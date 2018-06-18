EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1140  97
Все про:Порошенко (14981) децентрализация (372)

 Децентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко

Децентрализация отвечает интересам украинцев, стала "прививкой" от федерализации, в связи с чем этот курс будет неизменным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме в понедельник в Киеве.

"В первую очередь, это (децентрализация. – Ред.) поднимет качество жизни людей. Хочу вас заверить, что несмотря на то, что децентрализация является моим детищем, я убежден, что это должно быть вопросом нашей совместной работы, и я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть при власти украинский народ. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса", - заявил Порошенко.

Он добавил: "Я считаю, я абсолютно убежден, она (децентрализация. – Ред.) отвечает интересам громад, отвечает интересам жителей, отвечает интересам всех граждан Украины".

Президент также рассчитывает, что Кабинет министров Украины и представители местного самоуправления "сделают децентрализацию выгодной для всех: кто сколько заработал – столько и получил, и не надо ни у кого ничего забирать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна принять еще 17 законов в рамках децентрализации, - Зубко

Порошенко напомнил, что он, как Президент Украины, вместе с прочими политическими руководителями страны, 4 года тому назад дали старт реформе децентрализации, которая стала одной из самых результативных.

"Децентрализация приблизила власть к людям, и уверен в том, что на будущее, на много лет стала очень эффективной прививкой от федерализации. Посмотрите: последние три года вопросы федерализации никто даже в мыслях не поднимает. Почему так произошло? Эффективная децентрализация", - подчеркнул глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3071993
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бла...бла...бла.... Не долго осталось стране мучатся.
 показать весь комментарий
 
 
тьху...тьху...тьху.....осиновый кол, святая вода, серебренные пули............ Децентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5053
 показать весь комментарий
 
 
Децентралізація це курс путіна по розвалу України, нова влада ліквідує децентралізацію! Децентралізація під час війни це злочин і за цей злочин рошен буде відповідати як за зраду! Яка ефективність децентралізації? Що покращилось від того що тепер місцева мафія розкрадає збільшені бюджети, які раніше розподілялись з Києва на науку, медицину, освіту, культуру, дороги, інфраструктуру? Тепер все ці сфери буде знищено! Місцева мафія розкраде всі гроші і позакриває всі заклади на яких не лишиться фінансування! Де аналіз на що витрачені ці додаткові гроші в місцевих бюджетах? На тротуарну бруківку? На дебільні фонтани? На ідіотські парки? На безглузді проекти місцевої мафії? Скільки нових медичних томографів, нових операційних, громадських бібліотек, наукових лабораторії куплено на ці гроші, які центральна влада віддала на місця - нуль! Отже через 3-5 років ми отримаємо колапс всіх цих сфер через припинення фінансування розвитку і те що сьогодні влада називає перемогою є насправді банальною маніпуляцією грошима! Грошей не стало більше, їх просто забрали в одному місці і дали на розграбування місцевим бандитам, лишивши без реального фінансування безліч важливих напрямків медицини, освіти, науки, культури! Це насправді катастрофа, як і все що робить зрадник рошен!
 показать весь комментарий
 
 
Децентралізація це початок федералізації! Спочатку потрібно створити на місцях потужну мафію яка буде фінансувати сепаратизм, а для цього гроші віддаються на місця де вони будуть розікрадені мафіє і за ці гроші будуть фінансуватись бойовики та політичні сили які будуть вимагати відділення від України та особий статус! Вся політика рошена це курс путіна!
 показать весь комментарий
 
ну что вы мокшане такие беграмотные....па рюське мана писать никак не научитесь...
пишется «серебрЯнные», а если ты решил, чиста па рюське, заныкать часть серебра, и только посЕребрить пулю, то надо писать «посеребренные»...

 показать весь комментарий
 
 
Серебряные ,бревнышко,серебряные ,две ошибки в слове, почему мордва позорная не знает *своего* языка? Потому что малограмотные и тупые вырожденцы ,которые прочитали только украинскую сказку *колобок*
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
для твоїх господ таки матернеДецентралізація стала дуже ефективним "щепленням" від федералізації. Поки я Президент, я не допущу ревізії цього курсу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4513
 показать весь комментарий
 
 
Тем более, что сам термин «порохобот», по отношению к проукраинской части блогосферы, придумал советник Путина, Андрей Илларионов.
 показать весь комментарий
 
 
Так,бачимо,що дописи Лєни-Рот для тебе багато значать.
 показать весь комментарий
 
 
Мокша, ты даже не разбираешья в тонкостях отличия леныбындаренки от этой...

