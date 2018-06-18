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Все про:трудовая миграция (131) заробитчане (210) Рева Андрей (369)

 Более 250 тысяч человек за 3 месяца покинули Украину в поисках работы, - онлайн счетчик

По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж.

С момента запуска сайта ukrainianpeopleleaks.com, который считает в режиме онлайн уезжающих
за рубеж заробитчан, счетчик ресурса превысил 250 тысяч человек. Таким образом, данные ресурса свидетельствуют, что только за весну 2018 года Украину в поисках трудоустройства покинуло четверть миллиона граждан, сообщает 112.

По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, который ранее комментировал цифры сайта, более 3 миллионов украинцев постоянно работают за рубежом.

"Нам государственная пограничная миграционная служба дала цифру стабильную, сколько наших людей находится за границей, по их данным, фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек", - заявил министр в эфире телеканала "112 Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3072006
 
   
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Граждане! Чего спим? Надо уезжать со счётом 30 человек в секунду.
Слишком много доверчивых и нерешительных
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То ті виїжджають , хто новини по телеку ніколи не дивився. )))
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виїжджають "агенти Хуйла" , що не бажають горбатитись за копійки на "рідних" вітчизняних олігархів !
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какая тема интересная, сколько школоты из одноклассников набежало, пустить слезу за усопшим ссср и поговорить как оно тогда в раю жили. когда вы мрази передохните?
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слабый счетчик. Накрутите до одного человека в секунду. Добавьте трэша и лорида кальция.
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Ежели всё трудоспособное население послать работать за границу то можно жить на присылаемые ими деньги и своя экономика совсем ни к чему!
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лично я за то чтобы все граждане Украины съездили на заработки в европу на 3 мес. они будут понимать как нужно работать и за что нужно работать
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 250 тысяч человек за 3 месяца покинули Украину в поисках работы, - онлайн счетчик
 
 
 
 
 
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