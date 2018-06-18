 Российское командование на Донбассе усиливает оккупационные войска на мариупольском направлении, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, проводится интенсивная агитация среди населения временно оккупированных территорий и военнослужащих 1 АК ВС РФ с целью ускорения комплектования подразделений этих "казаков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование гибридных войск РФ на Донбассе отменило ограничения на применение наемниками оружия на передовой, - ГУР

"Во время пропагандистских мероприятий, кандидатам обещают повышенное денежное обеспечение и обеспечение вещевым имуществом – парадной формой. В то же время для потенциальных т.н. "казаков" подписание каких-либо контрактов не предусмотрено. Зачисление кандидатов на все виды обеспечения, в т.ч. денежное будет осуществляться только после прохождения ими двухнедельного испытательного срока на передовой", - сказано в сообщении.