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 Политика Украины
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Все про:Крым (20183) МИД (4596) санкции (6811) Евросоюз (11929) Климкин (1725) Керченский мост (98)

 Климкин поблагодарил Совет ЕС за продление санкций против РФ: Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации Крыма

Глава МИД Украины Павел Климкин приветствовал решение Совета ЕС о продлении санкций против России за незаконную аннексию Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Благодарен нашим друзьям из ЕС за продление санкций за Крым еще на год. Также крайне важно внести в список ответственных за масштабные нарушения прав человека на оккупированном полуострове и причастных к строительству Керченского моста. Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации", – написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против российских и украинских фирм, помогавших строить Керченский мост, будут приняты меры, - Бабин

Как сообщалось ранее, Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

Климкин поблагодарил Совет ЕС за продление санкций против РФ: Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации Крыма 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071985
 
   
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СМЕРТЬ РОССИИ. Почему Россия распадется, и процесс будет сопровождаться большими жертвами. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/06/18/116932/-smert-rossii--pochemu-rossiya-raspadetsya-i-protsess-budet-soprovozhdatsya-bolshimi-zhertvami.shtml
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Дэбил ты климкин, надо роботать на развалом империи зла
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Уже давно озвучена цифра, что по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года в России по документам числилось живого населения только 89 млн 654 тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено по итогам фейковой «переписи населения».
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Причем отделы загса к численности населения?
Они фиксируют умерших, родившихся и браки.
Численность населения определяется всенародной переписью.
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Численность населения определяется фейковой всенародной переписью ?
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Ну шо, пора і нам санкції проти расєї вводити, бо якось некрасіво получаєцця.)))
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Санкции - это круто.
Но возникает вопрос: почему в Украине нет санкций (а только помощь Европы и США), а жизнь хуже, чем в России? Клімкін подякував Раді ЄС за продовження санкцій проти РФ: Нам варто перейти від невизнання до деокупації Криму - Цензор.НЕТ 1978
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Вот почему: Вести из Дурдома. 😂😂😂😂😂
Телевизор плохого не посоветует, так что выходите русские бабы за китайцев!
/По федеральному каналу 30 минут рассказывали, почему русские женщины должны выходить замуж за граждан Китая/https://tjournal.ru/72092-po-federalnomu-kanalu-30-minut-rasskazyvali-pochemu-russkie-zhenshchiny-dolzhny-vyhodit-zamuzh-za-grazhdan-kitaya …
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СИБИРЬНАШ. Путин продал китайцам весь сибирский лес 😂😂😂😂😂 Накануне западные СМИ сообщили, что Китай вышел на первое место по поставкам леса в США и Европу. При этом вырубка леса в Китае строго запрещена. Откуда же берут лес китайцы?

Выяснилось, что Китай взял почти под 100%-й контроль весь лесной бизнес в Сибири.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/06/18/116933/sibirnash--putin-prodal-kitajtsam-ves-sibirskij-les.shtml
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Сочувствую России Клімкін подякував Раді ЄС за продовження санкцій проти РФ: Нам варто перейти від невизнання до деокупації Криму - Цензор.НЕТ 2898
Однако это не снимает вопроса: почему при поддержки ЕС Украина упала в пропасть?
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Ты тупой что не понимаешь, что во время войны люди кроме крыс жить нормально не могут ?
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Опа... Чугункин на тестя батоны крошит. По попке захотел, смельчак.
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Совет ЕС решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым. Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС. "18 июня 2019 года Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В ЕС также напомнили о своей твердой приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. "Через четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС вновь подтвердил, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права" - говорится в сообщении.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин поблагодарил Совет ЕС за продление санкций против РФ: Нам стоит перейти от непризнания к деоккупации Крыма
 
 
 
 
 
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