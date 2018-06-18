 Децентрализация стала очень эффективной "прививкой" от федерализации. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме в понедельник в Киеве.

"В первую очередь, это (децентрализация. – Ред.) поднимет качество жизни людей. Хочу вас заверить, что несмотря на то, что децентрализация является моим детищем, я убежден, что это должно быть вопросом нашей совместной работы, и я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть при власти украинский народ. Пока я Президент, я не допущу ревизии этого курса", - заявил Порошенко.

Он добавил: "Я считаю, я абсолютно убежден, она (децентрализация. – Ред.) отвечает интересам громад, отвечает интересам жителей, отвечает интересам всех граждан Украины".

Президент также рассчитывает, что Кабинет министров Украины и представители местного самоуправления "сделают децентрализацию выгодной для всех: кто сколько заработал – столько и получил, и не надо ни у кого ничего забирать".

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Порошенко напомнил, что он, как Президент Украины, вместе с прочими политическими руководителями страны, 4 года тому назад дали старт реформе децентрализации, которая стала одной из самых результативных.

"Децентрализация приблизила власть к людям, и уверен в том, что на будущее, на много лет стала очень эффективной прививкой от федерализации. Посмотрите: последние три года вопросы федерализации никто даже в мыслях не поднимает. Почему так произошло? Эффективная децентрализация", - подчеркнул глава государства.