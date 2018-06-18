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Все про:боевик (16290) Нацполиция (7629) Бахмут (Артемовск) (246)

 Экс-наемник РФ сдался полиции Бахмута из-за "крайне тяжелой жизни в оккупации"

Житель оккупированного террористами города Кировского в 2014 году нес службу на блокпосту боевиков с ружьем в руках. После 4 лет колебаний бывший участник незаконных вооруженных формирований решился начать новую жизнь на подконтрольной властям территории Украине.

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчина проверял автомобили и граждан, въезжающих в город. В его задачу входило выявлять проукраински настроенных людей. Наемник покинул ряды боевиков уже через месяц.

Полицейским мужчина рассказал, что жизнь в оккупации крайне тяжелая. Продукты слишком дорогие, а работать, кроме как на террористов, негде. Не выдержав, мужчина решил начать новую жизнь на подконтрольной украинским властям территории. Для этого он приехал в Бахмут и добровольно сдался в полицию.

Таким образом, бывший участник НВФ получил гарантированный государством шанс на освобождение от уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проверяют его деятельность в рядах боевиков.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072031
 
 
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все они на блокпостах, а кто же тогда убивает...
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я тоже так подумала...сначала, но кто это докажет...убивал или просто смотрел как убивают
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покормить сырниками и отпустить.
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Экс-наемник РФ сдался полиции Бахмута из-за "крайне тяжелой жизни в оккупации" - Цензор.НЕТ 2792
граждане сепары!
сдавайтесь!
ваш ждет сухая одежда, горячий чай
... и наше радушие=)
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сухая роба, чефир и "милости праашу к нашему шлашу"
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Надо быть долбо**** чтобы поверить в то что этот лугандонец 4 года ехал от блокпоста до Бахмута. ))
Улитка это расстояние покроет 100 раз.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-наемник РФ сдался полиции Бахмута из-за "крайне тяжелой жизни в оккупации"
 
 
 
 
 
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