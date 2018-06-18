 Песков о недопуске Денисовой к Сенцову: "Причины я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ведется работа во исполнение той договоренности, которая была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко. Только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить, по результативности этой работы", – сказал Песков во время пресс-конференции 18 июня.

Он также добавил, что причины, по которым украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла встретиться с заключенным Олегом Сенцовым, ему неизвестны.

"Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем – невозможна", – сказал Песков.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и Романом Сущенко.

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