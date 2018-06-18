 Сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины, - Укргидрометцентр

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", - сказала она.

По словам Адаменко, прогноз по изменениям урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет обнародовать к концу июня.

Ранее со ссылкой на данные Всеукраинской аграрной рады сообщалось, что засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере порядка 50% урожая зерновых.

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