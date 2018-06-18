 Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях, - Порошенко о продлении санкций против РФ

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против российского агрессора. Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал Порошенко.
Ранее Совет ЕС на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма.
пасипака
І звучить як оно гарно :"Президент Igor L Перший.
Давайте балотуйтесь.
мышебратья хотят как раньше "семьми дружить"
залупу им на воротник
... завидуй молча)
шо с флагом? вы теперь не пОляк?)
псы. извини, ничего личного, ко всем россиянам в твоём лице
nvtv
Не примут они, найдут тысячу причин. Нет желания ни у президента, ни у его самой большой карманной фракции, ктож добровольно сдаст место возле корыта. А купленные порохоботы обеспечат информационную поддержку.
24.05.2018 16:18
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Подрастёте - поймёте.....