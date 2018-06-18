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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1953) ЛГБТ-сообщество (202) Сюмар (270) Барна (85)

 "А у нас новый законодательный "шедевр"": Барна предлагает Раде запретить "любые публичные проявления сексуальной ориентации". ДОКУМЕНТ

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна зарегистрировал в Верховной Раде свой законопроект "О запрете любых видов публичных проявлений сексуальной ориентации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар

"А у нас новый законодательный "шедевр" ... Уже могу себе представить "профессиональное обсуждение" на комитете). С нетерпением ждем текста, потому что название слишком интригующее и откровенно радикальное - "О запрете любых видов публичных проявлений сексуальной ориентации".

Текст законопроекта сам депутат Барна опубликовал на своей странице в Facebook в преддверии Марша равенства в Киеве

"Надеюсь, что в следующем году не будет никаких публичных маршей, выступлений связанных с любой сексуальной ориентацией", - написал он.

А у нас новый законодательный шедевр: Барна предлагает Раде запретить любые публичные проявления сексуальной ориентации 01
А у нас новый законодательный шедевр: Барна предлагает Раде запретить любые публичные проявления сексуальной ориентации 02

А у нас новый законодательный шедевр: Барна предлагает Раде запретить любые публичные проявления сексуальной ориентации 03
А у нас новый законодательный шедевр: Барна предлагает Раде запретить любые публичные проявления сексуальной ориентации 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3071982
 
   
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2014 год. Почти как барна. Ну, чуть-чуть не дотягивает.
"А в нас новий законодавчий "шедевр"": Барна пропонує Раді заборонити "будь-які публічні прояви сексуальної орієнтації" - Цензор.НЕТ 5226
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Лучше законодательно обязать представителей ЛГБТ выходить раз в год на парад.
На этом все и закончится
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аха...и тем же обязательством принудить возглавлять это шествие первыми лицами государства в традиционных одеждах ЛГБДшников. )
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Гомосексуализм - психическое отклонение. Большинство так называемых геев изнасилованы отчимами, отцами, сослуживцами, одноклассниками, сокамерниками, попами, учителями и пр. извращенцами. Добровольно выбирают задний привод особи мужского пола в силу своей непривлекательности и неспособностью заинтересовать девушку. Гомиками не рождаются, а становятся.
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да ладно, кз в мозгу при рождении ты исключаешь?
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Сон беременного матроса.... "Стать" гомосексуалистом просто невозможно. Это - врожденное явление. Кстати, это установлено с высокой точностью.
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установлено с высокой точностью "дослідниками" за гроші світової гомосятини.

тепер - розкажи це "машкам", опущеним у в'язницях совка.
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Древний Рим с тобой бы не согласился. Это однобокий взгляд. Думаю, все сложнее. А вот парады зачем проводят? Для того, чтобы молодежь привлечь в свое мерзкое сообщество, нет другой цели. В "переразвитых" странах в книжках для детей уже идет пропаганда однополых взаимоотношений. В журналах для девушек и для юношей так и пишут, что нужно "попробовать". Вдруг вы гей или лейсбиянка, но пока об этом не знаете! Да и Уголовный Кодекс СССР не на пустом месте писался, где статья за мужеложество была. Поменялось отношение к явлению гомосекусуализма - да. Но сам гомосексуализм не поменялся. Зато пошла его наглая неприкрытая агрессивная пропаганда, начиная с 60 годов, когда раскачали гомосексуальную "революцию". Даже некоторые церкви пали. Семимильными шагами разрушаются институты брака и семьи. То, что раньше было исключением, сегодня становится нормой - в семьях более 50% разводов. Страдают не только родители, но и дети. Государство обязано заниматься ОХРАНОЙ НОРМАЛЬНОЙ СЕМЬИ, ЗАЩИТОЙ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ЗАБОТИТСЯ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, А НЕ ОХРАНЯТЬ ДЕГЕНЕРАТОВ. А те, кто их поддерживает на прайдах - такие же самые. И да, я не верю в случайности такого рода. Все это планируется и финансируется мировым сионизмом, так как только у них однополые взаимоотношения являются нормальными и желательными. Ни у одного другого здорового народа такого нет. Их Ветхий Завет насыщен сценами инцеста и гомосексуализма - это зафиксировано в древних текстах.
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А то, что врачи не считают это отклонением, вас не волнует?
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ні, оскільки рівень сучасної психіатричної медицини опустився нижче плінтусу.
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А ви, як я розумію, доктор наук у психіатрії? можна попросити посилання на ваші роботи?
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Не пойму этого стёба по поводу проекта закона. Мне не лично неприятно публичное проявление гомосексуальной ориентации на людях. Нафиг эти дебильные марши педерастов и лесбиянок. Мерзко.
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Мне например - попы и их стадо овец, не нравится больше чем какие-то геи где-то проведут раз в год какой-то парад.

