими гражданами. Для этого им абсолютно не нужно становиться меньше венграми, они просто должны получить соответствующее знание украинского языка и понимание того, в какой стране они живут", - пояснил П.Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования и венгерская община начали "конструктивные переговоры", - Гриневич

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3072072
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
проголосити угорську другою державною? У нас есть возможность снять блокирование Венгрии в НАТО, - Климкин - Цензор.НЕТ 6855
 показать весь комментарий
 
А все это время благородство не позволяло?
 показать весь комментарий
 
 
Как говорил молодёжи тренер по стрельбе...- плохому Танцору только и яйца мешают...!!
 показать весь комментарий
 
 
Так не упускайте возможность-действуйте!
 показать весь комментарий
 
 
Уж на что я спокойный - но вот это вот непрекращающееся "гоп!" при полном отсутствии не то что прыжка, но и видимой попытки оный совершить - уже подза#бало.
Вы, блин, СПЕРВА сделайте, а ПОТОМ пишите в пейсбук, свитор и куда вы там ещё пишете ради имитации работы.
 показать весь комментарий
 
 
Пока даже и пузырей нет,да и лужа высохла...
 показать весь комментарий
 
Ну и что, что есть?
У Вас и вся власть есть, но почему-то Украина по уровню жизни находится на 122 месте из 144, находясь уже позади многих Африканских стран.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас есть возможность снять блокирование Венгрии в НАТО, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх