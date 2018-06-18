 Взрыв "Волги" в Киеве: врачи констатируют частичный выход 5-летнего мальчика из комы

Об этом сообщили врачи больницы "Охматдет", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Сейчас действительно есть постепенное восстановление сознания, но это мы можем констатировать частично выход из комы. Ребенок начинает выполнять простые инструкции", - сказали медики.
По словам мамы ребенка, ему установили в мозг микрочип, чтобы наблюдать за давлением. Мальчик пытается сам дышать.
Еще трое пострадавших девочек находятся в стабильном состоянии. У них поражения глаз, но угроз жизни нет.
Одной из пострадавших будут удалять из глаза посторонний предмет.
Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, который уже долгое время стоял на одном и том же месте, для чего залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.
По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик находится в коме. Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.
Тебе покоя не дает то, что владелец машины АТОшник?
Кстати, в первом посте не упоминается по вине какого придурка произошла трагедия.
Но ты отреагировал по Фрейду.
Придурок тот, кто заложил взрывчатку.
При чем здесь и сейчас упоминание авакова?
Что не так?
Ах да, ..... В стране война......
Почему на чужом имуществе не было таблички "Заминировано"?
Вокруг частных домов минные поля можно обустраивать?
Сейчас у всех "обиженных" гранатка в кармане.
Кругом, ведь, все свои.
Читай внимательно.
Ольга Мартынюк b6557456
Также можно считать виноватыми родителей, они не знали, чем занимаются и где играют их дети. Вину подозреваемого еще нужно доказать.
Что не так?"
Не сползай.