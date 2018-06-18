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Все про:Аваков (2520) Бабченко Аркадий (142) Ромалийская Ирина (324) Герман_Борис (22)

 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства. ФОТО

В списках потенциальных жертв заказных убийств в Украине, которые якобы были переданы совладельцем ООО "Киевская консалтинговая группа" Вячеславом Пивоварником (фигурантом дела об организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко) из России, была фамилия сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра Авакова.

Такой ответ на вопрос журналиста Цензор.НЕТ дал подозреваемый в организации убийства известного российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Борис Герман.

Сейчас в Апелляционном суде Киева должно начаться рассмотрение апелляции на арест Германа. Перед началом он успел пообщаться с журналистами.

"В списке, который дали мне, было, по-моему, 47 фамилий", - сказал Герман.

На вопрос, была ли там фамилия Авакова-младшего, Герман ответил утвердительно.

Также он уверяет, что получил список по мессенджеру "Сигнал" в виде двух фотографий двух листков, на которых был список.

Зачем ему передали список на фото с линками на Фейсбук-страницы потенциальных жертв, Герман ответил: "Не знаю".

Напомним, в сети появился список потенциальных 47 жертв, в котором Александра Авакова не было. Параллельно журналисты со ссылкой на источники утверждали, что есть другой список, он из 48 фамилий, и там есть фамилия Александра Авакова.

Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства 01
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства 02
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства 03
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства 04
Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства 05

Также читайте: "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3071999
 
 
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Кому потрібен син сабакова? черговий піар подонка.
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Мож через него все закупки МВД проводит.
Лишить МВД и НГ материальной бызы хотели. Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко Герман утверждает, что в списках на потенциальные убийства был сын Авакова - Цензор.НЕТ 5648
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Вы правы, его хлопнут и все остановится.
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Замовником вбивства сина Авакова може виявитись зам Авакова Чеботарь, на якого зараз хочуть спихнути всю корупцію при закупівлі рюкзаків, щоб вивести сина Авакова з під удару по угоді зі слідством! Єдина можливість для Чеботаря не сісти в тюрму це позбутись сина Авакова! Тому реальними замовниками вбивств можуть виявитись зовсім не російські спецслужби, а місцева мафія. Герман може виявитись банальним посередником - брокером, який брав замовлення на вбивства від різних людей та розподіляв замовлення між кіллерами! Герман звичайно працював під дахом СБУ, що й дозволяло йому жити і не боятись арешту і може так виявитись що кіллер-священник-АТОвець вже не перший раз виконував його завдання по ліквідації тих чи інших людей, але після отримання замовлення на Бабченка кіллер таки пересрав і пішов в СБУ і тепер почалась дешева комедія, коли СБУ відмазує і кіллера і замовника!
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НЕМЕДЛЕННО :
1 - сына Авакова представить к ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЕ , уголовное дело закрыть,
2 - Зоряна , Геращенко и Шкиряка внести в Список !!
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Киллеру дали СПИСОК 30 жертв !!!
КТО этот ЗАКАЗЧИК - ИДИОТ - ПАРАНОИК ??? ????
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Нікому не потрібен, але здіймуть ґвалт.
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а зачем рашке убивать украинских коррупционеров?
Живые и при должностях аваковы принесут ей гораздо больше пользы......
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Наверное для того, чтобы тупо проколоться и сделать из коррупционера патриота Украины
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Что за бред? Ещё больше убеждаешься что это Фейк и дешёвый спектакль для слабоумных.
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Евгений Калашников - для слабоумных.....

