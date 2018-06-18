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Все про:Госпогранслужба (2848) избиение (9199) Мариуполь (3512) украинский язык (582) военнослужащие (3707)

 Пограничнику в мариупольском кафе сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская

В одном из мариупольских кафе случился конфликт на языковой почве, в результате которого пострадал военнослужащий ГПСУ.

Об этом сообщила в Facebook экс-первая замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню украинском языке", - написала она.

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Бобровская рассказала, что пострадавший является подполковником Госпогранслужбы.

"14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих побратимов. В прошлом году получил Орден Данилы Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана", - добавила она.

Пограничнику в мариупольском кафе сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071974
 
   
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ганделык хакрыть хозяина в штрафбат и под марьинку
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под закрытие привести л/с части поужинать,и попутно избавить охрану от зубов..
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Просит всех кроме ментов, т.к. понятно что с них толку будет 0.
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284 ст. - до пяти лет реального срока. Дебилы блд...
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придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть

А что в это время делали коллеги?
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А Вы в драках, во время застолья, когда-нибудь, участвовали? Что быстрее - выбежать из-за стола, схватить за руки драчуна и скрутить, или сходу кинуть человека на пол и ударить в челюсть? Не разбираетесь, так не "умничайте"...
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недокормленные у нас "погранцы", если позволяют себе "ломать челюсть" в придорожных харчевнях...
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У тебя, поц кацапский, дети не докормлены, пнах от сюда...
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Я за українську мову 15 років тому отримав ножове поранення в живіт. Лоханськ, квартал 50-тирічча Жовтня, за туалетом біля ринку навпроти ;яблочка;
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Мабудь за щось таке тривіальне: «Запомні хахол, тут тєбє не Украіна»...
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Я так понимаю в генделе в ближайшее время произойдет само возгорвние пукана хозяина...
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можно рыл по 20 ежедневно засылать из части,с взрывпакетами,чтобы посетителей привлекать..
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Десь держава недопрацьовує.
Вата вільно себе почуває.
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Зараз в Сумах вати більше ніж 10 років тому в Лоханську.

Та й варто подивитися на сам на Цензор.
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Свою ж владу ненавидять і чекають приходу «власті»... бо хохли...
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Побратимы есть. Ушатать нахуй тот гендель!!
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І так було би правильно.
Нехай власники стежать за порядком
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Если кафе RedCups RDCP Lounge, то должны мню предоставлять не только на языке страны в которой находится этот геднелык, а и на языке названия самого гендЭлыка!
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А вот приставим себе Германию, где бы меню подали на английском, польском или французском, а не немецком нет. Как ты думаешь, долго бы просуществовало это кафе?
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Тяжелый случай. !4 лет служит на востоке и не знает на каком языке разговаривают в Мариуполе? Провокатор этот орденоносец.
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РазгАваривают пусть на любом языке, а соблюдать законы Украины обязаны.
Лишнехромосомные держат кафе и не в состоянии напечатать еще один вариант меню на украинском языке?
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Точно, жити в Маріуполі і не знати, в якій державі живеш
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в самій бідній корумпованій де верхівка перетворила країну на руїну в економіці в демографії в усьому
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"Орденоносец" говорил на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке и просил (или требовал меню) на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке... Кто, тогда, "провокатор"? Отвечу - "Изя Петренко"...
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офицера побили...... Пограничнику в мариупольском кафе сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская - Цензор.НЕТ 616
Вояки должны придти и разнести это кафе на кусочки, а охрану посадить на бутылки....
Там же база Азова..., нет?
Пограничнику в мариупольском кафе сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская - Цензор.НЕТ 2797
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Вояки ментами будут объявлены диверсантами путина.
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Совсем не обязательно при поджоге или погроме делать селфи и выкладывать в тырнет, как это делают всякие уникальные "патриоты".
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В Марике вата зверская, злобно шипят, всё хуйла ждут на танке и расийские пенсии, пидары. Там 80% - любители хуйла. Лично общался
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взагалі треба карати за рекламу на російській мові, є ж закон про рекламу, далі меню треба давати на 2х мовах, є тупі ватники не розуміють українську. А краще на 3 мовах і англійську.
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В Украине появился уникальный шанс дан Господом избавиться от быдла русского мира , лишая гражданства и депортации такого быдла с Украины.
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сдурел штоль?... Прикордоннику в маріупольському кафе зламали щелепу за прохання дати меню українською, - екс-перший заступник голови Одеської ОДА Бобровська - Цензор.НЕТ 1460 за сломанную челюсть даже в Сомали гражданства не лишают...

