 Экс-наемник РФ сдался полиции Бахмута из-за "крайне тяжелой жизни в оккупации"

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчина проверял автомобили и граждан, въезжающих в город. В его задачу входило выявлять проукраински настроенных людей. Наемник покинул ряды боевиков уже через месяц.

Полицейским мужчина рассказал, что жизнь в оккупации крайне тяжелая. Продукты слишком дорогие, а работать, кроме как на террористов, негде. Не выдержав, мужчина решил начать новую жизнь на подконтрольной украинским властям территории. Для этого он приехал в Бахмут и добровольно сдался в полицию.

Таким образом, бывший участник НВФ получил гарантированный государством шанс на освобождение от уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проверяют его деятельность в рядах боевиков.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

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