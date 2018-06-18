 Более 250 тысяч человек за 3 месяца покинули Украину в поисках работы, - онлайн счетчик

С момента запуска сайта ukrainianpeopleleaks.com, который считает в режиме онлайн уезжающих

за рубеж заробитчан, счетчик ресурса превысил 250 тысяч человек. Таким образом, данные ресурса свидетельствуют, что только за весну 2018 года Украину в поисках трудоустройства покинуло четверть миллиона граждан, сообщает 112.

По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, который ранее комментировал цифры сайта, более 3 миллионов украинцев постоянно работают за рубежом.

"Нам государственная пограничная миграционная служба дала цифру стабильную, сколько наших людей находится за границей, по их данным, фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек", - заявил министр в эфире телеканала "112 Украина".