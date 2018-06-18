 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства. ФОТО

Такой ответ на вопрос журналиста Цензор.НЕТ дал подозреваемый в организации убийства известного российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Борис Герман.

Сейчас в Апелляционном суде Киева должно начаться рассмотрение апелляции на арест Германа. Перед началом он успел пообщаться с журналистами.

"В списке, который дали мне, было, по-моему, 47 фамилий", - сказал Герман.

На вопрос, была ли там фамилия Авакова-младшего, Герман ответил утвердительно.

Также он уверяет, что получил список по мессенджеру "Сигнал" в виде двух фотографий двух листков, на которых был список.

Зачем ему передали список на фото с линками на Фейсбук-страницы потенциальных жертв, Герман ответил: "Не знаю".

Напомним, в сети появился список потенциальных 47 жертв, в котором Александра Авакова не было. Параллельно журналисты со ссылкой на источники утверждали, что есть другой список, он из 48 фамилий, и там есть фамилия Александра Авакова.











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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.