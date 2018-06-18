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Все про:Герман (1788) контрразведка (70) СБУ (12601) Бабченко Аркадий (142)

 Контрразведка СБУ отрицает привлечение Германа к агентурной работе

В контрразведке СБУ заявляют, что не привлекали к сотрудничеству Бориса Германа, подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее письмо из Департамента контрразведки представил на заседании Апелляционного суда Киева прокурор Роман Циб.

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"Прошу приобщить письмо Департамента контрразведки СБУ, в котором указано, что Герман не привлекался к проведению контрразведывательной деятельности", - сказал Циб.

Судьи в ответ отметили, что дадут оценку этому документу в совещательной комнате.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3072054
 
   
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Хтось з них бреше і скорше за все бреше СБУ, бо Герман навряд чи сам би вигадав такі покази, якби в нього не було доказів співпраці з СБУ! Взагалі займатись замовленнями на вбивства без прикриття СБУ просто нереально, або вб'ють конкуренти, або посадять менти! Тобто бреше СБУ і пішло в отріцалово, тобто буде все заперечувати! Саме зараз своє потужне слово має сказати Верховний орган влади в Україні, який за спікера Парубія перетворився на офіціантів мафії рошіена та яценюка! Саме зараз має бути створена слідча комісія парламенту, окремим законом, яка має отримати повноваження прокуратури, яка має арештувати всіх працівників СБУ, причетних до кришування цього брокера кіллерів та агента ФСБ! Всі арештовані працівники СБУ мають піти під трибунал який і вирішить їх долю! Всі хто будуть визначені винними у кримінальних відносинах з представниками злочинного світу та ворожих спецлужб - мають бути розстріляні! Всі повноваження цієї слідчої комісії та трибуналу, мають бути прописані в цьому новому окремому законі! Слідча комісія має перевірити діяльність десятків тисяч працівників СБУ і випалити каленим залізом весь кримінал та мафію в спецслужбі! Саме так має діяти Верховний орган влади під час війни! Але на жаль ВРУ у нас нікчемна, через слабкого спікера та слабких депутатів!
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"И тут Остапа понесло..." (И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев").
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Я б на месте Пети, тебя б в советники забрал...шоб заткнулся..или говорящей головой , с противоположным вектором..
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У нас Игорек приобщился уже к КР.
Меня мучают (как старого контрразведчика) смутные подозрения, что действия Игоря L, есть тупая провокационная деятельность т. Бутусова и волшебного коллектива "Цензор".
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Тобто, якщо замовник вбивства в РФ якийсь силовий орган із сусідньої держави, то повинно бути прикриття ФСБ? Не пишіть дурниць.
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Столько вбросов разной информации. Белый Шум? Вы уж как то определитесь...ахент, не ахент...и чей???
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треба Луцику вияснити, чи всі, хто працює в контррозвідці СБУ, попали туди за відкритим конкурсом Контрразведка СБУ отрицает привлечение Германа к агентурной работе - Цензор.НЕТ 1743
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Контрразведке нужно верить По-простонародью эта профессия именуется "Провокатор"
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Так задача этого Германа и К создать как можно больше вони, а ниши "журналисты" как ветер, все разносят, и не дорого берут...
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И СБУшников в спецказане пропарят черти когда себе я справлю ВССК "Выхлоп"!
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Москалик тут ти, а у нас в місті СБУшники всі клуб борделі зарейдерили та ще багато чого. Крім кришування борделів, наркоторговців та іншого лайна СБУ зараз більше нічим не займається, тому ця їх брехня доставляє...
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А чим контррозвідка краща? Вони теж щось кришують, просто не в нашому місті. Ні, може і в СБУ є ще професіонали, але дивлячись на те, чим конкретно в нашому місті вони займаються, в це важко повірити. Отже, якщо закрити, розігнати, ліквідувати чи перебити СБУ, то всім стане краще!
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Тобто, Ви визнаєте, що основним завданням є закришувати все, що тільки можна?
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Якби ти був реальною людиною, то назвав би своє місто, а не писав-"у нас в місті".
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У нас в Черкасах? На вулицы Хрещатик, де фылармонія? Круто, в самому центрі! Давай, після роботи до мене на дачу, дачний кооператив Дніпро, за Червоною слободою! Пиво є, ковбаска є!
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А Вас "жаба давит", что Вас "в долю" не берут? Как мне говорит опыт юридическй работы, девяносто процентов "борцунов", подобных Вам, тревожит не существование или состояние государства и законности в нём, а то, что они не попали в "обойму" "крышующих"... Как только туда пролезают, выдворив "коррумпированного", начинают "грести" в два раза сильнее... Один Лещенко чего стоит...
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Нет, я против и СБУшников крышующих все подряд вместо того, чтобы делом заниматься и против всех этих псевдоборцунов с коррупцией. Просто получается, что я себе один работаю, я грузовой автоэлектрик и автокомпьютерщик, а вся эта свора бездельников жирует на мои налоги. Это не честно. Вот какая мне например польза от существования СБУ??? А вот если их уволить и разогнать, то станет легче!
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А давайте и суды отменим, и полицию, и правила дорожного движения,правила техники безопасности? Как они жить мешают, постоянно "палки в колёса вставляя...".
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Что-то мне подсказывает, что СБУ в очередной раз обхезается. Этож не очередной тайник с оружием, которого никто не видел, найти!
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Герман вже декілька місяців свідчить проти українських патріотів на судовому засіданні в Одесі. Свідчить саме як нештатний співробітник СБУ. Його покази визнаються достовірними і вносяться в справу.
Хтось дуже забрехався, і, судячи з фактів, забрехались фСБ(у)шники.
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Герман больной на голову, в лучшем случае - дегенерат. Это было видно еще во время его выступления на первом суде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ отрицает привлечение Германа к агентурной работе
 
 
 
 
 
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