 Наемник РФ приговорен к 11 годам тюрьмы, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"Правоохранители установили, что уроженец Николаевской области в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он проходил "службу" в так называемых "стрелковом батальоне славянской дивизии" и "республиканской гвардии". Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Боевик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации. - Ред.)", - сказано в сообщении.
потужні рехформи? да,порохоботва ?
о-о-о - крутизна укрсббу!!!!!!
вреда осужденному ноль целых хрен десятых, зато 100500 следователей 4 года ходило на работу с 9 до18,
получало зарплаты 100500 РЕАЛЬНЫХ,
а не заочных гривен в каждый месяц.