 За три месяца поступило около сотни обращений от судей по поводу угроз и нападений, - глава ССУ Ткачук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук, отвечая на вопрос относительно недавнего его обращения к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с письмом.
В этом письме подчеркивается независимость судей, а также приводятся примеры давления со стороны политиков.
"О том, что над судьями совершают расправы. Сегодня приходил судья, на которого напали, и он не знает, что дальше делать, ведь правоохранительные органы достаточно инертно рассматривают доказательства, которые он предоставляет, расследуют дело. А судья боится в судебном заседании заседать, ведь не знает, кто на то судебное заседание придет. Охраны в судах нет. Проблемы с безопасностью судьи, хотя он обращался с заявлением, не решены. Он уже год ищет правды", - рассказывает Ткачук.
При этом, по его словам, указанный судья знает, кто его избил, но "никто ничего не делает".
"В письме к Парубию я написал о случаях, когда к нам обратились судьи и указывают прямо на тех людей, которые им угрожают. Это не хулиганы, это политические деятели", - отмечает он.
Ткачук сообщил, что за последние три месяца поступило около сотни обращений от судей, которым угрожают или на которых совершены нападения.
По его словам, правоохранители открывают уголовные производства, проводят расследование, но об их результативности говорить нельзя.
Кроме этого Ткачук подчеркнул, что после внесения изменений в Конституцию и принятия закона "О судоустройстве и статусе судей" политической зависимости судей больше нет.
Полный текст интервью с председателем Совета судей Украины Олегом Ткачуком читайте ЗДЕСЬ.
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А зато зарплата маленькая, на очередную коллекцию антикварных монет не хватает. Не, ну реально, шампанское не за тысячу евро налички, а за три, приходится в кредит покупать.
А он оказывается есть!!!