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 Перед встречей лидеров стран "нормандской четверки" пройдет ряд встреч экспертов, - Климкин

Встрече лидеров государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) будет предшествовать ряд экспертных встреч, чтобы определить повестку дня встречи, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сразу скажу, что сейчас будет ещё несколько экспертных встреч для того, чтобы мы могли определить содержание подобного саммита, то есть какая возможна повестка дня, и уже тогда будем пытаться выходить на его проведение в ближайшее время. Точную дату пока не могу сказать, но мы действительно стремимся к тому, чтобы саммит состоялся, а главное – был результативным", - сказал П.Климкин в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ключевыми вопросами станут безопасность, освобождение политических заключённых и заложников, миротворческая миссия ООН на Донбассе и логика "дорожной карты".

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П.Климкин напомнил, что на встрече глав МИД в "нормандском формате" была определена встреча на уровне политических директоров МИД.

"Мы договорились, что они встретятся в ближайшее время для обсуждения того, какая именно будет логика миротворческой миссии. Дату мы сейчас определяем. Это технический вопрос. С нашей стороны будет политический директор – Алексей Макеев, будет специальная команда, которая работает над разработкой формата миротворческой миссии", - рассказал министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072053
 
 
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