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 Политика Украины
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 Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях, - Порошенко о продлении санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в ходе саммита "Украина-ЕС" 9 июля с лидерами Европейского Союза создаваемые Российской Федерацией в Черном и Азовском морях точки напряженности.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против российского агрессора. Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал Порошенко.

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Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях, - Порошенко о продлении санкций против РФ 01

Ранее Совет ЕС на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3072045
 
 
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посольство педерации слабо в Киеве прикрыть и разорвать дипотношения?
пасипака
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пєтя боїться забирати військові кораблі, які подарувало США, бо потім прийдеться на них йти воювати з путіним, а такого уговора нє било!
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Видно що ви готовий кандидат в президенти!
І звучить як оно гарно :"Президент Igor L Перший.
Давайте балотуйтесь.

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та хер там
мышебратья хотят как раньше "семьми дружить"
залупу им на воротник
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у вас ус отклеился(с) Розраховуємо на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії в Чорному і Азовському морях, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 5600
шо с флагом? вы теперь не пОляк?)
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Русский я, с России, Нижегородец. Заезжай на футбол.
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да идите вы нахуй
псы. извини, ничего личного, ко всем россиянам в твоём лице
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Боюсь ГИБДД не пропустит, особенно в Казани. Злые они там.
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Нет ты не русский , ты варвар московит
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ЕС опять обеспокоится. Вот и вся жесткая позиция.
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Ну да, призывает ЕС к жестким санкциям, а сами в россии и ОРДЛО уголь берем, а блокада:" Низзя, Семенченко и Парасюк теперь враги". Двурушники, вам же уже никто не верит. Вы обосрали страну, ее имидж.
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О, "Ванга" прокинулася...)))

nvtv

Не примут они, найдут тысячу причин. Нет желания ни у президента, ни у его самой большой карманной фракции, ктож добровольно сдаст место возле корыта. А купленные порохоботы обеспечат информационную поддержку.

24.05.2018 16:18

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Всё Петя правильно делает.
Подрастёте - поймёте.....
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Петя,пора тебе сваливать ,делать пластику и прятаться а иначе дело для тебя может закончится кулей в лоба или фонарём ...
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Петька ты накажи расейку - перестав продавать туда продукцию ПАРАШЕНА!!! Розраховуємо на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії в Чорному і Азовському морях, - Порошенко про продовження санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 6796
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Вот это поворот : Порошенко хочет вернуть Януковичу статус президента . https://korrespondent.net/ukraine/politics/3981616-poroshenko-khochet-vernut-yanukovychu-status-prezydenta-zhurnalyst
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях, - Порошенко о продлении санкций против РФ
 
 
 
 
 
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