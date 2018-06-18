 Климкин поблагодарил Совет ЕС за продление санкций против РФ: Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Благодарен нашим друзьям из ЕС за продление санкций за Крым еще на год. Также крайне важно внести в список ответственных за масштабные нарушения прав человека на оккупированном полуострове и причастных к строительству Керченского моста. Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации", – написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин

Как сообщалось ранее, Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.