 показать весь комментарий
 
я тоді заробляв чесною важкою працею ≈ 6000гривень.Зараз в тій самій сфері заробіток ≈ 9000гривень.Рахувати,кажеш,навчився?
 показать весь комментарий
 
СЬОГОДНІ по 5 каналу 18.06.2018, о 22:00 - АНДРІЙ ПОЛТАВА.
 показать весь комментарий
 
осталось тебе быть пиризидентом савсем не долга или участь чаушеску или растов
 показать весь комментарий
 
 
«Прямая линия с Путиным - 2018». Google ВАМ в помощь.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы не допустить роста значимости местной власти, мы дадим ей больше власти. Логично, чёрт возьми.
 показать весь комментарий
 
 
Будку в которой блохи получили самоуправление.
 показать весь комментарий
 
Не робіть ідіота з добре відомго пройдисвіта
 показать весь комментарий
 
Я часть его выступления слышал, с ушей пошла кровь. Такую ахинею говорил про децентрализацию, шо я выключил телек даже с розетки.
 показать весь комментарий
 
 
Холуйская профессия, ты теперь даже на пенсию не выйдешь. Служи верно партии и правительству.
 показать весь комментарий
 
 
На цьому сайті всім давно відомо хто такі акваріум, кук, лєра, коновалов, Grnd Str, кузьміч, ... і де цей виводок пасеться, і хто його в стойлі тримає.
 показать весь комментарий
 
 
бісить, що люди мають власну думку і відмінну від твоєї? Чи інші причини, що пов"язані з дитинством?
 показать весь комментарий
 
Децентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6498григорий‏ @fhntv29 23 мин.23 минуты назад
Агент кгб порошенко приказал сбу (кгб) посадить патриотов с14 за поимку бразильского террориста днр

https://t.co/NEMsaNrDYQ



Децентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5105
 показать весь комментарий
 
 
Похоже он опохмелился уже и не расчитал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
жуля на свому збіговиську обіцяла федералізувати україну з канцлером в голові кончать країну недоведи господь
 показать весь комментарий
 
 
о, значит ща отек гениталий моллюска подтянется
 показать весь комментарий
 
 
Малороссійская губєрнія в составє РФ?
А чи не забагато ви хочітє?

 показать весь комментарий
 
А в это время Медведчук покупает каналы 112 и news one.
 показать весь комментарий
 
 
на цих каналах піарать жулю сутками робим висновки
 показать весь комментарий
 
Прямой и 5-ый Две помойные ямы полные дерьма в управлении Парашенка!
 показать весь комментарий
 
ну звісно не те що твій нюсван з мураєвим
 показать весь комментарий
 
 
Доречі !


Сьогодні по 5 каналу 18.06.2018 в 22:00 АНДРІЙ ПОЛТАВА.
 показать весь комментарий
 
В Італії -ДЕЦНЕТРАЛІЗАЦІЯ як в ЄС.Це я,а не путін ,перша опублікувала на сайті нововолинська проект конституції і статтів законів щодо децентралізації в Україні за зразком Італії.Сьогодні децентралізація- це цивілізація.Але ви недалека людина,вам цього не зрзуміти.Медведчук з путіним і косата хочуть федералізації України .Для цього затіяла війну на Донбасі.
 показать весь комментарий
 
 
Децентралізація під час війни неможлива за визначенням! Під час війни потрібно концентрувати гроші в національному бюджеті, а не роздавати їх на розграбування місцевої мафії!
 показать весь комментарий
 
Децентралізація стала дуже ефективним "щепленням" від федералізації. Поки я Президент, я не допущу ревізії цього курсу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2439" Igor L
Децентралізація під час війни неможлива за визначенням"-----------------------------------------------------------------------------------За яким визначенням неможлива децентралізація?Фінансова автономія для місцевого самоврядування -фінансова децентралізація .Податок фізичних осіб ,згідно децентралізації, залишається у громадах.Раніше залишався тільки збір з реклами.Громади будують дитсадки,школи ,дороги і т.д.Це погано?Вам подобалось,коли косата,будучи прем'єром ,збирала голів сільрад і наділяла тих фінансами,хто перед нею заслужив акі царь путін?Починайте видавлювати з себе раба,як рекомендував чехов.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Федерализация- нормальная европейская практика. Самые высокоразвитые страны её придерживаются...В условиях Украины- реальный выход из кризиса, при такой неоднородности населения, с различными языками и ментальностью...
 показать весь комментарий
 
 
Да? Ну покажи мне на примере какой-нибудь немецкой земли эту федерализацию.
 показать весь комментарий
 
Герма́ния (нем. Deutschland), официальное название - Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (нем. BRD) - государство в Центральной Европе.

По государственному устройству является федеративным государством в составе 16 административно-территориальных единиц - федеральных земель (Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия, Шлезвиг-Гольштейн).

