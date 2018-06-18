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 Российское командование на Донбассе усиливает оккупационные войска на мариупольском направлении, - ГУР

Российское командование осуществляет усиление оккупационных войск на мариупольском направлении за счет подразделений из состава т.н. "МВД ДНР" и военизированных формирований "Приазовского казачьего войска".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, проводится интенсивная агитация среди населения временно оккупированных территорий и военнослужащих 1 АК ВС РФ с целью ускорения комплектования подразделений этих "казаков".

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"Во время пропагандистских мероприятий, кандидатам обещают повышенное денежное обеспечение и обеспечение вещевым имуществом – парадной формой. В то же время для потенциальных т.н. "казаков" подписание каких-либо контрактов не предусмотрено. Зачисление кандидатов на все виды обеспечения, в т.ч. денежное будет осуществляться только после прохождения ими двухнедельного испытательного срока на передовой", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3072002
 
   
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Шахтьори-трактористи подались в казачкі.
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Не им на урале усиливать, а нам. Каждый день наших мочат.
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Щонайменше 40 військовослужбовців, які воюють на боці уряду Сирії, були вбиті за сьогоднішню ніч внаслідок авіаударів по східному кордону країни з Іраком.
Про це повідомила британська Сирійська обсерваторія з прав людини, пише DPA.
Ударів завдали удару по місту Аль-Харі на сирійському кордоні з Іраком, на південний схід від міста Албу Камаль. Сирійське державне інформаційне агентство SANA з посиланням на військове джерело звинуватило очолювану США коаліцію в нанесенні ударів по одній зі своїх позицій у місті Аль-Харі на сході Сирії.
Спостерігачі заявили, що вбиті можуть бути не тільки іракськими або ліванськими громадянами. Командир проурядових військ повідомив Reuters, що безпілотники, які були "ймовірно американськими", бомбили позиції іракські угруповання, а також сирійські військові позиції.
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Сейчас Saw Ewas 1a26b1e6 напишет где доказательства, дайте ссылку, вы все врете😁
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РуSSо-фашистские каратели готовят новые удары по Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийское командование на Донбассе усиливает оккупационные войска на мариупольском направлении, - ГУР
 
 
 
 
 
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