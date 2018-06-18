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 В зоне ООС получили боевые травмы военные медики, которые во время вражеского обстрела эвакуировали раненого бойца

За минувшие сутки, 17 июня 2018 года, на Донбассе были ранены и травмированы 4 украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводных данных ООС.

Так, по данным штаба, вчера, в результате ведения боевых действий на Луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий.

Кроме того, за минувшие сутки боевые травмы получили трое украинских бойцов. Среди травмированных военные медики, которые во время обстрела  укреплений занимались эвакуацией раненого защитника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 20 раз нарушил режим прекращения огня, один украинский воин был ранен, - ООС

"Все раненые и травмированные были оперативно доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3072011
 
 
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вот любого их этих медиков на должность президента..... - и таких доказавших чего они стоят по Украине сотни тысяч....
Это к вопросу, которые часто задают дыбилы - " А с кого выбирать?"

В зоне ООС получили боевые травмы военные медики, которые во время вражеского обстрела эвакуировали раненого бойца - Цензор.НЕТ 3903
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Президентом буде Гриценко, а військові медики мають пересуватись на броньованому транспорті пристосованому для медичної евакуації, а не на дешевих Богданах, тоді і травм не буде, бо броньована машина зможе під'їхати до пораненого, а не буде стояти за 200м на асфальті, щоб в неї не поцілили з міномета, бо відповідати за знищену машину Богдан буде командування! Броньований медично-евакуаційний транспорт зможе швидко забрати пораненого та швидко покинути зону обстрілу, мінімізуючи час перебування медиків в зоні обстрілу і як наслідок мінімізуючи кількість травм і поранень!
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Гриця и Цэка.
Только вопрос, почему этот гений стратегического мышления не командует хотя бы бригадой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ зоне ООС получили боевые травмы военные медики, которые во время вражеского обстрела эвакуировали раненого бойца
 
 
 
 
 
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