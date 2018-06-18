 Контрразведка СБУ отрицает привлечение Германа к агентурной работе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее письмо из Департамента контрразведки представил на заседании Апелляционного суда Киева прокурор Роман Циб.
"Прошу приобщить письмо Департамента контрразведки СБУ, в котором указано, что Герман не привлекался к проведению контрразведывательной деятельности", - сказал Циб.
Судьи в ответ отметили, что дадут оценку этому документу в совещательной комнате.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Меня мучают (как старого контрразведчика) смутные подозрения, что действия Игоря L, есть тупая провокационная деятельность т. Бутусова и волшебного коллектива "Цензор".
да из прокурорских он, и к бабке не ходи
Хтось дуже забрехався, і, судячи з фактів, забрехались фСБ(у)шники.