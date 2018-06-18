 Рада должна освободить воинов от военного сбора и разблокировать поставку бронежилетов для них, - Пашинский

Верховная Рада должна рассмотреть на этой неделе законопроекты 8349 и 8350, которые освобождают воинов, находящихся на фронте, от военного сбора.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время выступления на согласительном Раде.
"Я хотел бы обратить внимание на вопиющую вещь, которую мы до сих пор не урегулировали. Есть законопроекты 8349 и 8350, которые освобождают наших военнослужащих, которые находятся в зоне АТО, от военного сбора. На сегодняшний день воины, которые нас защищают, которые каждый день погибают, платят военный сбор. На бронежилеты, которые их защищают, тоже есть НДС ", - пояснил Пашинский.
"Неужели мы хоть это не можем проголосовать для них? Неужели мы не можем разблокировать поставку бронежилетов для них?" - подчеркнул председатель комитета по нацбезопасности.
"Поэтому надо, чтобы эти законопроекты, они есть в повестке дня, были внесены в сессионный зал и проголосованы за основу и в целом", - резюмировал Сергей Пашинский.
то барна, следом это....
это будет как с дронами, интернетом пользоваться можно, но предварительно получив разрешение на каждый сеанс от министерства информ политики.