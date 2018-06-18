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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:авто (3513) взрыв (3916) дети (3150) Киев (16039)

 Взрыв "Волги" в Киеве: врачи констатируют частичный выход 5-летнего мальчика из комы

У пострадавшего в результате взрыва в машине в Киеве 5-летнего мальчика наблюдается постепенное восстановление сознания.

Об этом сообщили врачи больницы "Охматдет", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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"Сейчас действительно есть постепенное восстановление сознания, но это мы можем констатировать частично выход из комы. Ребенок начинает выполнять простые инструкции", - сказали медики.

По словам мамы ребенка, ему установили в мозг микрочип, чтобы наблюдать за давлением. Мальчик пытается сам дышать.

Еще трое пострадавших девочек находятся в стабильном состоянии. У них поражения глаз, но угроз жизни нет.

Одной из пострадавших будут удалять из глаза посторонний предмет.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/n3072000
 
 
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От идиотизма одного придурка пострадало несколько детей.
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Доказательства есть, что это он оставил взрывчатку-гранату? Или следователи как раз над ним работают, для дачи нужных показаний? Смотри, что бы у тебя в машине не нашли взрывчатку и потом объявили тебя террористом.
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Даже не собираюсь идти на поводу у глупости.
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Это спецназ ГРУ, а перчик просто так чкурнул в Тернополь, от жары спрятался. Скажи, а дуб высокий был?
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Забыл мусор из дома вынести? Ну кто же тебе доктор.
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Шкода , що батьки не навчили дітей не лазити по чужих автівках і поважати приватну власність . Вважаю , що вся вина лежить на горе-батьках.
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Вважати можна, що завгодно. А ось винуватцями суд визнає явно не батьків.
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Тому так і живемо . А нормальні люди втікають з країни вже сотнями тисяч . ))) Якщо ми відповідальні за тих , кого приручили , то за тих кого породили - тим більше . Дітей потрібно виховувати .
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Я не хочу жити в країні високих парканів , злих псів , могутніх замків , знятих на ніч АКБ з автівок і з секреитками на колесах . Йдіть ви на)(уй , радянські люди . Мені подобається без заборів ( або як декорація 30см висотою) , з незачиненими автівками і з необісцяними під'їздами .
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Дуб высокий был? Какая собственность? Стоит металлолом, открытый. Ясно дети, эту помойку облазят вдоль и поперек. На руку потягайся с мальчиком 11 лет, или его сестрой 5 лет. Повторюсь, дуб высокий был, и ты вниз головой падал?
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Кстати, а может то и не "взрывчатка против вора" была? Кто знает, что делали дети с гранатой?
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И гранату дети тоже из глины слепили....
Тебе покоя не дает то, что владелец машины АТОшник?
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Виновного уже назначили, без всяких следственных действий. Это нормально? Это Европа?
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Идет следствие.
Кстати, в первом посте не упоминается по вине какого придурка произошла трагедия.
Но ты отреагировал по Фрейду.
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ну не 5 летниго же мальчика он назвал придурком? И не Авакова с его "новой полицией"?
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Не нужно сползать!
Придурок тот, кто заложил взрывчатку.
При чем здесь и сейчас упоминание авакова?
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Идет следствие.. вот так оптимистично )) а по какому праву закрыли хозяина Волги, без права залога? А если к тебе в квартиру залезут и найдут гранату - тебя ж тоже могут посадить "за терроризм", а люди будут писать - ничего страшного, идет следствие, пусть годик посидит пока что, а там вдруг что прояснится..
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Также можно считать виноватыми родителей, они не знали, чем занимаются и где играют их дети. Вину подозреваемого еще нужно доказать.
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Дети играли во дворе своего дома.
Что не так?
Ах да, ..... В стране война......
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Дети залезли в чужое имущество. "Играли во своем дворе" - это мячиком по воротам бить и на качельке кататься.
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Или ковырять в носу.
Почему на чужом имуществе не было таблички "Заминировано"?
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Потому что это прописано в Конституции. Частная собственность неприкосновенна, кроме как по решению суда.
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А что в Конституции написано про взрывные устройства?
Вокруг частных домов минные поля можно обустраивать?
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Ничего не написано. А при чём тут это? Вы говорили про чужое имущество, так вот я напомнил, что по Конституции оно неприкосновенно, и никаких особых табличек не надо ставить.
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На лбу каждого человека написано, что его нельзя убивать, избивать и т.п.? А если он сдачи даст, что, тоже будете спрашивать, написано ли об этом в Конституции?
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Сейчас "сдачи" устарело.
Сейчас у всех "обиженных" гранатка в кармане.
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машина тоже стояла во дворе его дома, остальное - что случилось, нужно расследовать и доказать
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В своем дворе машину минировать можно....
Кругом, ведь, все свои.
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.. особенно мне нравиться "Дети играли во дворе своего дома." Как будто это им дает какие-то особые права и если бы они играли в 100 метрах во дворе чужого это что то бы принципиально поменяло. - там нельзя лазить по чужим авто, а в своем дворе - можно.
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Ты совсем тупой?
Читай внимательно.
Ольга Мартынюк b6557456
Также можно считать виноватыми родителей, они не знали, чем занимаются и где играют их дети. Вину подозреваемого еще нужно доказать.
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Я комментирою вот это: "Дети играли во дворе своего дома.
Что не так?"
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А я комментировал первоисточник, а не коммент к комменту.
Не сползай.
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я написала потому, что ему объявили о подозрении и оставили под стражей и не нужно ничего додумывать
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что за чушь.. никакие родители не исходят их того, что везде взрывчатка разложена. Кроме того, это дети, которые разрешения не спрашиваю по природе своей. Сами на стройках не игрались в детстве? Хорошо, что не заминированы были, правда?
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по чужим авто не лазили.. поэтому, была ли там взрывчатка сказать сложно
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Мне оочень интересно как дети от 5 до 11 лет попали в машину?
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Дуже просто . Були виховані в кращих комуністичних традиціях неповаги до приватної власності і повного її ігнору .
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Нето. Главный вопрос: как дети от 5 до 11 лет попали в машину?
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Ну , технічний момент тут мені мало цікавий . Я аналізую саму ідею . Нам з цими дітьми прийдеться жити . Перспектива дуже сумна .
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Как раз это и интересно. Вы пробовали без ключа открыть закрытую волгу? Кто то из детей начинающий взломщик или машина была открыта. А если она была открыта то за что закрыли хозяина в сизо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв "Волги" в Киеве: врачи констатируют частичный выход 5-летнего мальчика из комы
 
 
 
 
 
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