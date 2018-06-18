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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (145) МИД (4596) Россия (69675) соглашение (1049) Гопко (88)

 В комитете по иностранным делам ожидают активизации работы МИД в вопросе инвентаризации соглашений с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море. - Гопко

В комитете Верховной Рады по иностранным делам ожидают активизации работы Министерства иностранных дел Украины в вопросе денонсации соглашения с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я считаю, что (в виду – ИФ) критической ситуации с безопасностью в Азовском море, где денонсация соглашений, инвентаризация договорно-правовой базы, обещанная президентом? Что-то я не вижу работы МИД", - заявила глава данного комитета Анна Гопко на заседании согласительного совета глав фракций и депутатских групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Кроме того, она подчеркнула, что в комитете ожидают назначение первого заместителя министра иностранных дел Украины, заместителя, который будет курировать сотрудничество с парламентом, а также проведение ротации послов.

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Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обсудить в ходе саммита "Украина-ЕС" 9 июля с лидерами Европейского Союза создаваемые Российской Федерацией в Черном и Азовском морях точки напряженности.

Источник: https://censor.net.ua/n3072058
 
 
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Після дерусифікації України буде проведено дерусифікацію Росії.
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И как ты собираешься (представляешь себе) проводить дерусификацию России? Хочешь устроить там геноцид?
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ахахах ждуны ахахахлошары етот вопрос нужно было поднимать на месяц назад раньше. хотя что там поднимать?кучмарик с сдал кацапердам в свое время Азовское море ети Крым. все по чеснаку В комитете по иностранным делам ожидают активизации работы МИД в вопросе инвентаризации соглашений с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море. - Гопко - Цензор.НЕТ 6860слава героям
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Когда идёт война воюют,а не дергают ножками...и денонсируют!
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Эти порохнявые пидары не знают даже что делать с ситуацией в Азовском море.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ комитете по иностранным делам ожидают активизации работы МИД в вопросе инвентаризации соглашений с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море. - Гопко
 
 
 
 
 
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