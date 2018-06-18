 Климкин поблагодарил Совет ЕС за продление санкций против РФ: Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Благодарен нашим друзьям из ЕС за продление санкций за Крым еще на год. Также крайне важно внести в список ответственных за масштабные нарушения прав человека на оккупированном полуострове и причастных к строительству Керченского моста. Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации", – написал Климкин.
Как сообщалось ранее, Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.
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Они фиксируют умерших, родившихся и браки.
Численность населения определяется всенародной переписью.
Но возникает вопрос: почему в Украине нет санкций (а только помощь Европы и США), а жизнь хуже, чем в России?
Телевизор плохого не посоветует, так что выходите русские бабы за китайцев!
/По федеральному каналу 30 минут рассказывали, почему русские женщины должны выходить замуж за граждан Китая/https://tjournal.ru/72092-po-federalnomu-kanalu-30-minut-rasskazyvali-pochemu-russkie-zhenshchiny-dolzhny-vyhodit-zamuzh-za-grazhdan-kitaya …
Выяснилось, что Китай взял почти под 100%-й контроль весь лесной бизнес в Сибири.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/06/18/116933/sibirnash--putin-prodal-kitajtsam-ves-sibirskij-les.shtml
Однако это не снимает вопроса: почему при поддержки ЕС Украина упала в пропасть?
В ЕС также напомнили о своей твердой приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. "Через четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС вновь подтвердил, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права" - говорится в сообщении.
Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.