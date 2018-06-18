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 Политика Украины
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 Мы не дадим выставить миротворцев как "бренд" для легитимизации оккупации Донбасса, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина не допустит легитимизации оккупационных властей на Донбассе через миротворческую миссию ООН.

"Мы не дадим легитимизировать оккупационные власти таким путем, как этого хочет Россия, и не дадим выставить международную миссию, миротворцев, – кого угодно, как какой-то "бренд" для легитимизации тех, кто там (на Донбассе. - Ред.) есть… Нам нужно вести переговоры о том, как будет выглядеть эта миссия и элементы этой международный администрации. Это будет очень сложный разговор, но эта "красная линия" является для нас абсолютной – не дать легитимизировать эту оккупацию", - сказал П.Климкин в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия видит миротворческую миссию "исключительно фэйковой, в виде нескольких миротворцев, которые сопровождают" Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

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"Я специально спросил Лаврова (глава МИД России Сергей Лавров. - Ред.), что если, допустим, миротворцы будут сопровождать СMM и они поедут, например, в Золотое (Луганская обл.), где, мы знаем, российские войска и российское оружие, будет ли какая-то разница с тем, что сейчас СMM туда не пускают? Он сказал, что – не будет и надо договариваться с теми, кого Россия поставила контролировать Донецк и Луганск", - рассказал министр.

П.Климкин уточнил, что смысл не в количестве миротворцев и полицейских, а в правильно организованном переходном процессе под контролем международного сообщества.

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"Нужно прямо сказать, что оккупированный Донбасс под контролем России, явным или не явным, не может стать полноценной частью Украины", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3072057
 
 
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Кстати офигительно сказано. Кто участвовал в миротворческих операциях UN (включая полицейские) тот знает. рыфляндцы полюбоме тоу хотят заморозить конфликт. Кроме того, идет отвлечение внимания от АРК (неприкрытая агрессия.).
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Ми не дамо виставити миротворців як "бренд" для легітимізації окупації Донбасу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3343......
Российские пропагандисты заявили, что главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко имеет все шансы стать президентом Украины при участии в выборах..Ми не дамо виставити миротворців як "бренд" для легітимізації окупації Донбасу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 983.
По их мнению, этому мешает лишь то, что его баллотированию препятствуют легитимные власти. Дискуссия странного характера произошла в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телекАнале «Россия 1», передаёт Обозреватель..
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Знакомьтесь ,наш будуcщщчый новый перзыдент ..Ми не дамо виставити миротворців як "бренд" для легітимізації окупації Донбасу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8158.
Ми не дамо виставити миротворців як "бренд" для легітимізації окупації Донбасу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6212 .
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Владычицей морскою стать у курощупа случайно шансов нет?Так и проситься кашель лаврова.
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Не обращай внимание на кацаповатых балаболов!
Захарчеко может стать только президентом России, и ио, когда в Россию будет входить одна Московская область.

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А разве это не украинское правительство все время говорит о нужности миротворцев?
Голубые от ООН только и исключительно для того чтобы (очень плохо) замораживать ситуацию но не решать ее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не дадим выставить миротворцев как "бренд" для легитимизации оккупации Донбасса, - Климкин
 
 
 
 
 
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