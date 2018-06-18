EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика, Общество
  2314  17
Все про:Гидрометцентр (563) засуха (14) погода (2444) урожай (163)

 Сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины, - Укргидрометцентр

Засуха наблюдается на 25% территории Украины: больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", - сказала она.

По словам Адаменко, прогноз по изменениям урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет обнародовать к концу июня.

Ранее со ссылкой на данные Всеукраинской аграрной рады сообщалось, что засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере порядка 50% урожая зерновых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3071998
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно обмежувати експорт зерна з України, щоб ми не лишились без їжі! А в першу чергу потрібно відмінити відшкодування ПДВ експортерам, яке в минулому році сягнуло 135 млрд грн, а в цьому році прогнозується на рівні 200 млрд грн! Ці гроші потрібні в середині країни, а не для дотацій бізнесменам-олігархам!
 показать весь комментарий
 
 
Надо вводить нормальные технологии, а не надеяться на погоду как в средневековье
 показать весь комментарий
 
 
Подробнее о технологиях ). Это степь , нет рек ( их прикончили в 50-60е).
 показать весь комментарий
 
 
Якщо експортери продають продукцію без ПДВ за принцмпом країни призначення, держава відшкодовує ПДВ на їх проміжне споживання, щоб вони були в однакових умовах з іншими СГД.
 показать весь комментарий
 
НужнА цені пАднимать уже сейчас! и больше не снижать..
 показать весь комментарий
 
 
уже... аккуратно говорят о 25%, но пробьют и до 50-ти..
 показать весь комментарий
 
не знаещь,чему они больше раді: погоде или засухам..?!
ведь лишний повод нажиться, побольше содрав!
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно, это же только в крыму засуху устроили
 показать весь комментарий
 
Надо бы поделиться... Сильна посуха спостерігається на 25% території України, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 4076 У нас тоже полная засуха... Сильна посуха спостерігається на 25% території України, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 5328
 показать весь комментарий
 
а почему Херсонская область еще не оборудована под полив??? куда вода пошла из крымского канала?? Сильна посуха спостерігається на 25% території України, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 7987
 показать весь комментарий
 
 
До Львова напевно пішла.... Львів вже, як Венеція !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСильная засуха наблюдается на 25% территории Украины, - Укргидрометцентр
 
 
 
 
 
 вверх