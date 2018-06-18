EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  207  7
Все про:избирательный закон (99) Парубий (1663)

 Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса летом, если рабочая группа проанализирует поправки к нему, - Парубий

Верховная Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса Украины летом, если рабочая группа комитета по вопросам правовой политики и правосудия успеет проанализировать поправки.

Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета ВРУ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112.Украина.

"По поводу избирательного закона, сейчас рабочая группа комитета во главе с Черненко ведет анализ правок. Если комитет по избирательному кодексу сможет рассмотреть до завершения нашей сессии, я предложу его рассмотреть в конце сессии. Если не успеет, в сентябре я буду предлагать как один из первых законопроектов на рассмотрение. Избирательный кодекс и изменения мы должны рассмотреть и принять за год до избирательной кампании", - сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений

Источник: https://censor.net.ua/n3072063
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перевожу с парубиёвского словоблудия. Саботаж, ничего , никто делать не будет!!!
 показать весь комментарий
 
именно летом - на жарких пляжах Бразилии, где много-много диких депутатов.
 показать весь комментарий
 
В каких пакетах будут говно раздавать, в открытых или закрытых?...
 показать весь комментарий
 
 
Хто хоче щось зробити-шукає можливості,хто не хоче-шукає причину.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада рассмотрит проект Избирательного кодекса летом, если рабочая группа проанализирует поправки к нему, - Парубий
 
 
 
 
 
 вверх