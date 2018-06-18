 ССУ обновит Кодекс этики судей и Правила поведения работников аппарата судов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом сообщили в ССУ.

"Изменения в Кодекс и Правила являются крайне необходимыми ввиду того, что изменилось много законодательных актов, происходит судебная реформа, сформирован Верховный Суд, изменились полномочия Конституционного Суда Украины, приняты новые процессуальные кодексы. В конце концов, этот документ призван помочь судьям в формировании высоких стандартов поведения, способствовать повышению уровня доверия граждан к судебной власти. Правила поведения работников аппарата судов вообще не обновлялись с 2009 года", - отметил председатель Комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулированию конфликта интересов Егор Краснов.

Войти в состав рабочих групп предложено также и представителям органов судейского управления, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национальной школы судей Украины, а также представителям юридических ассоциаций.

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Напомним, что в 2014 году Совет судей Украины создал рабочую группу из числа действующих судей и ученых, которая провела глубинное исследование практики применения международных стандартов в сфере судейской этики, проанализировала текущую практику привлечения судей к дисциплинарной ответственности в Украине, а также идентифицировала проблемные вопросы относительно понимания и единообразного толкования положений Кодекса судейской этики как членами дисциплинарного органа, так и судьям.

Впервые Кодекс судейской этики был утвержден ХІ очередным Съездом судей Украины 22 февраля 2013 года, а текст Комментария к Кодексу судейской этики был одобрен к изданию решением Рады судей Украины 16 февраля 2016 года. Правила поведения работников аппарата суда утверждены решением №33 Совета судей Украины от 6 февраля 2009 года.