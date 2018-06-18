 Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях, - Порошенко о продлении санкций против РФ

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против российского агрессора. Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал Порошенко.

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Ранее Совет ЕС на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма.