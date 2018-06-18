 "А у нас новый законодательный "шедевр"": Барна предлагает Раде запретить "любые публичные проявления сексуальной ориентации". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар
"А у нас новый законодательный "шедевр" ... Уже могу себе представить "профессиональное обсуждение" на комитете). С нетерпением ждем текста, потому что название слишком интригующее и откровенно радикальное - "О запрете любых видов публичных проявлений сексуальной ориентации".
Текст законопроекта сам депутат Барна опубликовал на своей странице в Facebook в преддверии Марша равенства в Киеве.
"Надеюсь, что в следующем году не будет никаких публичных маршей, выступлений связанных с любой сексуальной ориентацией", - написал он.
На этом все и закончится
тепер - розкажи це "машкам", опущеним у в'язницях совка.
Беснование веропитеков - в любой день. А вони от них что прошел какой-то парад, как бы Путин визжал что повстанцы в Сирии убили снайпера Асада. Несопоставимо ведь.
Ясно что почти никто не любит геев, но извини, я геев почти не встречал, но зато веропитеков - на каждом шагу. Поэтому и пишу здесь - нефиг выставлять глянец книги сказок, коль ноги холодные.
Запретить бы, да, но если наказывать, то условным "геям" двадцать два "батога", а попам - полет с колокольни. Никого не трогают эти все геи, зато попы со стадом - везде буквально. О чем речь то? Сумасбродие запретить. И посадить педерастов. Правда сядут попЫ.
відносно попів з колокольні - так, але за порушення саме християнського канону, якщо вони його не дотримуються.
Просто ви вже настільки дістали шо: - будь хто, висміюючий цю заразу - непоганий. Я геїй ващє не бачу, а от віропітеків - кожен день, годину, тиждень, місяць. На себе подивись, цитувальник казочок...
Винесемо на референдум два питання
1. заборонити паради педерастів.
2. заборонити хресні ходи.
Імплементємо результат.
1. запретить парады стилистов, массажистов и деятелей искусств
2. запретить парады бородатых педофилов
имплементируем результат
Не, лучше другие признаки снять, а шляпу...
Joe Cocker - You Can Leave Your Hat On
(пардон, воображение разыгралось )
і спиляти кадик
Есть сиськи - проявление сексуальной ориентации, нет сисек - тоже проявление сексуальной ориентации. Вообще запретить все вторичные половые признаки как проявления сексуальной ориентации.