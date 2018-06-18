 Герасимов о скандале с поправками к закону об Антикоррупционном суде: Некоторые псевдоэксперты дискредитируют страну и парламент

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая на согласительном совете в Верховной Раде.

Он заявил, что прошло открытое обсуждение всех поправок, в том числе на комитете, а также по этому вопросу было проведено заседание лидеров фракций.

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"Я считаю, что некоторые псевдоэксперты, честно говоря, дискредитируют страну, дискредитируют парламент, и мы требуем защитить парламент от этой дискредитации… Когда разговоры об этой поправке, что все или не все дела будут переданы в Высший антикоррупционный суд, то как раз первая редакция законопроекта о Высшем антикоррупционном суде Президента Украины и давала возможность сразу передать все уголовные производства в Высший антикоррупционный суд. Поэтому те, кто сейчас хочет обвинить украинскую власть в том, что эта правка не подавалась, внимательно почитайте первую редакцию, которую подал Президент Украины. А после этого она, скажем так, была изменена некоторыми активистами в зале", - сказал он.

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Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.