Ну да..., они имеют право такими считать большинство населения Украины...
Доказали не раз....
"Слабоумие и отвага" - этот девиз как будто создан для нашей страны....
Увы.....
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ТАКОЙ ПРОКОЛ луцика с СБУ.
Теперь точно известно что список липовый!
В первый раз сомневался, но как он начал увеличиваться - понял что он фуфло. После сынка авакяна - фуфло с гарантией.
Теперь уже на 80% убежден, что вся операция "покушение" - липа!
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Посмотришь на этих тупых уб-ков, которые элементарно не могут просчитать результаты своих действий - и за Родину обидно.
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А вы как думали?!
Это только в фильмах показывают умных СБшников планирующих хитроумные операции....В реальности там работают тупые валенки, которые умеют работать только топорно
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Ну почему же ...кошмарить бизнес, рейдерствовать, отжимать, в схемах учавствовать, крышевать.У них очень даже хорошо получается.
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Завтра буде новий список,там буде син Луценка або Парашенка)))
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Адвокат еще одиннадцатого числа обещал обнародовать полные установочные данные, прошло столько времени, а фамилии все нет. Вывод, адвокат лжец.
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Имел ввиду СБУшника, что курировал Германа.
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А так же сын Поросенко, Турчинова и Пашинского.
Враги хотели лишить нас подрастающей элиты, великих, таких же как и их отцы, государственных деятелей.
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А как же иначе - нужно место для их жён, тёщ, сватов. Журналисты плавно переедут на второй план.
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боже, даже е представляю, эсли бы эту ылиту грохнули, что было бы с народом - от радости
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всіх за ідіотів тримають? Собакова і його щурика ми самі задушимо, коли прийде час
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які злі коменти), тут народ із ап папа переобрати хоче, а ви всі на Цензорі)
це просто паскудство якесь!!! Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко Герман утверждает, что в списках на потенциальные убийства был сын Авакова - Цензор.НЕТ 2647
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Неужели Рашка, рюкзаками заинтересовалась? На шизофрению смахивает... Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко Герман утверждает, что в списках на потенциальные убийства был сын Авакова - Цензор.НЕТ 6090
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хорошая попытка, превратить судебный процесс в фарс, вот только сидеть все равно придется.
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.. ції "артисти" уже ВСІХ заграли .. пора до цюпи ..
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Я уже слышал о списке в 60 человек. Желающих все больше и больше.
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вот бы народ от радости порвал бы все баяны
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Ну все, поплили, кому окрім сина Авакова потрібно попіаритись - звертайтесь до пана Германа Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко Герман утверждает, что в списках на потенциальные убийства был сын Авакова - Цензор.НЕТ 7953
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Невже на Цензорі зібрались одні неадекватні Цербери?
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просто бред один киллер хотел убить 47 человек
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Бери круче Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка Герман стверджує, що син Авакова був у списках на потенційні вбивства - Цензор.НЕТ 7127. Какой там киллер - одиночка?

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могли хоть из скромности промолчать.. Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка Герман стверджує, що в списках на потенційні вбивства був син Авакова - Цензор.НЕТ 8009
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Ого какой дружный залп, рвутся кацапские пердаки, мелой дробью из поддерживают местные зрадоепки...
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Вы все вретиии, вретиии, никто никого не заказывал, все фееейк!!!
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Охоронці одного з кафе Маріуполя RedCups RDCP Lounge зламали щелепу підполковнику Державної прикордонної служби України Станіславу за те, що той попросив принести меню українською мовою , маскальська чмурота - чому там наші люди гинуть ? відділіться нахуй , манголи єбучі
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Может проще им челюсти поломать, а кафе сжечь? Как то неправильно вы подходите к вопросу, позвоните в Азов, те быстро разберутся.
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Та по идее,за рюкзаки правильно хотел,убить ))
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Шось в лісі здохло та завоняло у нас висновки співпали!
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а он-то параше зачем? То же мне политическая хфигура
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Тошке, розенке, звягильскому, пете, гройсе..скинь. И Гаде обязательно!. А то тут впору средство, как отклеить живот от позвоночника!
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Та может то был список карточных должников? Тогда да, верю!
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і син пастора, і син порошенка, і син гройсмана і сам гройсман, і ківа,і амброськін, і тоха-гера, і зорян зі шкіряком. всі патріоди були в списку
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Галіма ДІЧЬ!!! Чергова бабайка типу "атопутіннападет". Кому потрібне це Гімно Сопливе? Що він там може робити і вирішувати Важливого? Лапша чергова від шакаладних. Щось кабанюра антоша 3.14даргеращенко давненько речника з себе не корчив, аж цікаво.
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не... это уже переиграли шоколадные. сбавляйте обороты .а то и лохи перестанут верить в эти байки
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ржал как конь... Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка Герман стверджує, що син Авакова був у списках на потенційні вбивства - Цензор.НЕТ 9856 да кому этот вороватый организм сдался...кацапы бы и сами приплатили, шоб тот и дальше фуфловым шмотом барыжил... Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка Герман стверджує, що син Авакова був у списках на потенційні вбивства - Цензор.НЕТ 9856 вот ведь тухляк нагнали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства. ФОТО
 
 
 
 
 
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