EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  638  1
Материалы по теме:
Все про:арест (9645) Бабченко Аркадий (142) Ромалийская Ирина (324) Богачук Олег (613) Герман_Борис (22)

 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей. ФОТО

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в организации убийства известного российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Бориса Германа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение приняла коллегия судей: Вячеслав Дзюбин, Валерий Лашевич и Иван Рыбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман путается в версиях и "забыл" фамилию человека из контрразведки, которому он сообщил о заказе на убийство

Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей 01
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей 02
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей 03
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей 04
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей 05
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей 06
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей 07

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3072062
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в организации убийства Бабченко Герман остается под стражей. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх