 Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"И президент, и я находимся на постоянном телефонном контакте с обмудсвумен Людмилой Денисовой, которая сейчас в РФ борется за доступ к украинским политзаключенным. Только что получила информацию, что Людмиле не дали свидания в Лефортово, где содержится Р. Сущенко и другие украинцы. Ее запрос на посещение и соответствующие документы отправили на рассмотрение в федеральное управление исполнения наказаний, хотя этот вопрос должен был рассмотреть и решить начальник тюрьмы. Более того, у Л. Денисовой было решение суда на свидание с Сущенко, она с 9 утра была в Лефортово. И в 15 часов ей отказали в доступе, а документы переслали снова в суд и в федеральное управление исполнения наказаний. Итак, несмотря на договоренности на высшем уровне, Л. Денисова, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустили ни к одному украинцу: ни к О. Сенцову, ни к Н. Карпюку, ни к Р. Сущенко. Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним - скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологическом давлении на них.

Сегодня должна состояться встреча Л. Денисовой с ее российской визави Т. Москальковой. Украинская обмудсвумен поднимет вопрос несоблюдения российской стороной договоренностей президентов о доступе уполномоченных к задержанным. В этой истории - вся современная политическая Россия. Ложь, унижения, недопуск, жестокость, отсутствие прав человека.", – написала Геращенко.

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Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым и Николаем Карпюком.