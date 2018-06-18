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 Наемник РФ приговорен к 11 годам тюрьмы, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины наемник РФ из террористической организации "ДНР" приговорен к одиннадцати годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранители установили, что уроженец Николаевской области в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он проходил "службу" в так называемых "стрелковом батальоне славянской дивизии" и "республиканской гвардии". Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Боевик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации. - Ред.)", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071978
 
   
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СБУ відкрила провадження щодо лідера С14 через затримання Лусваргі
потужні рехформи? да,порохоботва ?
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Та заочно вы мастера, даже расстрелять можете! А когда дело доходит до реальных судов над реальными обезьянами типа Лусварги, то выходит пшик, оно ещё и разгуливает свободно по улицам и никому нет дела до него, а кому есть, того засудят.
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зао-о-о-очно!!!!!!!!

о-о-о - крутизна укрсббу!!!!!!

вреда осужденному ноль целых хрен десятых, зато 100500 следователей 4 года ходило на работу с 9 до18,
получало зарплаты 100500 РЕАЛЬНЫХ,
а не заочных гривен в каждый месяц.
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засудили лише "заочно" - вже святкувати перемогу чи трохи почекати? Орків, які нібито лише мили підлогу на блокпостах, відпускають, нещодавно кацапського снайпера відпустили. Борчуни сбу-шні.
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СБУ завела дело о терроризме на активистов, задержавших боевика-бразильца Лусварги.......
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемник РФ приговорен к 11 годам тюрьмы, - СБУ
 
 
 
 
 
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