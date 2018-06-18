 Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, - посол Гоф на встрече с Турчиновым

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи А. Турчинов сообщил Дж. Гоф об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. "Вместе с тем Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации", - отметил Секретарь СНБО Украины.











Кроме того, собеседники обсудили обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия Российской Федерации. "Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал секретарь СНБО Украины, напомнив о попытках блокирования россиянами кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море.



Также стороны обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины.



Кроме того, значительное внимание собеседники уделили обсуждению вопроса принятия Закона Украины "О национальной безопасности". Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе "закон, который был наработан вместе с международными экспертами, будет принят парламентом в целом". "Этот закон очень важно принять накануне Брюссельского саммита НАТО, ведь именно он регламентирует приведение всего сектора безопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами Альянса, что имеет важное значение для дальнейшей интеграции нашей страны в НАТО", - отметил Секретарь СНБО Украины.



В свою очередь, посол Великобритании в Украине Дж. Гоф отметила, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, Великобритания остается надежным партнером и другом Украины.