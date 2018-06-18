 Мы не дадим выставить миротворцев как "бренд" для легитимизации оккупации Донбасса, - Климкин

"Мы не дадим легитимизировать оккупационные власти таким путем, как этого хочет Россия, и не дадим выставить международную миссию, миротворцев, – кого угодно, как какой-то "бренд" для легитимизации тех, кто там (на Донбассе. - Ред.) есть… Нам нужно вести переговоры о том, как будет выглядеть эта миссия и элементы этой международный администрации. Это будет очень сложный разговор, но эта "красная линия" является для нас абсолютной – не дать легитимизировать эту оккупацию", - сказал П.Климкин в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия видит миротворческую миссию "исключительно фэйковой, в виде нескольких миротворцев, которые сопровождают" Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

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"Я специально спросил Лаврова (глава МИД России Сергей Лавров. - Ред.), что если, допустим, миротворцы будут сопровождать СMM и они поедут, например, в Золотое (Луганская обл.), где, мы знаем, российские войска и российское оружие, будет ли какая-то разница с тем, что сейчас СMM туда не пускают? Он сказал, что – не будет и надо договариваться с теми, кого Россия поставила контролировать Донецк и Луганск", - рассказал министр.

П.Климкин уточнил, что смысл не в количестве миротворцев и полицейских, а в правильно организованном переходном процессе под контролем международного сообщества.

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"Нужно прямо сказать, что оккупированный Донбасс под контролем России, явным или не явным, не может стать полноценной частью Украины", - добавил министр.