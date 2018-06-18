 Взрыв "Волги" в Киеве: врачи констатируют частичный выход 5-летнего мальчика из комы

Об этом сообщили врачи больницы "Охматдет", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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"Сейчас действительно есть постепенное восстановление сознания, но это мы можем констатировать частично выход из комы. Ребенок начинает выполнять простые инструкции", - сказали медики.

По словам мамы ребенка, ему установили в мозг микрочип, чтобы наблюдать за давлением. Мальчик пытается сам дышать.

Еще трое пострадавших девочек находятся в стабильном состоянии. У них поражения глаз, но угроз жизни нет.

Одной из пострадавших будут удалять из глаза посторонний предмет.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.