Врут?
 показать весь комментарий
 
 
Ніякої федералізації.Хочеш вийти -чемодан,вокзал.
 показать весь комментарий
 
Возможно, скоро мы увидим неожиданно "переобувшихся" журналистов, которые будут подыгрывать не только ЮЖуле, см. фото (Портнов , Александр Дубинский, Гужва). Чтобы это означало? Может, вместо Порошенко готовят условный приход такого себе Медведчука с косой или что-то в этом роде?
Децентралізація стала дуже ефективним "щепленням" від федералізації. Поки я Президент, я не допущу ревізії цього курсу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9010
 показать весь комментарий
 
 
мустафін зам медвечука став членом придвиборчої команди жуліДецентралізація стала дуже ефективним "щепленням" від федералізації. Поки я Президент, я не допущу ревізії цього курсу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 192
 показать весь комментарий
 
 
в цього дубинського батько в донецьку служить в днр що тут ще добавити ?
 показать весь комментарий
 
 
Этот ярый борец с коррупцией (Дубинский), после встречи с #идарасом портновым, запустил легенду о том, что Порошенко хочет вернуть овощу яныку назад статус президента и муссирует её по полной.
Децентралізація стала дуже ефективним "щепленням" від федералізації. Поки я Президент, я не допущу ревізії цього курсу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4610
 показать весь комментарий
 
це дійсно потужно, такого зубожіння населення навіть в Африці - рідко де є!
 показать весь комментарий
 
 
наете чем отличается Реформатор Порошенко от Популиста Пашиняна? Популист за месяц арестовал главных коррупционеров Армении, а Реформатор сделал главного олигарха Украины на 1 млрд богаче. Ну кто молодец?
 показать весь комментарий
 
 
Ботва поросячая на дерьмо исходит когда о Пашиняне речь заходит. Сразу начинает рассказывать о том как там ничего не поменялось, как будто при Свинопете в Украине положительных изменений вагон и тележка. Децентралізація стала дуже ефективним "щепленням" від федералізації. Поки я Президент, я не допущу ревізії цього курсу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3892
Но подсознательно они все понимают, иначе не агрились бы так.
 показать весь комментарий
 
 
Мдя... Опять..."МОЁ детище.." Боюсь показаться неграмотным.. А тризуб тоже Пётр придумал?
 показать весь комментарий
 
 
и черное море выкопал, та и ваще, если бы не пэтька, то и солнце утром не вставало бы. Слава пэтьке！
 показать весь комментарий
 
децентризация - мэстные бюджеты ..... увеличены=-палучены дополнительно 100500
мильярдов!!!!!!!!!!!!!

о-о-о!!!!!
все палученные местные 100500 мильярдов хоть львовские хоть харьковские -
сейчас атдыхают с комфортом на местных депозитах в мэстных львоавско-харьковских банках.
учредители ентих банков получили забесплатно бабки от ентих бюджетов,
купилина них ОВГЗ- укр облигации под 18% годовых и ждут конца года, когда енти 18% капнкут на личные счета мэстных чиновников.

А потом и след год - то же самое.

А в енто время дырявые школьные-больничные крыши так и продолжают заливать
мэстные школы-бальницы.

Не ремонтиру.т почему крыши-садики-школы??
Дак понятно почему - дэнэг нэт -
все на депохитах.

очередной лохотрон для бфдлонарода в стойле.
 показать весь комментарий
 
 
а сколько енто ё18% от 1 млрд грн??

Дак енто 190 миллионов грн!!!!!!!!!!!

Вот оно че михалыч -
на ровном месте за год получить в карман 180 000 000 грн!!!!!!!

какие такие садики-школы-ахматдеты??

карман чиновника!!!!!!!!!!!
львовско-харьковского рулит.
 показать весь комментарий
 
Удивительно наблюдать нашествие зрадофилов на каждую статью с Порошенко. Просто какое-то тролеболото. К счастью, общественное мнение не формируется на Цензоре и коментах метных.
 показать весь комментарий
 
 
Привычка Порошенко говорить моя страна, мой народ, моё детище и мои солдаты... Ну слегка напрягает.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вас, конечно, напрягает. Но это ваши проблемы.
А страна останется моей - кацапам не отдадим!
 показать весь комментарий
 
 
Господин Порошенко? Я вас не узнал в гриме...
 показать весь комментарий
 
А у тебя и флага нет, как и родины. Не твоя Украина, не надейся.
 показать весь комментарий
 
 
Децентралізація зруйнувала радянську вертикаль влади, яка до цих пір існувала в Україні і яка і досі існує на Росії.
 показать весь комментарий
 
 
О федерализации Украины первый заговорол путин, затем эту идею подхватил янукович, но не успел реализовать указание путина, сбежал в россию.
Теперь идею путина судя по всему хочет реализовать тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Теж так думаю. Тому Юля і дала вказівку Манафорту, щоб вся російська ботоферма кидала на Юлю бруд. Яка хитра!
 показать весь комментарий
 
детище ,которое рожденное советской корупционной матерью,плодит в Украине себе подобное...на более оно не способно...
 показать весь комментарий
 
 
з усіх політиків довіряю лише Петру Олексійовичу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДецентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх