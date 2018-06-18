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 ССУ обновит Кодекс этики судей и Правила поведения работников аппарата судов

Совет судей Украины во время выездного заседания во Львове 15 июня 2018 года при поддержке украинско-канадского проекта "Поддержка судебной реформы" создала рабочие группы для обновления положений Кодекса судейской этики и подготовки комментария в Кодекс судейской этики, а также для обновления Правил поведения работника аппарата суда, утвержденных решением №33 Совета судей Украины от 6 февраля 2009 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом сообщили в ССУ. 

"Изменения в Кодекс и Правила являются крайне необходимыми ввиду того, что изменилось много законодательных актов, происходит судебная реформа, сформирован Верховный Суд, изменились полномочия Конституционного Суда Украины, приняты новые процессуальные кодексы. В конце концов, этот документ призван помочь судьям в формировании высоких стандартов поведения, способствовать повышению уровня доверия граждан к судебной власти. Правила поведения работников аппарата судов вообще не обновлялись с 2009 года", - отметил председатель Комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулированию конфликта интересов Егор Краснов.

Войти в состав рабочих групп предложено также и представителям органов судейского управления, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национальной школы судей Украины, а также представителям юридических ассоциаций.

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Напомним, что в 2014 году Совет судей Украины создал рабочую группу из числа действующих судей и ученых, которая провела глубинное исследование практики применения международных стандартов в сфере судейской этики, проанализировала текущую практику привлечения судей к дисциплинарной ответственности в Украине, а также идентифицировала проблемные вопросы относительно понимания и единообразного толкования положений Кодекса судейской этики как членами дисциплинарного органа, так и судьям.

Впервые Кодекс судейской этики был утвержден ХІ очередным Съездом судей Украины 22 февраля 2013 года, а текст Комментария к Кодексу судейской этики был одобрен к изданию решением Рады судей Украины 16 февраля 2016 года. Правила поведения работников аппарата суда утверждены решением №33 Совета судей Украины от 6 февраля 2009 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3072027
 
 
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Є пропозиція ліквідувати Державну судову адміністрацію України! Взагалі незрозуміла структура! Всі суди незалежні, то яка може бути судова адміністрація! Отримують шалені зарплати, нічого не роблять, взагалі незрозумілий статус цих незрозумілих чиновників! Навіщо потрібне це корумповане високооплачуване та нікчемне кодло? Немає куди гроші дівати під час війни? Всі суди можуть вирішувати свої адміністративні питання без цієї супердорогої та супернікчемної структури! В Україні йде скорочення судів, а чому це безглуздя не скорочене досі?
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