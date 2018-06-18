 Экс-наемник РФ сдался полиции Бахмута из-за "крайне тяжелой жизни в оккупации"

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина проверял автомобили и граждан, въезжающих в город. В его задачу входило выявлять проукраински настроенных людей. Наемник покинул ряды боевиков уже через месяц.
Полицейским мужчина рассказал, что жизнь в оккупации крайне тяжелая. Продукты слишком дорогие, а работать, кроме как на террористов, негде. Не выдержав, мужчина решил начать новую жизнь на подконтрольной украинским властям территории. Для этого он приехал в Бахмут и добровольно сдался в полицию.
Таким образом, бывший участник НВФ получил гарантированный государством шанс на освобождение от уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проверяют его деятельность в рядах боевиков.
В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
граждане сепары!
сдавайтесь!
ваш ждет сухая одежда, горячий чай
... и наше радушие=)
Улитка это расстояние покроет 100 раз.