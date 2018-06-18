 Встреча украинского и российского омбудсменов началась в Москве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Л.Денисова прибыла в офис уполномоченного на Мясницкой улице в Москве. Встреча, на которой планируется обсуждение "дорожной карты" посещения омбудсменами осуждённых граждан России в Украине и украинцев в РФ, проходит в закрытом режиме.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым 16 июня посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области.

В то же время, Денисову не пустили к Олегу Сенцову. Как заявила Москалькова, об этом визите не было договоренности. В ответ украинский омбудсмен подчеркнула, что ее российская коллега не сможет посетить в украинском СИЗО руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, пока сама она не попадет к Олегу Сенцову.