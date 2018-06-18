 Украина успешно прошла аудит ИМО, подтвердив статус морской державы, - Омелян

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы смогли организоваться и доказали, что Украина - это морская держава! Причем, результат аудита удовлетворил не только нас, но и международных аудиторов. При среднем количестве замечаний к каждой стране по итогам аудита - более 22, в Украине - менее 10, а предостережение вообще одно", - отметил он, подчеркнув, что теперь украинских специалистов приглашают становиться аудиторами ИМО, а Украина будет примером для других государств, как готовиться к подобным проверкам.

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Кроме того, министр отметил, что провал аудита мог бы привести к негативным последствиям как для экономики страны, так и для отдельных украинцев.

"Если бы мы провалили этот аудит, который с 2016 года стал обязательным для всех государств-членов ИМО, на развитии наших морских портов и привлечении мировых компаний можно было бы ставить крест, десятки тысяч украинцев потеряли бы достойную работу, потому что их документы котировались бы на уровне мусорных российских", - написал Омелян, напомнив, что 80% мировых грузовых перевозок - морские, а каждый шестой моряк в мире - украинец.