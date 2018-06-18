 Децентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме в понедельник в Киеве.
"В первую очередь, это (децентрализация. – Ред.) поднимет качество жизни людей. Хочу вас заверить, что несмотря на то, что децентрализация является моим детищем, я убежден, что это должно быть вопросом нашей совместной работы, и я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть при власти украинский народ. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса", - заявил Порошенко.
Он добавил: "Я считаю, я абсолютно убежден, она (децентрализация. – Ред.) отвечает интересам громад, отвечает интересам жителей, отвечает интересам всех граждан Украины".
Президент также рассчитывает, что Кабинет министров Украины и представители местного самоуправления "сделают децентрализацию выгодной для всех: кто сколько заработал – столько и получил, и не надо ни у кого ничего забирать".
Порошенко напомнил, что он, как Президент Украины, вместе с прочими политическими руководителями страны, 4 года тому назад дали старт реформе децентрализации, которая стала одной из самых результативных.
"Децентрализация приблизила власть к людям, и уверен в том, что на будущее, на много лет стала очень эффективной прививкой от федерализации. Посмотрите: последние три года вопросы федерализации никто даже в мыслях не поднимает. Почему так произошло? Эффективная децентрализация", - подчеркнул глава государства.
пишется «серебрЯнные», а если ты решил, чиста па рюське, заныкать часть серебра, и только посЕребрить пулю, то надо писать «посеребренные»...
Агент кгб порошенко приказал сбу (кгб) посадить патриотов с14 за поимку бразильского террориста днр
https://t.co/NEMsaNrDYQ
А чи не забагато ви хочітє?
ЗИК пишут тоже....
Сьогодні по 5 каналу 18.06.2018 в 22:00 АНДРІЙ ПОЛТАВА.
Децентралізація під час війни неможлива за визначенням"-----------------------------------------------------------------------------------За яким визначенням неможлива децентралізація?Фінансова автономія для місцевого самоврядування -фінансова децентралізація .Податок фізичних осіб ,згідно децентралізації, залишається у громадах.Раніше залишався тільки збір з реклами.Громади будують дитсадки,школи ,дороги і т.д.Це погано?Вам подобалось,коли косата,будучи прем'єром ,збирала голів сільрад і наділяла тих фінансами,хто перед нею заслужив акі царь путін?Починайте видавлювати з себе раба,як рекомендував чехов.
По государственному устройству является федеративным государством в составе 16 административно-территориальных единиц - федеральных земель (Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия, Шлезвиг-Гольштейн).
Врут?
ЮЖуле, см. фото (Портнов , Александр Дубинский, Гужва). Чтобы это означало? Может, вместо Порошенко готовят условный приход такого себе Медведчука с косой или что-то в этом роде?
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Но подсознательно они все понимают, иначе не агрились бы так.
мильярдов!!!!!!!!!!!!!
о-о-о!!!!!
все палученные местные 100500 мильярдов хоть львовские хоть харьковские -
сейчас атдыхают с комфортом на местных депозитах в мэстных львоавско-харьковских банках.
учредители ентих банков получили забесплатно бабки от ентих бюджетов,
купилина них ОВГЗ- укр облигации под 18% годовых и ждут конца года, когда енти 18% капнкут на личные счета мэстных чиновников.
А потом и след год - то же самое.
А в енто время дырявые школьные-больничные крыши так и продолжают заливать
мэстные школы-бальницы.
Не ремонтиру.т почему крыши-садики-школы??
Дак понятно почему - дэнэг нэт -
все на депохитах.
очередной лохотрон для бфдлонарода в стойле.
Дак енто 190 миллионов грн!!!!!!!!!!!
Вот оно че михалыч -
на ровном месте за год получить в карман 180 000 000 грн!!!!!!!
какие такие садики-школы-ахматдеты??
карман чиновника!!!!!!!!!!!
львовско-харьковского рулит.
А страна останется моей - кацапам не отдадим!
Теперь идею путина судя по всему хочет реализовать тимошенко.