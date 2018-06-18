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Все про:ВР (22062) Пашинский (564) пропаганда (1976) военнослужащие (3707) военный сбор (1)

 Рада должна освободить воинов от военного сбора и разблокировать поставку бронежилетов для них, - Пашинский

Верховная Рада должна рассмотреть на этой неделе законопроекты 8349 и 8350, которые освобождают воинов, находящихся на фронте, от военного сбора.

Верховная Рада должна рассмотреть на этой неделе законопроекты 8349 и 8350, которые освобождают воинов, находящихся на фронте, от военного сбора.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время выступления на согласительном Раде.

Читайте: Рада должна рассмотреть законопроект о нацбезопасности до саммита НАТО, - Парубий (обновлено)

"Я хотел бы обратить внимание на вопиющую вещь, которую мы до сих пор не урегулировали. Есть законопроекты 8349 и 8350, которые освобождают наших военнослужащих, которые находятся в зоне АТО, от военного сбора. На сегодняшний день воины, которые нас защищают, которые каждый день погибают, платят военный сбор. На бронежилеты, которые их защищают, тоже есть НДС ", - пояснил Пашинский.

"Неужели мы хоть это не можем проголосовать для них? Неужели мы не можем разблокировать поставку бронежилетов для них?" - подчеркнул председатель комитета по нацбезопасности.

"Поэтому надо, чтобы эти законопроекты, они есть в повестке дня, были внесены в сессионный зал и проголосованы за основу и в целом", - резюмировал Сергей Пашинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3071987
 
 
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Оооооооооооо...и плешивое заговорило! С островов вернулось или цветочки поливало в забугорных маетках?! Рада должна рассмотреть законопроекты об угрозе нацбезопасности в информационной сфере и освобождении военных от уплаты военного сбора, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6220
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до чего же мерзкая рожа....
то барна, следом это....
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И почему Пашинского не судили-за ранение человека ?
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судячи по іпальнику - постраждалий він від народження
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як, вони працюють, себе не жаліючи - з вівторка до четверга) і то не кожен тиждень! Рада должна рассмотреть законопроекты об угрозе нацбезопасности в информационной сфере и освобождении военных от уплаты военного сбора, - Пашинский - Цензор.НЕТ 3745
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ще трошки і буде,як в Греції - з понеділка до пятниці видні, а субота-неділя - вікенд Рада має розглянути законопроекти про загрозу нацбезпеці в інформаційній сфері та звільнення військових від сплати військового збору, - Пашинський - Цензор.НЕТ 9482
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"законопроекты об угрозе нацбезопасности в информационной сфере"
это будет как с дронами, интернетом пользоваться можно, но предварительно получив разрешение на каждый сеанс от министерства информ политики.
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С налогами понятно, а с информационной сферой нет. Понятно, что с сериалами никто уже мелочиться не будет. Будут отбирать средства вещания.
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Ну чё, нормально - воины воюют и сами же за это платят. Хозрасчёт это называется, вроде бы?
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А, вспомнил. Самоокупаемость. Вот, идеи Горбачёва живут по-прежнему.
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А как по мне - не надо потому, что под эту скрипку осень много псевдо военных будут избегать эти 1,5% (если я все правильно понял). Согласитесь, что этот процент от средней зарплаты воина практически ничего не решает в общем объеме заоабатфваемых денег, а вот от заработков сильных мира сего думаю сумма для оборонки по существенней будет.
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Думаю, ему жалко своих денежек. Он ведь тоже учасник АТО. А на счет освободить от НДС товары военного назначения для армии это Да - лайк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада должна освободить воинов от военного сбора и разблокировать поставку бронежилетов для них, - Пашинский
 
 
 
 
 
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