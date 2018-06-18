 В ЕС обеспокоены ситуацией с правами человека в России во время ЧМ-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Ситуация (с соблюдением прав человека. - Ред.) в России нас действительно беспокоит. Мы реагировали (на нарушения. - Ред.) каждый раз и никогда не уклонялись от выражения нашей позиции. Мы выступали с заявлениями в публичной форме на самом высоком уровне", - сказала М.Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу журналистки прокомментировать сообщения о том, в преддверии Чемпионата мира по футболу в России были задержаны защитники бродячих собак. Помимо этого, в вопросе речь шла об ограничениях свободы слова и собраний во время ЧМ-2018.

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По словам М.Косьянчич, "мы ожидаем от России уважения свободы слова, свободы собраний и прав человека в соответствии с ее международными обязательствами".