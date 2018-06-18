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 Политика Украины
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 Парубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений

Спикер ВР Андрей Парубий заявляет о возможности внесения изменений в законодательство относительно Высшего антикоррупционного суда в вопросе апелляции.

Об этом заявил на брифинге после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно, я узнал уже перед подписанием закона, что комитет на своем заседании внес данную правку, что она была в опубликованном тексте. Для меня было принципиально, чтобы мы принимали закон не с голоса, а поэтому я настаивал, чтобы решение комитета было роздано всем народным депутатам. Оно было роздано всем народным депутатам задолго до голосования. И, собственно, в этом решении была отображена эта норма", - рассказал Парубий.

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"Механизм внесения изменений в закон, конечно, существует. Это должно быть внесено группой депутатов, или отдельным депутатом. Это может быть отдельная правка, а может быть в законе, который сейчас готовится к принятию во втором чтении относительно судоустройства. Она (поправка. – Ред.) может быть внесена в тело этого закона ко второму чтению. То есть технически формат существует. И нам придется провести консультации для того, чтобы определить, какой из форматов будет оптимальным", - резюмировал спикер.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3072024
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
как вы уже заи..............ли со своими "форматами", все не нажретесь никак
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Парубій це агент ФСБ, має бути відправлений у відставку та засуджений за кришування політичної корупції в парламенті! Не можуть в парламенті відкрито купляти голоси депутатів без допомоги спікера! Ну нереально це! Спікер діє спільно з політичною мафією рошена і допомагає їй організовувати політичну корупцію, ставить на розгляд ті закони, за які вже проплатили, а ті за які ще не проплатили - не ставить! Такий собі заробітчанин мафії, недорогий та сумлінний, який продав Україну та український нарід за копійчину!
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Это стало ясно еще тогда, когда он с "педаликом" из Украинского дома ментов выпустили во время майдана, сцуко. Даже не разоружив.
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Судя по анализу твоих постов, на роль агента ФСБ ты подходишь больше. А вот Парубий совсем не подходит.
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шулера. напёрсточники...Не прокатило? теперь вот ёрзают падлы.
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Даже документы подделать нормально не могут. Убожество!!!
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торопятся....да и кадры придворные тикають от них....токсично, выборы на носу. Парубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений - Цензор.НЕТ 5729
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«Я тут ни при чем»: Порошенко продолжает считать всех идиотами
Парубій про скандал із поправками до закону про Антикорупційний суд: Нам доведеться провести консультації, щоб визначити формат внесення змін - Цензор.НЕТ 5336 Жалкий, примитивный, патологический лжец. Который уже даже не вызывает желания с ним о чём-то спорить и опровергать..
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Порошенко и не думает бороться с коррупцией, наоборот, он делает все возможное чтобы коррупционеры оставались безнаказанными. Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя очень даже вольготно, ну еще бы президент на их стороне.
Зато Саакашвили, который пытался бороться с коррупцией, Петя быстренько лишил гражданства и выкинул из страны.

Порошенко понял что народ хоть что молча проглотит (как в Рашке) и поэтому уверенно стоит на защите коррупции, лишь прикрываясь правильными словами. Только лишь Запад пытается оказывать давление на Порошенко, а большинству народа все пофигу.
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Парадокс.
При правлении Януковоща украинцы жили в несколько раз лучше,и всё равно умудрились оторвать свои задницы и прийти на Майдан.
Сейчас при Порохе живут в несколько раз хуже,и хрен,даже с под палки на Майдан не выгонишь.Что происходит???
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Снесла курочка яичко,
да не простое,
а тухлое.
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У Парубия хорошо бы получилась роль Кирпмча: "Нет у вас методов против Кости Сопрыкина!"
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кто закон в такой редакции подал
тому и отвечать ... по всей строгости украинского закона

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То есть технически формат существует. И нам придется провести консультации для того, чтобы определить, какой из форматов будет оптимальным", - резюмировал спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3072024

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Формат или как легко засирать мозги.Какой формат у тебя дебил единственный формат-это РЕГЛАМЕНТ.
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тобто розслідування не буде,
шулерство по підробці законів ніхто карати не збирається
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Очередной "развод котят", такое доверие, поддержку вам народ после Майдана2 дал! И вы так бездарно все просрали. Стали такими же наперсточниками и разводилами как и предыдушие. ; года драгоценного времени собаке под хвост. Позор, ганьба!!!
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Не мути воду логопед Убирайте эту поправку Хитрожопые ШАКАЛадные кнури
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Тьфу, позорище... Это как низко нужно пасть, чтобы втихаря задним числом вносить какие-то правки, выгодные себе, любимому...
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«Кумовской капитализм» в Украине существенно усилился при президенте Порошенко - Всемирный банк
Парубій про скандал із поправками до закону про Антикорупційний суд: Нам доведеться провести консультації, щоб визначити формат внесення змін - Цензор.НЕТ 3666 Более 20% украинской экономики контролируется менее 2% компаний, имеющих тесные связи с политическим истеблишментом, говорится в рабочем докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном феномену «кумовского капитализма». «Прикормленные» компании, сосредоточенные в капиталоемких отраслях, пользуются несправедливыми преференциями при взаимодействии с государством и ограничивают рыночную конкуренцию, хотя такие действия не попадают под формальное определение коррупции. При этом по производительности, ….
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так кто ее внес интересно)))))))) и понятно теперь 315 за
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Вы думаете,что в закон президента кто-то самовольно,без его ведома,может вносить поправки? А,Вы пошутили,а я только сейчас это понял.
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"Действительно, я узнал уже перед подписанием закона,что....А я думал,что спикер подписывает закон уже после голосования и отправляет президенту.Как-то я не могу "въехать" в то,что он сказал.
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Шулера экстра-класса, хоть и поголовно со справками.
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они конечно сволочи, твари, мерзавцы, но зато как они лают на россию! За одно это можно все простить!
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Т.е. только за это их и нужно кормить? Ты что, идиот?
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Безязикий недоумок вмикнув дурника "я не я, це все - комітет". Але чомусь ніхто не знав ні про які правки
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С этой страны, хоть чучелом хоть тушкой, надо тикать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений
 
 
 
 
 
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