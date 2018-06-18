 В ЕС обеспокоены ситуацией с правами человека в России во время ЧМ-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ситуация (с соблюдением прав человека. - Ред.) в России нас действительно беспокоит. Мы реагировали (на нарушения. - Ред.) каждый раз и никогда не уклонялись от выражения нашей позиции. Мы выступали с заявлениями в публичной форме на самом высоком уровне", - сказала М.Косьянчич на брифинге в Брюсселе.
Так она ответила на просьбу журналистки прокомментировать сообщения о том, в преддверии Чемпионата мира по футболу в России были задержаны защитники бродячих собак. Помимо этого, в вопросе речь шла об ограничениях свободы слова и собраний во время ЧМ-2018.
По словам М.Косьянчич, "мы ожидаем от России уважения свободы слова, свободы собраний и прав человека в соответствии с ее международными обязательствами".
BBC News:
"Бредовые навязчивые идеи" и "пограничное расстройство личности" стали основаниями для продления ареста российскому художнику Петру Павленскому, который с октября прошлого года содержится под стражей во Франции. Это следует из постановления о продлении меры пресечения, вынесенном судьей Натали Тюрке."
Это ему не на кацапии.
https://www.bbc.com/russian/news-44494487
Довбні евросоюза, ви не розумієте, як в ордостані прекрасно. Просто ваш мізок та менталітет не взмозі зрозуміти той розкоші стояти на колінах по горлянку в багні і кричати у все горло КРИМНАШ,
ЯРУСЦКІЙСЦУКОБЛЯ.
а, ДІДИВАІВАЛІНАХ!!!!
Давайте усі в мокшу і заздріть, як живуть парТіоти усього світу. А якщо щось не так, висловлюйте глибоку стурбованість.
#КровавыйМундиаль #ЧМ2018
https://twitter.com/i/status/1008055659705847809