 Парубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений

Об этом заявил на брифинге после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Действительно, я узнал уже перед подписанием закона, что комитет на своем заседании внес данную правку, что она была в опубликованном тексте. Для меня было принципиально, чтобы мы принимали закон не с голоса, а поэтому я настаивал, чтобы решение комитета было роздано всем народным депутатам. Оно было роздано всем народным депутатам задолго до голосования. И, собственно, в этом решении была отображена эта норма", - рассказал Парубий.
"Механизм внесения изменений в закон, конечно, существует. Это должно быть внесено группой депутатов, или отдельным депутатом. Это может быть отдельная правка, а может быть в законе, который сейчас готовится к принятию во втором чтении относительно судоустройства. Она (поправка. – Ред.) может быть внесена в тело этого закона ко второму чтению. То есть технически формат существует. И нам придется провести консультации для того, чтобы определить, какой из форматов будет оптимальным", - резюмировал спикер.
Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.
Жалкий, примитивный, патологический лжец. Который уже даже не вызывает желания с ним о чём-то спорить и опровергать..
Зато Саакашвили, который пытался бороться с коррупцией, Петя быстренько лишил гражданства и выкинул из страны.
Порошенко понял что народ хоть что молча проглотит (как в Рашке) и поэтому уверенно стоит на защите коррупции, лишь прикрываясь правильными словами. Только лишь Запад пытается оказывать давление на Порошенко, а большинству народа все пофигу.
При правлении Януковоща украинцы жили в несколько раз лучше,и всё равно умудрились оторвать свои задницы и прийти на Майдан.
Сейчас при Порохе живут в несколько раз хуже,и хрен,даже с под палки на Майдан не выгонишь.Что происходит???
да не простое,
а тухлое.
тому и отвечать ... по всей строгости украинского закона
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Формат или как легко засирать мозги.Какой формат у тебя дебил единственный формат-это РЕГЛАМЕНТ.
шулерство по підробці законів ніхто карати не збирається
Более 20% украинской экономики контролируется менее 2% компаний, имеющих тесные связи с политическим истеблишментом, говорится в рабочем докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном феномену «кумовского капитализма». «Прикормленные» компании, сосредоточенные в капиталоемких отраслях, пользуются несправедливыми преференциями при взаимодействии с государством и ограничивают рыночную конкуренцию, хотя такие действия не попадают под формальное определение коррупции. При этом по производительности, ….