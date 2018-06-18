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 Политика Украины
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Все про:Бабченко Аркадий (142) Ромалийская Ирина (324) Герман_Борис (22)

 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман путается в версиях и "забыл" фамилию человека из контрразведки, которому он сообщил о заказе на убийство

Подозреваемый в организации убийства российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Борис Герман путается в версиях и не может вспомнить фамилию человека якобы из контрразведки, которому он сообщил о заказе на убийство Бабченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Герман рассказал журналистам перед началом сегодняшнего заседания Апелляционного суда свою версию: ему поступил заказ из Москвы на убийство, он с этой информацией пришел к знакомому Дмитрию, который якобы работает в контрразведке Украины.

Однако фамилию Дмитрия он вспомнить не может. Говорит, что лишь знает его позывной - Дитрих.

Никаких доказательств, что Дмитрий работает на контрразведку, у Германа нет. Говорит, что просто был в этом уверен.

Также подозреваемый утверждал, что он нанял для убийства Алексея Цимбалюка, однако был уверен, что тот не пойдет на это.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко Герман утверждает, что в списках на потенциальные убийства был сын Авакова. ФОТО

"Я знал, что он не станет убивать, он же священник!", - заявил Герман журналистам. А уже через 15 минут сказал: "Да не заказывал я убийство! Я его нанял, чтоб он следил за Бабченко!".

Также Герман утверждает, что он заранее знал, что Цимбалюк пришел в СБУ и сказал, что его наняли как киллера.

"Потому что мне Дмитрий сказал, что поп дырявый!", - говорит подозреваемый.

Ну и кроме того, Борис Герман утверждает, что действительно передавал Цимбалюку деньги - сначала 1 тысячу долларов, потом 14 тысяч долларов: "Но это не за убийство! Это я ему занял деньги на покупку машины!".

Напомним, по версии следователей, бизнесмен, который живет в Москве, Вячеслав Пивоварник нанял своего давнего знакомого Бориса Германа для организации убийства Аркадия Бабченко. Борис Герман в свою очередь нанял киллера - Алексея Цимбалюка, который является волонтером и священником. А Цимбалюк пришел в СБУ, и сообщил, что его наняли для убийства журналиста. После этого СБУ провела спецоперацию - инсценировала убийство Бабченко, после чего и был задержан Борис Герман.

Также читайте: "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3072007
 
 
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Срочно покупаю машину! Герман займи!!
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Потрібно створювати парламентську слідчу комісію та шукати російського крота в керівництві СБУ, бо СБУ само не буде проводити розслідування. Керують СБУ путінські агенти, інакших би не призначив путінський агент рошен! Але хто з них кришував брокера кіллерів - це питання яке має бути розв'язане негайно! Людина має бути знайдена, арештована НАБУ і там його мають допитувати і вибивати свідчення на всіх інших агентів ФСБ. В ідеальному розкладі все керівництво СБУ має бути арештоване та віддане під суд за всю кримінальну діяльність до якої воно причетно! А після виборів Президента, до них в тюрмі приєднається і рошен з товаришами!
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Ти неуважний і тому твої оцінки нецікаві.
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Він забуде суму і вимагатиме в 10 разів більшу Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман плутається у версіях і "забув" прізвище людини з контррозвідки, яку він повідомив про замовлення на вбивство - Цензор.НЕТ 6426
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Тут ще люди підказують, що Ви в черзі 2847-ий. Дотримуйтеся черги. Всі отримають позику. По одній на руки Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман плутається у версіях і "забув" прізвище людини з контррозвідки, яку він повідомив про замовлення на вбивство - Цензор.НЕТ 9543
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- Ну, а если и это не поможет, в запасе у нас есть электрический вспоминатель, - Челищев с милой улыбкой коммивояжера, расхваливающего свой товар, встряхнул кипятильник: - Знаешь, как действует? Втыкается в жопу и включается в розетку - до полного просветления памяти...
Похоже, что с "электрическим вспоминателем" Сергей немного переборщил, потому что Глазанов икнул и отключился.

(с) А. Константинов "Бандитский Петербург"
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Я киллер и мне дали заказ убить.Я согласился но когда узнал что это журналист то я побежал в сбу..
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А если бы этому киллеру поручили убить вас то он в Сбу не побежал бы )))
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Объявление: "срочно займу денег киллеру на покупку машины. Герман."
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Дяде припекает, что тут обсуждать? Дальше будет интереснее...
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Все что связано с кацапами все связано с враньем это факт при чем исторический...
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Вот же хитрющий агент ФСБ вам попался.
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Запутывает следствие. Все больше неясного.
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Может ему симулировать какое-то психическое заболевание? Что посоветуете?
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Да ничего. Все равно обменяют на какого нибудь генерала.
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Жінка яка накинула на голову брата Кім Чен Ина платок з отрутою виправдовувалася, що їй заплатили грошей щоб вона таким чином пожартувала над ним, після такого "жарту" він і помер. Цей також "ліпить горбатого", з "контррозвідкою" він "співробітничав". )))
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"і взагалі, то всьо було для сюрреалізму!"
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У них там в Госдєпє сплошные порохоботи! Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман плутається у версіях і "забув" прізвище людини з контррозвідки, яку він повідомив про замовлення на вбивство - Цензор.НЕТ 1280
За время независимости в Украине возросла продолжительность жизни и снизилась детская смертность. Об этом говорится в исследовании американского Института показателей оценки здоровья. Так, в 1991 году украинские женщины жили в среднем 74,6 года, в 2016 году - 77 лет. У мужчин продолжительность жизни выросла с 65,2 до 67 лет.
28 лет назад смертность детей в возрасте до одного года составляла 16,8 на тысячу, а к 2016-му показатель упал до 7,6. Среди детей до пяти лет в 1991 году смертность была на уровне 20,6 на тысячу, а в 2016 году - 9,2.
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Согласна,но вопрос такой-на 1991 год в Украине жило 54 миллиона людей а сейчас примерно 30 миллионов и куда делись почти 20 миллионов граждан ?
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фото человека, который представлялся сотрудником контрразведки СБУ Борису Герману - подозреваемому в покушении на журналиста Аркадия Бабченко.
Именно ему Герман, по его словам, передавал информацию о своих связях с Москвой, работая изначально под контролем украинских спецслужб.
Об этом человеке Герман впервые заявил на суде по своему аресту. Тогда он сказал, что офицера СБУ зовут Дмитрий.Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман плутається у версіях і "забув" прізвище людини з контррозвідки, яку він повідомив про замовлення на вбивство - Цензор.НЕТ 5111
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Подполковник погранслужбы заявил, что в мариупольском кафе ему сломали челюсть за украинский языкПідозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман плутається у версіях і "забув" прізвище людини з контррозвідки, яку він повідомив про замовлення на вбивство - Цензор.НЕТ 5732
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Руководство Нафтогаза уже получило $21 млн премии за решение по Газпрому, которое суд "заморозил"
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То что он забыл, это все ерунда, адвокат на громадськом пообещал 11 июня сего года назвать полные установочные данные СБУшника, если не называет, значит это уже не интересно, заврались, а пихать фотку какого-то левого чудака просто смех. А то выходит комично, доверил свою жизнь парню, фамилию которого не помнит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в организации убийства Бабченко Герман путается в версиях и "забыл" фамилию человека из контрразведки, которому он сообщил о заказе на убийство
 
 
 
 
 
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