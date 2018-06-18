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 Политика Украины
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 Гройсман ждет от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов, - Кубив

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает от коалиции Верховной Рады согласованную кандидатуру на должность министра по делам ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

"Премьер-министр Украины обращается к коалиции с просьбой предоставить согласованную кандидатуру на должность министра по делам ветеранов. Верховная Рада поддержала создание министерства, которое процедурно проведет правительство, где будем заниматься проблемами участников АТО и наших ветеранов", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос создания Министерства по делам ветеранов уже созрел и перезрел, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3071990
 
 
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а всі інші вакансії кабміну вже заповнені? Гройсман ждет от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов, - Кубив - Цензор.НЕТ 8631
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так одного по лгбт) не можна - довіри не буде! Гройсман чекає від коаліції кандидатуру міністра у справах ветеранів, - Кубів - Цензор.НЕТ 2730
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Конечно это же важнее министра здравохранения и финансов...
Куда же мы без него....
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Мало министров и министерств с кучей обслуги и дармоедов???
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на хрена плодить бездельников?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!пусть работают те, что есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Больше министров жирых и наглых!
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Гнойсмэн создает рабочие места. Вы чего ноете, зрадофилы чёртовы?!
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причому, взагалі, всі будуть працювати закордоном!
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может кто-нибудь объяснить правила перехода из участника АТО в разряд ветерана?
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А грося вже призначи міністр місра АПК,голову ДФС,Монопольного комітету і т.д.Кубів ху*йло злодійське!!!
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Этого уебка видел не раз на "Новопечерских Липках", так что еще тот пиздливый ящиик)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман ждет от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов, - Кубив
 
 
 
 
 
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