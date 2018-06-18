 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман утверждает, что сын Авакова был в списках на потенциальные убийства. ФОТО

Такой ответ на вопрос журналиста Цензор.НЕТ дал подозреваемый в организации убийства известного российского журналиста и публициста Аркадия Бабченко Борис Герман.
Сейчас в Апелляционном суде Киева должно начаться рассмотрение апелляции на арест Германа. Перед началом он успел пообщаться с журналистами.
"В списке, который дали мне, было, по-моему, 47 фамилий", - сказал Герман.
На вопрос, была ли там фамилия Авакова-младшего, Герман ответил утвердительно.
Также он уверяет, что получил список по мессенджеру "Сигнал" в виде двух фотографий двух листков, на которых был список.
Зачем ему передали список на фото с линками на Фейсбук-страницы потенциальных жертв, Герман ответил: "Не знаю".
Напомним, в сети появился список потенциальных 47 жертв, в котором Александра Авакова не было. Параллельно журналисты со ссылкой на источники утверждали, что есть другой список, он из 48 фамилий, и там есть фамилия Александра Авакова.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Лишить МВД и НГ материальной бызы хотели.
1 - сына Авакова представить к ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЕ , уголовное дело закрыть,
2 - Зоряна , Геращенко и Шкиряка внести в Список !!
КТО этот ЗАКАЗЧИК - ИДИОТ - ПАРАНОИК ??? ????
Живые и при должностях аваковы принесут ей гораздо больше пользы......
Ну да..., они имеют право такими считать большинство населения Украины...
Доказали не раз....
"Слабоумие и отвага" - этот девиз как будто создан для нашей страны....
Увы.....
Теперь точно известно что список липовый!
В первый раз сомневался, но как он начал увеличиваться - понял что он фуфло. После сынка авакяна - фуфло с гарантией.
Теперь уже на 80% убежден, что вся операция "покушение" - липа!
Это только в фильмах показывают умных СБшников планирующих хитроумные операции....В реальности там работают тупые валенки, которые умеют работать только топорно
на его месте должен был быть я (с)
Враги хотели лишить нас подрастающей элиты, великих, таких же как и их отцы, государственных деятелей.
це просто паскудство якесь!!!