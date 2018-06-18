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 Политика Украины
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 Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы, - Ирина Геращенко

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с осужденным в России украинским журналистом Романом Сущенко в московском СИЗО в Лефортово.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"И президент, и я находимся на постоянном телефонном контакте с обмудсвумен Людмилой Денисовой, которая сейчас в РФ борется за доступ к украинским политзаключенным. Только что получила информацию, что Людмиле не дали свидания в Лефортово, где содержится Р. Сущенко и другие украинцы. Ее запрос на посещение и соответствующие документы отправили на рассмотрение в федеральное управление исполнения наказаний, хотя этот вопрос должен был рассмотреть и решить начальник тюрьмы. Более того, у Л. Денисовой было решение суда на свидание с Сущенко, она с 9 утра была в Лефортово. И в 15 часов ей отказали в доступе, а документы переслали снова в суд и в федеральное управление исполнения наказаний. Итак, несмотря на договоренности на высшем уровне, Л. Денисова, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустили ни к одному украинцу: ни к О. Сенцову, ни к Н. Карпюку, ни к Р. Сущенко. Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним - скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологическом давлении на них.
Сегодня должна состояться встреча Л. Денисовой с ее российской визави Т. Москальковой. Украинская обмудсвумен поднимет вопрос несоблюдения российской стороной договоренностей президентов о доступе уполномоченных к задержанным. В этой истории - вся современная политическая Россия. Ложь, унижения, недопуск, жестокость, отсутствие прав человека.", – написала Геращенко.

Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы, - Ирина Геращенко 01

Читайте также: Встреча украинского и российского омбудсменов началась в Москве

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится в России, сообщила, что ей отказали во встречах с Олегом Сенцовым и Николаем Карпюком.

Источник: https://censor.net.ua/n3072056
 
 
Источник: й
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Ну как же без этоё пламенной капиталистической барыжной "комсомолки" Геращенко!? С островов вернулась или цветочки поливала в забугорных маетках?
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После ее заявы, что Гонгадзе убили по заказу рашки - я уже и не знаю ее степень умств.деградации.
Ее лечить надо, а не ответственные поручения давать.
Ее максимум - наклейка марок на конверты!
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А тут вы не в теме. Однозначно записи были сделаны стационарным оборудованием , а не там диктофоном из под дивана, и чего Мельниченко в Москву мотался постоянно?
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Кучма стал после многовекторности поворачивать в Европу. Вот ему и подложили ситуацию, рашка на себя пыталась переориентировать ..............
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Так у них и получилось, половину промышленности отдал кацапам, армию свою раздавил.
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У вас есть заключение экспертизы?
Или так - бла бла?
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Очень много информации в открытых источниках, можно самому проанализировать. И есть сослуживец который лично знал Мельниченко.
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Сходи сдай анализы на яйца глист, будет тебе экспертиза.
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А ихнюю мадам у нас услужливые идиоты пускают к "узникам хунты"?
Или хоть немного с колено-локтевой позиции приподнялись - и затормозили? А еще лучше арестовали за контрабанду герыча!
Эх - мячты, мячты!
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Как дети малые, вы за 300 лет не поняли с кем имеете дело?
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Все всё давно поняли.Но нельзя сидеть,сложа руки,потому что исход ясен.Наши ждут и надеются,если ничего не делать,они подумают,что их бросили.И озабоченный мир пускай посмотрит,стыдливо отводя глаза.Может совесть проснётся
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В чем то соглашусь, но это позиция сопливого доходяги. У нас по Киеву через одного агентура Кремлевская лазит, в открытую, брешет с телеканалов сутками, хватайте и в кутузку, а потом меняйте на наших узников. Они Балуху патроны подбросили, из за флага Украинского и человек в тюрьме гниет, а мы такие честные, с нимбами над головами? Тут уж как говорится , ...или крест снимите или ...
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Неужели вы думаете,что пуйло так и разбежался менять.Да плевать он хотел на своих кацапов,даже если они передохнут в плену.Если бы всё было так просто,и обмен зависел от нас,а не от сумасшедшего карлика
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Он сволочь КГБшная но не сумасшедший, и чего они так из за Вышинского всполошились? А сколько уже поменяно, схема работает. Беда в том, что на высших должностях у нас барыги сцыкливые и все 28 лет.
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Нет там совести, и не было никогда, проснитесь люди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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