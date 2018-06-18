 "А у нас новый законодательный "шедевр"": Барна предлагает Раде запретить "любые публичные проявления сексуальной ориентации". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар

"А у нас новый законодательный "шедевр" ... Уже могу себе представить "профессиональное обсуждение" на комитете). С нетерпением ждем текста, потому что название слишком интригующее и откровенно радикальное - "О запрете любых видов публичных проявлений сексуальной ориентации".

Текст законопроекта сам депутат Барна опубликовал на своей странице в Facebook в преддверии Марша равенства в Киеве.

"Надеюсь, что в следующем году не будет никаких публичных маршей, выступлений связанных с любой сексуальной ориентацией", - написал он.













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