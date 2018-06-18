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Все про:права человека (749) Россия (69675) ЧМ-2018 (174) Евросоюз (11929) Косьянчич (2)

 В ЕС обеспокоены ситуацией с правами человека в России во время ЧМ-2018

Евросоюз по-прежнему обеспокоен нарушениями прав человека в России и регулярно поднимает эту тему с Москвой, заявила в понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Ситуация (с соблюдением прав человека. - Ред.) в России нас действительно беспокоит. Мы реагировали (на нарушения. - Ред.) каждый раз и никогда не уклонялись от выражения нашей позиции. Мы выступали с заявлениями в публичной форме на самом высоком уровне", - сказала М.Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу журналистки прокомментировать сообщения о том, в преддверии Чемпионата мира по футболу в России были задержаны защитники бродячих собак. Помимо этого, в вопросе речь шла об ограничениях свободы слова и собраний во время ЧМ-2018.

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По словам М.Косьянчич, "мы ожидаем от России уважения свободы слова, свободы собраний и прав человека в соответствии с ее международными обязательствами".

Источник: https://censor.net.ua/n3072046
 
 
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Эти беспокойства уже стали притчей во языцах. Импотенты, блин...
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Нет бы сказала, что ОЧЕНЬ обеспокоены.
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Озабочены они,когда играют с хуйлом ролевые игры: "Минские договоренности" и "Нормандская четверка".
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Яйцеприколачивателя выпустите из тюрьмы, сатрапы.
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Чудик, Павленский давно во Франции арестован.
BBC News:
"Бредовые навязчивые идеи" и "пограничное расстройство личности" стали основаниями для продления ареста российскому художнику Петру Павленскому, который с октября прошлого года содержится под стражей во Франции. Это следует из постановления о продлении меры пресечения, вынесенном судьей Натали Тюрке."
Это ему не на кацапии.
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А как же его права? Надо его понять и отпустить считаю.
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Пожалуйста, если в Google забанили:

https://www.bbc.com/russian/news-44494487
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не не не, он свободный художник, где протестующие
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А шо, он и там свои бейцали кудысь повесил?
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Это ему не в кровавом Мордоре, французы не церемонятся.
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РФ нарушила права человека футболистов Саудовской Аравии.
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А слабо было забрать у Пидарашки этот чемпионат, сцыкливые бургеры и хуйлососы.
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А з правами українців в окупованих Криму та Донбасі ЄС не турбується вже?!
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Почему в России не минируют стадионы перед каждым матчем? Патриотам Украины жалко три копейки на телефонный звонок?
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Патриоты с Киевстара звонят. Вот и "палятся" постоянно.
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Та да. У мене теж таке якесь внутреннє беспокойство, кабутто дето война, но не могу понять де. І права якогось человєка беспокоять... Вот амнезія проклята. Олє-олє-олє!!!
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Какие претензии к путенской паРаше, разве там хоть когда нибудь соблюдались права человека?
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руснявые постоянно делают ошибки, думаю и на ЧМ без них не обойдется.
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Ту, тю, уту, утю, туювон...
Довбні евросоюза, ви не розумієте, як в ордостані прекрасно. Просто ваш мізок та менталітет не взмозі зрозуміти той розкоші стояти на колінах по горлянку в багні і кричати у все горло КРИМНАШ,
ЯРУСЦКІЙСЦУКОБЛЯ.
а, ДІДИВАІВАЛІНАХ!!!!
Давайте усі в мокшу і заздріть, як живуть парТіоти усього світу. А якщо щось не так, висловлюйте глибоку стурбованість.
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В Якутии осы-русофобы свили гнездо в жопе Ленина
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В центре Москвы автомобиль такси выехал из своего ряда и целенаправленно заехал в толпу людей. Сейчас кремлевские СМИ дружно скажут что это никакой не теракт. Подумаешь, людей задавили. С кем не бывает? И ваще вы госдолг США видели? #КровавыйМундиаль #ЧМ2018
https://twitter.com/i/status/1008055659705847809

В ЄС стурбовані ситуацією з правами людини в Росії під час ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 2464
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ЕС обеспокоены ситуацией с правами человека в России во время ЧМ-2018
 
 
 
 
 
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