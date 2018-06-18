 В зоне ООС получили боевые травмы военные медики, которые во время вражеского обстрела эвакуировали раненого бойца

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводных данных ООС.

Так, по данным штаба, вчера, в результате ведения боевых действий на Луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий.

Кроме того, за минувшие сутки боевые травмы получили трое украинских бойцов. Среди травмированных военные медики, которые во время обстрела укреплений занимались эвакуацией раненого защитника.

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"Все раненые и травмированные были оперативно доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сказано в сообщении.