Беснование веропитеков - в любой день. А вони от них что прошел какой-то парад, как бы Путин визжал что повстанцы в Сирии убили снайпера Асада. Несопоставимо ведь.
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Суммируя тебе не нравятся служители и верующие христианской церкви, но марши пропагандирующие сексуальные извращения ты поддерживаешь. Это многое о тебе говорит.
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хехех, он не совсем об этом, но ты жестко подметил)))
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Ха! А где я сказал что поддерживаю тех, кто рвется во власть с образно говоря, перьями на голове? Никак нет. Но. Если мы с понтом "выбираем", то нужно сопоставить наши "заводы" и реальный рынок. Не нравится - маринуйтесь в третьем мире. Это реальность.
Ясно что почти никто не любит геев, но извини, я геев почти не встречал, но зато веропитеков - на каждом шагу. Поэтому и пишу здесь - нефиг выставлять глянец книги сказок, коль ноги холодные.
Запретить бы, да, но если наказывать, то условным "геям" двадцать два "батога", а попам - полет с колокольни. Никого не трогают эти все геи, зато попы со стадом - везде буквально. О чем речь то? Сумасбродие запретить. И посадить педерастов. Правда сядут попЫ.
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дурачок, ти дійсно вважаєш шо марші педиків - шлях до підйому економіки?
відносно попів з колокольні - так, але за порушення саме християнського канону, якщо вони його не дотримуються.
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умничок, я вважаю шо парад кого би то не було, в тищу разів безпечніший за біснування вірунів в древньож2вські казочки.
Просто ви вже настільки дістали шо: - будь хто, висміюючий цю заразу - непоганий. Я геїй ващє не бачу, а от віропітеків - кожен день, годину, тиждень, місяць. На себе подивись, цитувальник казочок...
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парад бородатых педофилов с крестами смотрится не менее мерзко, запретите и их

"А в нас новий законодавчий "шедевр"": Барна пропонує Раді заборонити "будь-які публічні прояви сексуальної орієнтації" - Цензор.НЕТ 7395
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По моему, значительно более мерзко... "Парад кретинизма" типа....
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А яке ще у них немиті жирні патли... Фууууу. Колись бачила, як вилізли з єпархії: наче навозні жуки. Фу, мразота.
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Проблема, что закон пытается запретить проявление ЛЮБОЙ сексуальной ориентации. Вообще, следует помнить, что наступление реакции в ЛЮБОЙ стране всегда начиналось имеено с этого - попытки форсить подобные "моральные нормы". Это - вообще не ваше собачье дело.
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у нас деморатія чи ні?
Винесемо на референдум два питання
1. заборонити паради педерастів.
2. заборонити хресні ходи.
Імплементємо результат. "А в нас новий законодавчий "шедевр"": Барна пропонує Раді заборонити "будь-які публічні прояви сексуальної орієнтації" - Цензор.НЕТ 8902
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конечно демократия все зависит от постановки
1. запретить парады стилистов, массажистов и деятелей искусств
2. запретить парады бородатых педофилов
имплементируем результат
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это шедевр... снимаю шляпу... и другие признаки сексуальной ориентации...))))
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Ммммм... Интригующе как.
Не, лучше другие признаки снять, а шляпу...
Joe Cocker - You Can Leave Your Hat On

(пардон, воображение разыгралось "А в нас новий законодавчий "шедевр"": Барна пропонує Раді заборонити "будь-які публічні прояви сексуальної орієнтації" - Цензор.НЕТ 8578 )
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Это теперь ПРОФСОЮЗЫ выйдут на митинг и вместо титушек запустят клоунов под видом гомосеков то будет причина закрыть митинг Конец демократии "А в нас новий законодавчий "шедевр"": Барна пропонує Раді заборонити "будь-які публічні прояви сексуальної орієнтації" - Цензор.НЕТ 7328
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ну починаэться... Ще геніталії забороніть голити, як напівпритомна мізуліна на срашці ))))
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Я бредову писульку не читав, але із загоговка можна зробити висновок що йдеться не про статеві ознаки, а саме про демонстрацію орієнтації, наприклад, хлопець обняв дівчину на вулиці - в кутузку їх сволочей за образу почуттів нардупів та інших підорів
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висмикувати барні вуса і брови без наркозу..
і спиляти кадик
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Нужно запретить институт брака, как "публічний прояв сексуальної орієнтації". Барна - голова!
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Запретить грудь как "публічний прояв сексуальної орієнтації"!
Есть сиськи - проявление сексуальной ориентации, нет сисек - тоже проявление сексуальной ориентации. Вообще запретить все вторичные половые признаки как проявления сексуальной ориентации.
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Перестарался митингарь,раздавивший яйцо о баран...ой,о Барнину голову..Поплохела его соображалка
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Интересно, посодют ли меня если я иду по улице и держу девушку за попу, целую? Или вообще просто иду держа за ручку девушку?
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54% одноразових придурків і андонів, дякую вам за Президента вадінтур і його вірних шавок - БПП.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"А у нас новый законодательный "шедевр"": Барна предлагает Раде запретить "любые публичные проявления сексуальной ориентации". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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