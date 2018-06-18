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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2520) Россия (69675) Донбасс (16431) Климкин (1725) деоккупация (324)

 Реализация "плана Авакова" по деоккупации Донбасса невозможна из-за России, - Климкин

Реализация стратегии "малых шагов" по деоккупации Донбасса, предлагаемая министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым пока невозможна из-за противодействия России, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я с Арсеном ее уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр добавил, что России нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

"Все должны чётко понимать, что России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе", - подчеркнул П.Климкин.

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По его словам, Россия будет ставить прогресс по Донбассу в более широкий контекст своих отношений с Западом. "Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072066
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
представляете 1943.." Польщу освобождать нельзя из-за гитлера и Германии" )))
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если бы армия в 1943 была не 10млн, а к примеру 1 млн, то точно так бы и сказали - "нельзя из-за гитлера и Германии"
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Ви контракт з ЗСУ уже підписали? В атаку хто піде?
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Не задавай таких провокационных вопросов.

Истинный пламенный непорохобот (даже такой обосцаный сырой, как этот) держится подальше от протестов, войны, общественной деятельности и поближе к теплу, монитору и кухне.
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На противагу всі порохоботи на передовій грудьми на амбразурах лежать з сином Авакова на чолі
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взять Берлин не удалось
потому что Гитлер был против
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Цирк. Конферансье объявляет:
- Смертельный номер! Пэтро Повидлов будет есть гавно!
Выходит мужик в черном плаще, сапогах и т. д. Свет меркнет. Барабаны. Из-за кулис выносят накрытый крышкой горшок. Актер снимает крышку, заглядывает внутрь, морщится, закрывает крышку, отдает горшок и уходит за кулисы.
Конферансье:
- Пэтро Повидлов есть дерьмо не будет! там волос!
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план это что то на реальной основе а миражи называть планом находясь при этом на госслужбе ...
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Знаю,что Мечта есть у нашего Президента,через лет надцать-двадцать вступить в НАТО?
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Вы все уже кончайте план курить ,пишите чистуху и ждите суда а если нет то будете уничтожены ...
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Крымскую полицию сформировать значит можно а декомунизировать Донбасс почему то нельзя. И то и другое ведь на бумаге делается. Хотя финансирование нужно.
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...но ведь самое главное - начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", - сказал П.Климкин...

КлимкиннД... ты хоть сам себя слышишь???
Россия оккупировала Донецкую. Луганскую обл. для того что бы потом добровольно уйти???
Типа взять билет на проезд и назло кондуктору пойти пешком...
Эти "дипломаты" как дети малые.
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Злодій, що вкрав валізу без ручки, часто її кидає, особливо, якщо повязати можуть! Реалізація "плану Авакова" з деокупації Донбасу неможлива через Росію, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6324
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В окупантів Криму поїхав дах: змушують євреїв і мусульман молитися, щоб з'явилася вода

1 Коментувати "Бажаєте відпочити на військовому полігоні?" - кримські пляжі патрулюють винищувачі
"Євреям треба йти в синагогу, мусульманам - у мечеть, православним - до церкви. До перекриття Північно-Кримського каналу до 70 відсотків питного водопостачання ми забезпечували за рахунок дніпровської води. Порахуйте, ми залишаємося без цієї води п'ятий рік і живемо за рахунок своїх власних ресурсів. <...> На Водному конгресі в Москві вчені говорили про те, що шукатимуть тут воду підземну, надземну, опріснювальні установки ставити. Нехай роблять що завгодно, лише б була вода. Але це вже не в моїй компетенції. Щоб розуміли, нам дають вихідну воду, і ГУП робить її питною, а буде вихідна вода - ми її на питну перетворимо", - зазначив гендиректор "Води Криму".

В окупованому Криму вичерпався запас прісної води у Північнокримському каналі. 2014-го Україна перестала подавати дніпровську воду на окупований півострів. https://gazeta.ua/articles/krym/_v-okupantiv-krimu-poyihav-dah-zmushuyut-yevreyiv-i-musulman-molitisya-schob-zyavilasya-voda/842975
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Так,в Крыму,даже в лучшие времена воды на всех не хватало,особенно частникам на полив!
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Стратеги один лучше другого, только толку нет никакого.
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Угу,у Гоблина всё получится,кроме Севастополя - весь Крым превратить в пустыню.
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как человек с таким пониманием геополитики и дипломатии вообще может такой пост занимать
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Н-да... Как говорится, было бы смешно...
Типа, - ща мы такие придем, шухер наведем! - Так там же ихтамнеты! - Чё, внатуре? Бляяяяяяпичалькаааааа...
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План сабакова ? А я думал,что он только орать и стаканы кидать может. За вышивание даже и не мечтал ))
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думаю таки Украина будет только Западная, какие в неё войдут области все знают, русаки туда не сунуться, бандеровцы их просто туда не пустят, Закарпатье приберут венгры, Буковину румыны....ну а вся остальная часть вместе с Киевом перейдёт к России (назовут её Киевская Русь, чтоб вышиванки можно носить было)....процесс уже пошел
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеализация "плана Авакова" по деоккупации Донбасса невозможна из-за России, - Климкин
 
 
 
 
 
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