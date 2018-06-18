 Реализация "плана Авакова" по деоккупации Донбасса невозможна из-за России, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я с Арсеном ее уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Министр добавил, что России нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.
"Все должны чётко понимать, что России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе", - подчеркнул П.Климкин.
По его словам, Россия будет ставить прогресс по Донбассу в более широкий контекст своих отношений с Западом. "Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Украины.
Истинный пламенный непорохобот (даже такой
обосцаныйсырой, как этот) держится подальше от протестов, войны, общественной деятельности и поближе к теплу, монитору и кухне.
потому что Гитлер был против
- Смертельный номер! Пэтро Повидлов будет есть гавно!
Выходит мужик в черном плаще, сапогах и т. д. Свет меркнет. Барабаны. Из-за кулис выносят накрытый крышкой горшок. Актер снимает крышку, заглядывает внутрь, морщится, закрывает крышку, отдает горшок и уходит за кулисы.
Конферансье:
- Пэтро Повидлов есть дерьмо не будет! там волос!
КлимкиннД... ты хоть сам себя слышишь???
Россия оккупировала Донецкую. Луганскую обл. для того что бы потом добровольно уйти???
Типа взять билет на проезд и назло кондуктору пойти пешком...
Эти "дипломаты" как дети малые.
1 Коментувати "Бажаєте відпочити на військовому полігоні?" - кримські пляжі патрулюють винищувачі
"Євреям треба йти в синагогу, мусульманам - у мечеть, православним - до церкви. До перекриття Північно-Кримського каналу до 70 відсотків питного водопостачання ми забезпечували за рахунок дніпровської води. Порахуйте, ми залишаємося без цієї води п'ятий рік і живемо за рахунок своїх власних ресурсів. <...> На Водному конгресі в Москві вчені говорили про те, що шукатимуть тут воду підземну, надземну, опріснювальні установки ставити. Нехай роблять що завгодно, лише б була вода. Але це вже не в моїй компетенції. Щоб розуміли, нам дають вихідну воду, і ГУП робить її питною, а буде вихідна вода - ми її на питну перетворимо", - зазначив гендиректор "Води Криму".
В окупованому Криму вичерпався запас прісної води у Північнокримському каналі. 2014-го Україна перестала подавати дніпровську воду на окупований півострів. https://gazeta.ua/articles/krym/_v-okupantiv-krimu-poyihav-dah-zmushuyut-yevreyiv-i-musulman-molitisya-schob-zyavilasya-voda/842975
Типа, - ща мы такие придем, шухер наведем! - Так там же ихтамнеты! - Чё, внатуре? Бляяяяяяпичалькаааааа...