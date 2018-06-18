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 Политика Украины
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Все про:авто (3513) ВР (22062) Южанина (69)

 Южанина просит Раду во вторник рассмотреть "компромиссные" законопроекты об автомобилях на еврономерах

Верховная Рада во вторник, 19 июня, должна во вторник рассмотреть в первом чтении законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, которые касаются вопросов об автомобилях на иностранных номерах (№№8487, 8488).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, призвав поставить данные законопроекты в повестку дня на 19 июня.

"Нам нужно перенести эту дискуссию на уровень сессионного зала и двигаться дальше. Вопрос сверхсложный и давно нуждается в нашем рассмотрении. Данные законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, гражданскими активистами, экспертами, представителями "Авто Евро Сила", – отметила она.

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Напомним, 15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. Они предусматривают сниженные таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах, отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5. В том числе в законопроектах идет речь об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации.

Отмечается, что зарегистрированные в Верховной Раде проекты были согласованы на всех уровнях, начиная от активистов организации "Авто Евро Сила", Министерства внутренних дел, Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы, Министерства финансов, и заканчивая ассоциациями производителей, дилеров, импортеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3072015
 
 
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Всі ці фейкові законі будуть відмінені через 11 місяців, коли влада мафії буду усунута на чергових виборах Президента! Розмитрення автівки буде коштувати 200 євро!
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ЕВРО-5??? Тут топливо бодяжное.....................движки клинит, стучат...и всё НЕ Гарантийный случай! Какое 5??? Дороги пипец, одни направления..........Попроще, понадёжнее, менее требовательны к качеству горючки....Лет через 10 может и стоит говорить о Евро стандартах. Но где Европа и где Украина за 4 года власти упырей коррупционеров.
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Ну , да , это же власть все виноваты, хорошо что Вы белый и пушистый, не ?
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Ну да, во всем народ виноват, а власти 25 лет карманы набивали и яхты покупали, но они хорошие, все это "для страны делали"
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А кто по твоему избирал уродов во власть, не народ?
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Опять власти с народом не повезло.....вы бы отдохнули.
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самобичевание это не ко мне. Логика у вас странная. А для чего власть и с кого спрашивать? Власть себе на украденные коррупционные деньги завозит Авто вообще без растаможки, схему под почётных консулов разных островных мини государств использует, например подельник Порошенко Свинарчук-Гладковский, или владелец сети Фуршет Баленко.....
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Как ты прав... Этих гандонов которые про евро 5 придумали вообще убить мало... Моторы Евро пять топливом евро ноль.
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С евробляхами нужно покончить. Покончили же с правым рулем.
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В рашке почему-то не сдыхает, а плодится.
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Киев к Лондону ближе, чем Челябинск к Токио. Это раз. И при чем здесь Япония к тому, насколько при обгоне нужно праворулевой машине высунуться в стране с правосторонним движением? Это два.
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С глазами плохо? Каким боком Киев к руцкому дальнему востоку?
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Покончим - и сразу станем богатыми, счастливыми, наконец-то заживем!
Евробляхи - самое большое зло в Украине.
Странно, что МВФ и ЕС заставляют бороться с коррупцией, а не с евробляхами?
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Евробляхи - это недополученные доходы в бюджет и пенсионный фонд.
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интересно услышать мнение Петра Алексеича по этому вопросу
все таки гарант, или он еще от коррупционного суда не отдохнул?
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Так уж и быть, на 2 евро снизим. Танцуйте, украинцы.
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цікаво - ввозити зараз можна по Євро 5, а лайноси і богдани(петровичі) хоч Євро 2 відповідають?
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особенно китайские "скорые помощи" для армии от Богдан............
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Да снимите уже ету "растаможку" ТВАРИ У ВЛАСТИ.Избрал народ себе УЗУРПАТОРОВ.Живут за счет НАРОДА....обворовивают свою страну и с барского плеча делают нам типа поблажки...
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пять лет или моложе, старше.... в зад едут или за большие деньги пускать.
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На стриме у Полтавы голландец из наших был и рассказывал как в голландии он за микроавтобус 126 евро каждый месяц платит за то, что регистрация не голландская!
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Растаможку можно и снять. Но ввести ТО (аналог TUV в Германии) и страховку, не цивилку за 350-500 грн., а как в Европе. Ну вот где то так...
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Я за страховку - вот только хочу и пенсии и зарплати как в тех странах.И хочу тратить 10 % на еду от своей зарплати, а не 50- 60 % как в Украине, а остальное отдавать за комуналку и не иметь возможность даже купить чето одеться....Сьездить на море - ето с грани фантастики....Одним словом в Украине у ВЛАСИ ТВАРИ.....
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Во вторник составляем расстрельный список...
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автомобілі, щопридбані до приняття нового акцизу, повинні розмитнюватись за старою формулою, яка діє зараз...
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Мне нравится подход в целом, особенно запрет таксовать на бляхах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮжанина просит Раду во вторник рассмотреть "компромиссные" законопроекты об автомобилях на еврономерах
 
 
 
 
 
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