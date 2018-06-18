 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман путается в версиях и "забыл" фамилию человека из контрразведки, которому он сообщил о заказе на убийство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Герман рассказал журналистам перед началом сегодняшнего заседания Апелляционного суда свою версию: ему поступил заказ из Москвы на убийство, он с этой информацией пришел к знакомому Дмитрию, который якобы работает в контрразведке Украины.
Однако фамилию Дмитрия он вспомнить не может. Говорит, что лишь знает его позывной - Дитрих.
Никаких доказательств, что Дмитрий работает на контрразведку, у Германа нет. Говорит, что просто был в этом уверен.
Также подозреваемый утверждал, что он нанял для убийства Алексея Цимбалюка, однако был уверен, что тот не пойдет на это.
"Я знал, что он не станет убивать, он же священник!", - заявил Герман журналистам. А уже через 15 минут сказал: "Да не заказывал я убийство! Я его нанял, чтоб он следил за Бабченко!".
Также Герман утверждает, что он заранее знал, что Цимбалюк пришел в СБУ и сказал, что его наняли как киллера.
"Потому что мне Дмитрий сказал, что поп дырявый!", - говорит подозреваемый.
Ну и кроме того, Борис Герман утверждает, что действительно передавал Цимбалюку деньги - сначала 1 тысячу долларов, потом 14 тысяч долларов: "Но это не за убийство! Это я ему занял деньги на покупку машины!".
Напомним, по версии следователей, бизнесмен, который живет в Москве, Вячеслав Пивоварник нанял своего давнего знакомого Бориса Германа для организации убийства Аркадия Бабченко. Борис Герман в свою очередь нанял киллера - Алексея Цимбалюка, который является волонтером и священником. А Цимбалюк пришел в СБУ, и сообщил, что его наняли для убийства журналиста. После этого СБУ провела спецоперацию - инсценировала убийство Бабченко, после чего и был задержан Борис Герман.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
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(с) А. Константинов "Бандитский Петербург"
За время независимости в Украине возросла продолжительность жизни и снизилась детская смертность. Об этом говорится в исследовании американского Института показателей оценки здоровья. Так, в 1991 году украинские женщины жили в среднем 74,6 года, в 2016 году - 77 лет. У мужчин продолжительность жизни выросла с 65,2 до 67 лет.
28 лет назад смертность детей в возрасте до одного года составляла 16,8 на тысячу, а к 2016-му показатель упал до 7,6. Среди детей до пяти лет в 1991 году смертность была на уровне 20,6 на тысячу, а в 2016 году - 9,2.
Именно ему Герман, по его словам, передавал информацию о своих связях с Москвой, работая изначально под контролем украинских спецслужб.
Об этом человеке Герман впервые заявил на суде по своему аресту. Тогда он сказал, что офицера СБУ зовут Дмитрий.