 При наличии конкретного плана миссии Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев на Донбассе, - Черныш

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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"Есть два основных пункта о согласии России. Первое - предложение по модели миссии. Это не общие, а конкретные механизмы достижения мира. И это длинная история. Необходимо определить список стран, против которых Россия не будет выступать и которые устроят Украину... Далее происходит поиск финансирования, правительства должны быть готовы к финансированию. Конечно, мы понимаем, что Россия имеет голос в Совбезе ООН. Поэтому предпосылкой для утверждения мандата миссии должны быть переговоры. Но это не просто переговоры Украины и России. Должна быть единая компромиссная позиция. И в таком случае России очень трудно будет отступить, когда весь мир видит конкретный путь к миру, не абстрактные, а конкретные шаги. Россия просто не будет выбора. Второй момент влияния на РФ - негативные последствия оккупации должны быть ощутимыми для Российской Федерации. Сейчас они уже ощутимы". - заявил министр.

По словам Черныша, решение о создании на Донбассе миротворческой миссии, которую будет реализовывать международная переходная администрация, не противоречит Минским соглашениям и всему мирному процессу.

"Решение о создании миссии необходимо провести через решение Совета безопасности ООН. Это не противоречит Минским соглашениям и общей логике мирного процесса - я хочу обратить на это особое внимание. Россия уже начала менять риторику. Последний комментарий Лаврова перед встречей в нормандском формате был именно о военно-гражданской администрации. Сущность его заявления: если решение о создании переходной администрации будет принято, то от военного компонента необходимо будет избавиться, а гражданскую власть на этих территориях необходимо передать гражданской администрации. Лавров начал говорить, что это якобы это противоречит Минским соглашениям. Однако это не так. Наоборот, международная переходная администрация может добиться их осуществления", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в отличие от Крыма, по Донбассу существует единое соглашение, подписанное Россией.

"Думаю, что многие из политического класса РФ сожалеют о том, что поставили свою подпись и фактически стали стороной минских соглашений. Они условно являются частью решения Совбеза ООН. Мы видим, как действия Российской Федерации по Донбассу направлены на то, чтобы подменить суть диалога между Украиной и РФ по присутствию ОБСЕ на диалог между Украиной и так называемыми представителями Донецка и Луганска. Это стратегическая задача России - выпрыгнуть из парадигмы, которая сейчас существует, а поэтому в РФ есть желание уничтожить минский процесс. Начинают говорить о Минске-3 или Минске-5, или Будапеште-2. Вопрос, между кем и кем будет следующий договор, если он будет", - подытожил Черныш.

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