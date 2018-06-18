 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман путается в версиях и "забыл" фамилию человека из контрразведки, которому он сообщил о заказе на убийство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Герман рассказал журналистам перед началом сегодняшнего заседания Апелляционного суда свою версию: ему поступил заказ из Москвы на убийство, он с этой информацией пришел к знакомому Дмитрию, который якобы работает в контрразведке Украины.

Однако фамилию Дмитрия он вспомнить не может. Говорит, что лишь знает его позывной - Дитрих.

Никаких доказательств, что Дмитрий работает на контрразведку, у Германа нет. Говорит, что просто был в этом уверен.

Также подозреваемый утверждал, что он нанял для убийства Алексея Цимбалюка, однако был уверен, что тот не пойдет на это.

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"Я знал, что он не станет убивать, он же священник!", - заявил Герман журналистам. А уже через 15 минут сказал: "Да не заказывал я убийство! Я его нанял, чтоб он следил за Бабченко!".

Также Герман утверждает, что он заранее знал, что Цимбалюк пришел в СБУ и сказал, что его наняли как киллера.

"Потому что мне Дмитрий сказал, что поп дырявый!", - говорит подозреваемый.

Ну и кроме того, Борис Герман утверждает, что действительно передавал Цимбалюку деньги - сначала 1 тысячу долларов, потом 14 тысяч долларов: "Но это не за убийство! Это я ему занял деньги на покупку машины!".

Напомним, по версии следователей, бизнесмен, который живет в Москве, Вячеслав Пивоварник нанял своего давнего знакомого Бориса Германа для организации убийства Аркадия Бабченко. Борис Герман в свою очередь нанял киллера - Алексея Цимбалюка, который является волонтером и священником. А Цимбалюк пришел в СБУ, и сообщил, что его наняли для убийства журналиста. После этого СБУ провела спецоперацию - инсценировала убийство Бабченко, после чего и был задержан Борис Герман.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.