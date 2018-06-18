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 Политика Украины
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Все про:ветераны (391) ВР (22062) Парубий (1663) Министерства по делам ветеранов (1)

 Консультации по кандидатуре министра по делам ветеранов находятся на завершающем этапе, - Парубий

Консультации относительно кандидатуры на должность главы Министерства по делам ветеранов продолжаются.

Об этом заявил на брифинге после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не хотел бы сейчас и сегодня называть кандидатуру, поскольку этот вопрос до конца еще не согласован. Думаю, что когда эта кандидатура будет внесена в зал, она будет поддержана в зале Верховной Рады. Человек, который предлагается имеет и большой опыт и большие знание в данной сфере. По моему убеждению, такое министерство является очень важным и актуальным. Я надеюсь, что мы сможем принять решение по этому вопросу еще до завершения этой сессии. Консультации находятся на завершающем этапе", - рассказал Парубий.

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Напомним, 27 февраля 2018 года Верховная Рада предложила Кабинету министров Украины создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабинет министров начал процесс создания министерства по делам ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072009
 
 
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ветеранов вам,....донам не хватает????
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Сумасшедшие и воры управляют Украиной...
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ещё эти , ну которых вчера Прайд был. но они не вышли , постеснялись. Консультации по кандидатуре министра по делам ветеранов находятся на завершающем этапе, - Парубий - Цензор.НЕТ 4608
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Вот на хрена всё это сейчас воротить? Потом всё отменять придётся...расформировывать. Сделайте подразделение при Министерстве СоцЗащиты.....хотя там Рева и Розенко.........Казлы вобщем.
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хренасе, у нас оказывается и такое министерство есть
а говорят хреново живём
... если шо я за Розенко, чтобы все видели как у нас хорошо
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Ищут еврея из Винницкой области ,но те там не воевали .
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если разгорелись столь жаркие дебаты вокруг этой должности, могу себе только представить, с какой жадностью будут пилить "ветеранские" деньги Консультації щодо кандидатури міністра у справах ветеранів перебувають на завершальному етапі, - Парубій - Цензор.НЕТ 1847
Когда же вы нажретесь, животные!?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсультации по кандидатуре министра по делам ветеранов находятся на завершающем этапе, - Парубий
 
 
 
 
 
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