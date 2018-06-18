 Консультации по кандидатуре министра по делам ветеранов находятся на завершающем этапе, - Парубий

Об этом заявил на брифинге после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не хотел бы сейчас и сегодня называть кандидатуру, поскольку этот вопрос до конца еще не согласован. Думаю, что когда эта кандидатура будет внесена в зал, она будет поддержана в зале Верховной Рады. Человек, который предлагается имеет и большой опыт и большие знание в данной сфере. По моему убеждению, такое министерство является очень важным и актуальным. Я надеюсь, что мы сможем принять решение по этому вопросу еще до завершения этой сессии. Консультации находятся на завершающем этапе", - рассказал Парубий.

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Напомним, 27 февраля 2018 года Верховная Рада предложила Кабинету министров Украины создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабинет министров начал процесс создания министерства по делам ветеранов.