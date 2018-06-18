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 Политика Украины
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Все про:Блок Петра Порошенко (1501) Герасимов (117) Антикоррупционный суд (278)

 Герасимов о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Некоторые псевдоэксперты дискредитируют страну и парламент

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов настаивает, что закон об Антикоррупционном суде принят согласно всем предварительным договоренностям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая на согласительном совете в Верховной Раде.

Он заявил, что прошло открытое обсуждение всех поправок, в том числе на комитете, а также по этому вопросу было проведено заседание лидеров фракций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции, - Егор Соболев

"Я считаю, что некоторые псевдоэксперты, честно говоря, дискредитируют страну, дискредитируют парламент, и мы требуем защитить парламент от этой дискредитации… Когда разговоры об этой поправке, что все или не все дела будут переданы в Высший антикоррупционный суд, то как раз первая редакция законопроекта о Высшем антикоррупционном суде Президента Украины и давала возможность сразу передать все уголовные производства в Высший антикоррупционный суд. Поэтому те, кто сейчас хочет обвинить украинскую власть в том, что эта правка не подавалась, внимательно почитайте первую редакцию, которую подал Президент Украины. А после этого она, скажем так, была изменена некоторыми активистами в зале", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС обещают отреагировать на правки в законе об Антикоррупционном суде

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3071975
 
 
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Рыговская отрыжка....каким то боком родственник Марыны Парашенко.....откуда всплыло? На Майдане не было, пряталось небось на Донбассе.......Как там дружище его и подельник БЕС- Безлер? Не скопытнули, не зачистили?
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оно ,говно, хоть поняло что сказало? ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ! а голосовали не за первую редакцию! чмо вонючее опять подтасовывает факты!
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шулера, напёрсточники . Всё в наглую и не скрывая....Охрененели галопом грабить, 9 месяцев осталось.
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все таки ці всі ісперди) повинні бути за папа, а вони проти -
погано це - хуйло може напасти і суд не запрацювати!
вже подали закон про створення акс?!
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Барыги-наперсточники этой поправкой просто умножили на ноль весь смысл Антикорсуда.
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Может и так. Венецианская комиссия обещает вынести свой вердикт после ознакомления с текстом принятого закона.

Но лайк-то себе зачем ставить?

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дружок бєзлера вещає про псевдоекпердів?
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Главное не то, Что написали в ентом пукнте закона,
а главное,
какой УМЫСЕЛ был
и КТО ентот УМЫСЕЛ продвинул туды.

Ибо , если таких умыслов есть еще много,
то их ентот КТО будит двигать и дальше.

МАЛЬДИВСКАЯ ГНИДА СЧАС ВЕЩАЕТ ПО ТВ.

Аж трясет от ентой гниды мальдивской.
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Порошенко и не думает бороться с коррупцией, наоборот, он делает все возможное чтобы коррупционеры оставались безнаказанными. И мы видим, что так оно и есть, коррупционеры чувствуют себя очень даже вольготно, ну еще бы президент на их стороне.
Зато Саакашвили, который пытался бороться с коррупцией, Петя быстренько лишил гражданства и выкинул из страны.

Порошенко понял что народ хоть что молча проглотит (как в Рашке) и поэтому уверенно стоит на защите коррупции, лишь прикрываясь правильными словами.
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ЗАМЕТИМ
гарант коррупции больше всех преследует того кто больше всего борется с х****лом.
совпадение?
не думаю.
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«В поисках очка Президента. От Кучмы до Порошенко.» Борис Ложкин ... мы нуждаемся в тех, кто без тени сомнения будет лизать говной текущей власти, каким бы оно не было...
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герасимов, твои слова не стоят ничего. в Веницианке сказали другое. теперь посмотрим, что скажет МВФ и Штаты. до их заключений все ваше блеяние, и твое, и других "слуг народа" - не более, чем очередная попытка профанации, вроде сказок вашего босса о 144-х реформах.
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Я следил,но так и не увидел кто же подал поправку.Кроме того вроде бы и Порошенко должен подписать этот закон.Пускай вернёт его на доработку.А если уже подписал его не глядя,то дрянной он президент с его командой,если его можно кинуть как лоха.Так что нечего Герасимову кудахтать,обеляя президента.Виноват он и его команда.Пусть исправляет..Чего он молчит?Или его это устраивает?
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ты дурака то не клей , плавали ,знаем как вы за ночь в писульку такое дописывали что она чачи превращалась в каку Герасимов про скандал з поправками до закону про Антикорупційний суд: Деякі псевдоексперти дискредитують країну і парламент - Цензор.НЕТ 7762
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***
а знают ли чиновники, заботящиеся о собственной безопасности,
что кирпич... в мешочке не обнаруживается.... металлодетектором?
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боротьба україньськоі і мордорівськоі сволоти за коррупцію схоже дійшла апогею.
схоже що коррупціонери , які себе називають антикорупціонерами, скоро звернуться за допомогою до х****ла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГерасимов о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Некоторые псевдоэксперты дискредитируют страну и парламент
 
 
 
 
 
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