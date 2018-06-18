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 Политика Украины
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 За три месяца поступило около сотни обращений от судей по поводу угроз и нападений, - глава ССУ Ткачук

За последние три месяца поступило около сотни обращений от судей, которым угрожают или на которых совершены нападения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук, отвечая на вопрос относительно недавнего его обращения к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с письмом.

В этом письме подчеркивается независимость судей, а также приводятся примеры давления со стороны политиков.

"О том, что над судьями совершают расправы. Сегодня приходил судья, на которого напали, и он не знает, что дальше делать, ведь правоохранительные органы достаточно инертно рассматривают доказательства, которые он предоставляет, расследуют дело. А судья боится в судебном заседании заседать, ведь не знает, кто на то судебное заседание придет. Охраны в судах нет. Проблемы с безопасностью судьи, хотя он обращался с заявлением, не решены. Он уже год ищет правды", - рассказывает Ткачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс в Антикоррупционный суд будет лаконичным, процедуры уже отработаны, - глава ССУ Ткачук

При этом, по его словам, указанный судья знает, кто его избил, но "никто ничего не делает".

"В письме к Парубию я написал о случаях, когда к нам обратились судьи и указывают прямо на тех людей, которые им угрожают. Это не хулиганы, это политические деятели", - отмечает он.

Ткачук сообщил, что за последние три месяца поступило около сотни обращений от судей, которым угрожают или на которых совершены нападения. 

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По его словам, правоохранители открывают уголовные производства, проводят расследование, но об их результативности говорить нельзя.

Кроме этого Ткачук подчеркнул, что после внесения изменений в Конституцию и принятия закона "О судоустройстве и статусе судей" политической зависимости судей больше нет.

Полный текст интервью с председателем Совета судей Украины Олегом Ткачуком читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072064
 
 
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С таким кривосудеем, шото мало обращений.
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Маловато что то. СМ такими судьями, судами и их приговорами. То ли ещё будет. Ждёмс.......
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Дайте мне "корочку" судьи и я вам скажу сколько мне поступит предложений взятки предложений "что-то порешать". Предложений, кхм., ноль, а угроз - 100500.
А зато зарплата маленькая, на очередную коллекцию антикварных монет не хватает. Не, ну реально, шампанское не за тысячу евро налички, а за три, приходится в кредит покупать.
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К сожалению, это неправда. Наши судьи никого не боятся
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Что делать? снимать мантию и идти в активисты
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ага. просто бедные овечки... в трехэтажных дворцах, и с лямами зела...
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Судьям угрожают, на них нападают, и ни один не уволился и не пошел работать.
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Многие отказались в конкурсе участвовать. Сейчас вообще в судьями напряженка. Может, уже набрали, но полгода назад человек не мог оформить наследство из-за нехватки судей. За три месяца поступило около сотни обращений от судей по поводу угроз и нападений, - глава ССУ Ткачук - Цензор.НЕТ 729
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Якщо їм так страшно працювати суддями,нехай ідуть на базар торгувати камсою.
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Шо судейские... вы думали, сто суда Линча нет...
А он оказывается есть!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три месяца поступило около сотни обращений от судей по поводу угроз и нападений, - глава ССУ Ткачук
 
 
 
 
 
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