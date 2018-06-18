 Рада должна освободить воинов от военного сбора и разблокировать поставку бронежилетов для них, - Пашинский

Верховная Рада должна рассмотреть на этой неделе законопроекты 8349 и 8350, которые освобождают воинов, находящихся на фронте, от военного сбора.



Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время выступления на согласительном Раде.

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"Я хотел бы обратить внимание на вопиющую вещь, которую мы до сих пор не урегулировали. Есть законопроекты 8349 и 8350, которые освобождают наших военнослужащих, которые находятся в зоне АТО, от военного сбора. На сегодняшний день воины, которые нас защищают, которые каждый день погибают, платят военный сбор. На бронежилеты, которые их защищают, тоже есть НДС ", - пояснил Пашинский.



"Неужели мы хоть это не можем проголосовать для них? Неужели мы не можем разблокировать поставку бронежилетов для них?" - подчеркнул председатель комитета по нацбезопасности.



"Поэтому надо, чтобы эти законопроекты, они есть в повестке дня, были внесены в сессионный зал и проголосованы за основу и в целом", - резюмировал Сергей Пашинский.