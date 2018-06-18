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Все про:Денисова (174) омбудсмен (359) Москалькова (40)

 Встреча украинского и российского омбудсменов началась в Москве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова начала встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Л.Денисова прибыла в офис уполномоченного на Мясницкой улице в Москве. Встреча, на которой планируется обсуждение "дорожной карты" посещения омбудсменами осуждённых граждан России в Украине и украинцев в РФ, проходит в закрытом режиме.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области.

В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.

Источник: https://censor.net.ua/n3072050
 
 
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Вообще, если смотреть на вещи объективно, то женщине в нашей стране гораздо тяжелее чего либо добиться и пробиться на верх, не используя постель. Юлька - не пользовалась известным методом, за что ей отдельное уважение. Значит - умная и толковая женщина. И на вид - жопа большая, красивая, стройные ножки без варикоза, туфельки, спереди тоже ничего, грудь есть, морда интересная, следит за собой, одна косметика с макияжем и прочим сколько времени и усилий требует, не говоря о бабках, по своей жене знаю, опять же - не разожралась до размеров украинской белой свинки как все щикаладные крысы с пецей во главе - значит вдвойне молодец!
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
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Вывод - выбирайте политиков, в первую очередь, по экстерьеру, как коней на манеже (или манекенщиц на подиуме) - чем красивее, тем умнее...
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Я надеюсь, встреча проходит в формате поединка по бою на ножах в 12 раундов???
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Ничего из этой "встречи" не выйдет - они в разных правовых системах действовать и разговаривать будут: Денисова - по закону, а Москалькова - "по понятиям"...
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российский омбудсмен...это самый короткий анекдот дня...
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Кацапам зараз важливо пустити пилюку в очі,показати всьому світові,що йдуть якісь там переговори.А насправді будуть тягнути кота за хвіст,поки цей футбол не закінчиться.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВстреча украинского и российского омбудсменов началась в Москве
 
 
 
 
 
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