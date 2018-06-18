 Конкурс в Антикоррупционный суд будет лаконичным, процедуры уже отработаны, - глава ССУ Ткачук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук.

"Я думаю, суд (антикоррупционный. - Ред.) заработает с начала следующего года. И это не прогноз, а вполне реальная возможность. Высшая квалификационная комиссия настроена провести конкурс. Закон принят. То есть, есть основания для того, чтобы это делать. Единственное - успеют ли люди подготовиться к этому конкурсу, хватит ли кандидатов для участия в этом конкурсе. Как быстро будет сформирован Общественный совет международных экспертов. Это важные вопросы, и я думаю, от них зависят сроки.

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На вопрос о том, удастся ли провести данный конкурс быстрее конкурса в Верховный Суд, (который длился почти год), Ткачук ответил: "Я думаю, что это все-таки определяющий конкурс и один из таких важнейших показательных. Процедуры, которые происходили во время него, скорее были чрезвычайно осторожными. Это можно понять, потому что все хотели какой-то особенно хороший Верховный Суд. Было много разъяснительной работы, показательной в вопросах открытости, ведь это был самый первый конкурс - ничего похожего в судебной системе никогда не делали. Поэтому процедуры уже отработаны, и конкурс в Антикоррупционный суд будет лаконичным".

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