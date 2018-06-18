 При наличии конкретного плана миссии Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев на Донбассе, - Черныш

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"Есть два основных пункта о согласии России. Первое - предложение по модели миссии. Это не общие, а конкретные механизмы достижения мира. И это длинная история. Необходимо определить список стран, против которых Россия не будет выступать и которые устроят Украину... Далее происходит поиск финансирования, правительства должны быть готовы к финансированию. Конечно, мы понимаем, что Россия имеет голос в Совбезе ООН. Поэтому предпосылкой для утверждения мандата миссии должны быть переговоры. Но это не просто переговоры Украины и России. Должна быть единая компромиссная позиция. И в таком случае России очень трудно будет отступить, когда весь мир видит конкретный путь к миру, не абстрактные, а конкретные шаги. Россия просто не будет выбора. Второй момент влияния на РФ - негативные последствия оккупации должны быть ощутимыми для Российской Федерации. Сейчас они уже ощутимы". - заявил министр.
По словам Черныша, решение о создании на Донбассе миротворческой миссии, которую будет реализовывать международная переходная администрация, не противоречит Минским соглашениям и всему мирному процессу.
"Решение о создании миссии необходимо провести через решение Совета безопасности ООН. Это не противоречит Минским соглашениям и общей логике мирного процесса - я хочу обратить на это особое внимание. Россия уже начала менять риторику. Последний комментарий Лаврова перед встречей в нормандском формате был именно о военно-гражданской администрации. Сущность его заявления: если решение о создании переходной администрации будет принято, то от военного компонента необходимо будет избавиться, а гражданскую власть на этих территориях необходимо передать гражданской администрации. Лавров начал говорить, что это якобы это противоречит Минским соглашениям. Однако это не так. Наоборот, международная переходная администрация может добиться их осуществления", - сказал он.
Министр подчеркнул, что в отличие от Крыма, по Донбассу существует единое соглашение, подписанное Россией.
"Думаю, что многие из политического класса РФ сожалеют о том, что поставили свою подпись и фактически стали стороной минских соглашений. Они условно являются частью решения Совбеза ООН. Мы видим, как действия Российской Федерации по Донбассу направлены на то, чтобы подменить суть диалога между Украиной и РФ по присутствию ОБСЕ на диалог между Украиной и так называемыми представителями Донецка и Луганска. Это стратегическая задача России - выпрыгнуть из парадигмы, которая сейчас существует, а поэтому в РФ есть желание уничтожить минский процесс. Начинают говорить о Минске-3 или Минске-5, или Будапеште-2. Вопрос, между кем и кем будет следующий договор, если он будет", - подытожил Черныш.
Полное интервью с Вадимом Чернышом читайте ЗДЕСЬ.
На этой неделе всплыли новые имена: в предварительном списке Фридмана/Гузенбауэра фигурировали бывший генсек НАТО Хавьер Солана, экс-премьер и будущий кандидат в президенты Франции Ален Жюппе, бывший советник президента Саркози Ален Минк, немецкий политик Бодо Гомбах, бывший член КС Бельгии Жан-Поль Моерман (про него недавно выяснилось, что он оказывал услуги властям Азербайджана).
Сенсационные документы появились на сайте мюллеровского офиса в прошлую среду (возможно, по ошибке), а затем почти все имена вновь были вымараны.
Из опубликованных материалов следует, что "габсбургская группа" вела деятельность не только в Европе, но и в Вашингтоне. И это один из важнейших сюжетов Рашагейта: Манафорта (отправленного теперь за решетку) обвиняют в том, что он не задекларировал обслуживание интересов иностранного государства.
Из американского расследования мы еще немало интересного узнаем про Европу.
Look Gorky
Золото нации. Комбат.
Поскольку фото выложено в публичный доступ, я его не спер, а перепостил.
Это Каскад и Анаконда, муж и жена, офицеры ВСУ, бойцы "нуля".
О Каскаде я писал - это Ахиллес, убивающий гиганта в прыжке. Безжалостный к врагу и внимательный к своим. Ему не похуй - почему солдат загрустил. Может быть солдату плохо.Э, да что случилось? Может тебе не на гауптвахту надо, а крепкого чаю и поспать? Дома что-то случилось?..
При этом в битве он реально страшен. Я видел.
Анаконда - Пенелопа, у которой ничего не валяется на полу. Ни носки, ни патроны.
Посмотрите, как они красивы.
Вы видите фото, а я подтверждаю - внутри они такие же. Они сияют. Даже когда матюкаются или выносят мозги.
Вот это и есть Украина.
Потомки таких людей ступят на Марс, пока жирные от нефти раки будут жевать попкорн с киселевым, наблюдая матчи футбольных команд из далекого Запада, с которым они типа воюют. Но матчи, все таки, смотрят.
Это не вышиванка. Это та основная ткань, на которой вышивают другие. Золото нации, истинная ее элита и неразменный депозит.
Движения их - как у хищников, переход от отдыха к бою молниеносный, сон их краток, как у волков, забота о своих, как у гиппо, решения быстры как у рыси, а делятся они едой как косатки.
Вражда с ними - приговор, а дружба с ними - бесценна.
Это - люди.
Сколько европейский политиков Путлер уже прикупил, вон уже и Макрон начал ему подлизывать. Так что все это бла-бла, а реальность другая. Например, Северный Поток-2.