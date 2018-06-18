 Перед встречей лидеров стран "нормандской четверки" пройдет ряд встреч экспертов, - Климкин

"Сразу скажу, что сейчас будет ещё несколько экспертных встреч для того, чтобы мы могли определить содержание подобного саммита, то есть какая возможна повестка дня, и уже тогда будем пытаться выходить на его проведение в ближайшее время. Точную дату пока не могу сказать, но мы действительно стремимся к тому, чтобы саммит состоялся, а главное – был результативным", - сказал П.Климкин в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ключевыми вопросами станут безопасность, освобождение политических заключённых и заложников, миротворческая миссия ООН на Донбассе и логика "дорожной карты".

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П.Климкин напомнил, что на встрече глав МИД в "нормандском формате" была определена встреча на уровне политических директоров МИД.

"Мы договорились, что они встретятся в ближайшее время для обсуждения того, какая именно будет логика миротворческой миссии. Дату мы сейчас определяем. Это технический вопрос. С нашей стороны будет политический директор – Алексей Макеев, будет специальная команда, которая работает над разработкой формата миротворческой миссии", - рассказал министр.

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