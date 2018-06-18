 Герасимов о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Некоторые псевдоэксперты дискредитируют страну и парламент

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая на согласительном совете в Верховной Раде.
Он заявил, что прошло открытое обсуждение всех поправок, в том числе на комитете, а также по этому вопросу было проведено заседание лидеров фракций.
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"Я считаю, что некоторые псевдоэксперты, честно говоря, дискредитируют страну, дискредитируют парламент, и мы требуем защитить парламент от этой дискредитации… Когда разговоры об этой поправке, что все или не все дела будут переданы в Высший антикоррупционный суд, то как раз первая редакция законопроекта о Высшем антикоррупционном суде Президента Украины и давала возможность сразу передать все уголовные производства в Высший антикоррупционный суд. Поэтому те, кто сейчас хочет обвинить украинскую власть в том, что эта правка не подавалась, внимательно почитайте первую редакцию, которую подал Президент Украины. А после этого она, скажем так, была изменена некоторыми активистами в зале", - сказал он.
Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.
погано це - хуйло може напасти і суд не запрацювати!
вже подали закон про створення акс?!
Но лайк-то себе зачем ставить?
а главное,
какой УМЫСЕЛ был
и КТО ентот УМЫСЕЛ продвинул туды.
Ибо , если таких умыслов есть еще много,
то их ентот КТО будит двигать и дальше.
МАЛЬДИВСКАЯ ГНИДА СЧАС ВЕЩАЕТ ПО ТВ.
Аж трясет от ентой гниды мальдивской.
Зато Саакашвили, который пытался бороться с коррупцией, Петя быстренько лишил гражданства и выкинул из страны.
Порошенко понял что народ хоть что молча проглотит (как в Рашке) и поэтому уверенно стоит на защите коррупции, лишь прикрываясь правильными словами.
гарант коррупции больше всех преследует того кто больше всего борется с х****лом.
совпадение?
не думаю.
а знают ли чиновники, заботящиеся о собственной безопасности,
что кирпич... в мешочке не обнаруживается.... металлодетектором?
схоже що коррупціонери , які себе називають антикорупціонерами, скоро звернуться за допомогою до х****ла.