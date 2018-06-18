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 Политика Украины
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 Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, - посол Гоф на встрече с Турчиновым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи А. Турчинов сообщил Дж. Гоф об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. "Вместе с тем Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации", - отметил Секретарь СНБО Украины.

Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, - посол Гоф на встрече с Турчиновым 01
Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, - посол Гоф на встрече с Турчиновым 02
Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, - посол Гоф на встрече с Турчиновым 03


Кроме того, собеседники обсудили обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия Российской Федерации. "Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал секретарь СНБО Украины, напомнив о попытках блокирования россиянами кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море.

Также стороны обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины.

Кроме того, значительное внимание собеседники уделили обсуждению вопроса принятия Закона Украины "О национальной безопасности". Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе "закон, который был наработан вместе с международными экспертами, будет принят парламентом в целом". "Этот закон очень важно принять накануне Брюссельского саммита НАТО, ведь именно он регламентирует приведение всего сектора безопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами Альянса, что имеет важное значение для дальнейшей интеграции нашей страны в НАТО", - отметил Секретарь СНБО Украины.

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Дж. Гоф отметила, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, Великобритания остается надежным партнером и другом Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071991
 
   
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А в это время - Медведчук ( читать Путин) купил каналы NewsOne и "112-Украина"
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Откуда инфа? Кстати, Ньюс-Иван давно за Хуйло топит.
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"что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины" - озабоченностью?
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Выходит, что так. Самый дешевый во всех смыслах, включая финансовом путь поддержать Украину - это выразить озабоченность.
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Велика Британія підтримує незалежність і територіальну цілісність України, - посол Гоф на зустрічі з Турчиновим - Цензор.НЕТ 9232Фагот Коровьев‏ @Lucius_J_Brutus 2 ч.2 часа назад
СБУ завела дело о терроризме на активистов, задержавших наёмника боевика-бразильца Лусварги, убивавшего украинцев на Донбассе за "русский мир"
Даже х.е.з. как комментировать.
Видимо это какая-то новая форма "перемоги" реформированных судов, в которую рядовые граждане не въезжают
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щось вона погано виглядає, аби нічого поганого з нею не трапилося
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Это лицо "глубокой озабоченной обеспокоенности" Запада в отношения Украины. А с послом все Ок. Роль просто такая, обеспокоенная.
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Спасибо, Британия! Геройский поступок, хотя и не хватает глубокой озабоченности.
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Что Великобритания дала взамен (в военном плане) на кидок с "Будапештским меморандумом"? Один "гарант" аннексировал часть Украины, а другие спрятали головы в песок и выражают обеспокоенность. Была бы совесть, то хотя бы поддержали ВСУ современным вооружением. Не надо нас защищать. Дайте оружие. Это смоет вашу вину за ничего не значащую подпись под меморандумом и кидок Украины, как владелица третьего (!!!) в мире запаса ЯО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, - посол Гоф на встрече с Турчиновым
 
 
 
 
 
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