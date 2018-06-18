 За три месяца поступило около сотни обращений от судей по поводу угроз и нападений, - глава ССУ Ткачук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук, отвечая на вопрос относительно недавнего его обращения к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с письмом.

В этом письме подчеркивается независимость судей, а также приводятся примеры давления со стороны политиков.

"О том, что над судьями совершают расправы. Сегодня приходил судья, на которого напали, и он не знает, что дальше делать, ведь правоохранительные органы достаточно инертно рассматривают доказательства, которые он предоставляет, расследуют дело. А судья боится в судебном заседании заседать, ведь не знает, кто на то судебное заседание придет. Охраны в судах нет. Проблемы с безопасностью судьи, хотя он обращался с заявлением, не решены. Он уже год ищет правды", - рассказывает Ткачук.

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При этом, по его словам, указанный судья знает, кто его избил, но "никто ничего не делает".

"В письме к Парубию я написал о случаях, когда к нам обратились судьи и указывают прямо на тех людей, которые им угрожают. Это не хулиганы, это политические деятели", - отмечает он.

Ткачук сообщил, что за последние три месяца поступило около сотни обращений от судей, которым угрожают или на которых совершены нападения.

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По его словам, правоохранители открывают уголовные производства, проводят расследование, но об их результативности говорить нельзя.

Кроме этого Ткачук подчеркнул, что после внесения изменений в Конституцию и принятия закона "О судоустройстве и статусе судей" политической зависимости судей больше нет.

Полный текст интервью с председателем Совета судей Украины Олегом Ткачуком читайте ЗДЕСЬ.