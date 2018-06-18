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 Политика Украины
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Все про:Денисова (174) Песков (831) Сущенко (376) Москалькова (40)

 Песков о недопуске Денисовой к Сенцову: "Причины я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что ему неизвестны причины, по которым украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла встретиться с украинским заложником в РФ режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ведется работа во исполнение той договоренности, которая была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко. Только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить, по результативности этой работы", – сказал Песков во время пресс-конференции 18 июня.

Он также добавил, что причины, по которым украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла встретиться с заключенным Олегом Сенцовым, ему неизвестны.

"Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем – невозможна", – сказал Песков.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и Романом Сущенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072071
 
 
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Клянусь усами Пескова. Врёт как дышит.
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Сралин любил говаривать:"3.14здит как Троцкий"... А у Писькова не усы, а лобковая поросль!
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песков как та Лапшенникова "со скошенными от постоянного вранья глазами"
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Есть такая профессия в рашке: государственный лжец.
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"Причины я не могу вам сформулировать, потому что в "Спровочнике психо-неврологических заболеваний" вырвана нужная страница"....
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У меня такое ощущение, что там скоро и Денисову посадят.
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Песков... у тебя походу левое "полушарие" не знает что делает "правое"?
А это происходит из-за отсутствия обоих...
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Странно... А раньше был "затычкой во всех дырках" и на все вопросы, даже если они его напрямую и не касались, ответы находил... Постарел, что-ли?Или начал понимать, что "болтливый язык отрывают вместе с головой..."?
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"Песков о недопуске Денисовой к Сенцову: "Причины я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция" - Петух галантерейный не получил полномочий от кремлёвского Беса, что либо формулировать, т.к. это компетенция специальной ордынской службы лживой информации, а они не успели придумать что то внятное, моё мнение, пока кто то не начистит рыло кремлёвскому Мяснику, до тех пор будет продолжаться наглость кремлёвской банды..
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Короче, тундро-ягелевая отморозка "мая-твая-нипанимай"!
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Правди цей чмошник все одно не скаже,тому навіщо його тут цитувати?
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В России медведь напал на дрессировщика в цирке (видео)
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пистун любленный, сами позвонили и запретили пускать. Пусть Жека Вольнов позвонит, они не только пустят, а еще и в Украину отправят...
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Воровитый путинский брехальщик несет очередную пургу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков о недопуске Денисовой к Сенцову: "Причины я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция"
 
 
 
 
 
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