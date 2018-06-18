 Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса летом, если рабочая группа проанализирует поправки к нему, - Парубий

Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета ВРУ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112.Украина.

"По поводу избирательного закона, сейчас рабочая группа комитета во главе с Черненко ведет анализ правок. Если комитет по избирательному кодексу сможет рассмотреть до завершения нашей сессии, я предложу его рассмотреть в конце сессии. Если не успеет, в сентябре я буду предлагать как один из первых законопроектов на рассмотрение. Избирательный кодекс и изменения мы должны рассмотреть и принять за год до избирательной кампании", - сказал Парубий.

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