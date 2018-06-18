 Наемник РФ приговорен к 11 годам тюрьмы, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранители установили, что уроженец Николаевской области в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он проходил "службу" в так называемых "стрелковом батальоне славянской дивизии" и "республиканской гвардии". Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Боевик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации. - Ред.)", - сказано в сообщении.

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