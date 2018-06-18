 Парубий о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Нам придется провести консультации, чтобы определить формат внесения изменений

Об этом заявил на брифинге после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно, я узнал уже перед подписанием закона, что комитет на своем заседании внес данную правку, что она была в опубликованном тексте. Для меня было принципиально, чтобы мы принимали закон не с голоса, а поэтому я настаивал, чтобы решение комитета было роздано всем народным депутатам. Оно было роздано всем народным депутатам задолго до голосования. И, собственно, в этом решении была отображена эта норма", - рассказал Парубий.

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"Механизм внесения изменений в закон, конечно, существует. Это должно быть внесено группой депутатов, или отдельным депутатом. Это может быть отдельная правка, а может быть в законе, который сейчас готовится к принятию во втором чтении относительно судоустройства. Она (поправка. – Ред.) может быть внесена в тело этого закона ко второму чтению. То есть технически формат существует. И нам придется провести консультации для того, чтобы определить, какой из форматов будет оптимальным", - резюмировал спикер.

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.