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 Политика Украины
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 Конкурс в Антикоррупционный суд будет лаконичным, процедуры уже отработаны, - глава ССУ Ткачук

Антикоррупционный суд начнет свою работу с начала следующего года.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук.

"Я думаю, суд (антикоррупционный. - Ред.) заработает с начала следующего года. И это не прогноз, а вполне реальная возможность. Высшая квалификационная комиссия настроена провести конкурс. Закон принят. То есть, есть основания для того, чтобы это делать. Единственное - успеют ли люди подготовиться к этому конкурсу, хватит ли кандидатов для участия в этом конкурсе. Как быстро будет сформирован Общественный совет международных экспертов. Это важные вопросы, и я думаю, от них зависят сроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений

На вопрос о том, удастся ли провести данный конкурс быстрее конкурса в Верховный Суд, (который длился почти год), Ткачук ответил: "Я думаю, что это все-таки определяющий конкурс и один из таких важнейших показательных. Процедуры, которые происходили во время него, скорее были чрезвычайно осторожными. Это можно понять, потому что все хотели какой-то особенно хороший Верховный Суд. Было много разъяснительной работы, показательной в вопросах открытости, ведь это был самый первый конкурс - ничего похожего в судебной системе никогда не делали. Поэтому процедуры уже отработаны, и конкурс в Антикоррупционный суд будет лаконичным".

Полный текст интервью с председателем Совета судей Украины Олегом Ткачуком читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072048
 
 
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Конкурс будет лаконичным:

- Алло.
- Алло.
- Привет.
- Привет.
- Придешь?
- Приду.
- Дашь?
- Дам. А кто это?
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А поправку, твари, вы убирать думаете иди народ всё таки вам бошки будет сносить?
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"процедуры уже отработаны..", а кто-то в вас сомневался?
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Пока американцы не перепроверят - никаких назначений ! Если США скажет,что не подходит - украинцы выйдут на улицы.
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Ооо,можно только себе представить шо там будет за цирк ,мне что-то подсказывает ,что в Украине очень скоро заработает суд Линча ...
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Если бы МОГ, то уже бы заработал, а так.....
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Вишня не цветёт в январе - всему своё время ....
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Бывает так, что и вовсе не цветёт, а может то и не вишня.....
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Ну у мудаков может и не цветёт а у меня цветёт буйным цветом ежегодно и даёт хороший урожай ... Конкурс до Антикорупційного суду буде лаконічним, процедури вже відпрацьовано, - глава РСУ Ткачук - Цензор.НЕТ 6797
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Та вижу суд Линча на каждом шагу, как и твоя "вишня"...
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купюропересчетную машинку поставят (чтоб не переслюнявливать)?
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Интересно, зелень пакуют в чямайданы или прям сразу в прицепы складывают?
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Трубу тоже быстренько выбрали на радость Европе. Теперь сидит мужик...ржавеет.
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при створенні антикорупційного суду, всі корупційні суди мали б бути закриті, так? Який брєд- на кожну сраку по суду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонкурс в Антикоррупционный суд будет лаконичным, процедуры уже отработаны, - глава ССУ Ткачук
 
 
 
 
 
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