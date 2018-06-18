 Гройсман ждет от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов, - Кубив

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

"Премьер-министр Украины обращается к коалиции с просьбой предоставить согласованную кандидатуру на должность министра по делам ветеранов. Верховная Рада поддержала создание министерства, которое процедурно проведет правительство, где будем заниматься проблемами участников АТО и наших ветеранов", - заявил он.

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