пс: а веселая у тебя погремуха, хальфдан...
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Да ? А вот в Дании толко за попитку одной банды убить 6 членов другой банды , аж 12 человекам дали пожизненно
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наверняка врешь...нет в Дании пожизненного, даже в Норвегии максимум пятнашка - Брейвику за 97 человек всего червонец сидеть осталось... Прикордоннику в маріупольському кафе зламали щелепу за прохання дати меню українською, - екс-перший заступник голови Одеської ОДА Бобровська - Цензор.НЕТ 737
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ганьба жандармам авакова. наши лгбт-полицаи - только своих братьев по разуму защищают.
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Когда украинцы выберут в Украине украинскою власть , то будет за такое в уголовном кодексе, замах на жизнь, это лишние свободы от 25 и по жизненно и разжигание межнациональной розни за такое ещё и лишение гражданства Украины. Вот так должно быть
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Полиции некогда порядок наводить, они педерастов на парадах сопровождают.
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скорее всего бытовуха...кафе дорогое, шо видно из названия, простую халабуду RedCups RDCP Lounge не назовут, охвицеры не при деньгах, но выпить хоца...надо было в пивнарь попроще идти и квасить бодягу из пластиковой тары от пуза...путяра, да когда ж ты крови нашей украинской напьешься... Прикордоннику в маріупольському кафе зламали щелепу за прохання дати меню українською, - екс-перший заступник голови Одеської ОДА Бобровська - Цензор.НЕТ 6895
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к чему эти замечания в питейном заведении? Не иначе пошел с целью создать конфликт. Так всю жизнь было на Донбасс и в прошлом веке тоже могли съездить по физиономии и власть на это внимания не обращала. И не только по поводу языков, а и по другим вопросам.
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У кого есть желание, может передать "привет" кацапским прихвостням из Мариупольского кафе:
https://www.facebook.com/pg/RedCupsMrpl/reviews/
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я говорю на русском, но свободно владею и... мовою солов"їною
і тому стверджжує, що тільки українська мова є і повинна бути державна, ділова, розмовна
ніякі відмовки ... "так сложилось-разложилось" - не приймаю!
(дома - хоч на суржику, хоч через ніс.. хоч мовчи - по фіг)
а у генделях, до речі, повинні (катигорично) першим виносити українське меню...
а от по "просьбе трудящихся" можуть притараніть і російськє, або англійською...(а шо таке?)
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Оккупантам на оккупированных территориях трэба в свои специальные кабаки ходить. Которые надежно охраняются и обслуживаются на ихнем чуждом населению наречии.
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Не выпендривайтесь. Донбасс всегда говорил преимущественно по-украински, ситуация была изменена искусственно в процессе неудачного эксперимента по выведению из людей советского человека. Результат искусственного и намеренного процесса не должен высприниматься с уважением.
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Там завжди була вата, вона там і залишилась. Але, що казати за Маріуполь, якщо в столиці держави наполовину говорять російською.
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Вот где простор для действий С14, а не цыгане. Если они такие герои, пусть объяснят другим "героям", что так вести себя нельзя.
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Ща... Это вон не С-14 со всех ног несется туда, где стреляют и дерутся?

Там же можно хорошо отхватить. Это ж не цыган или педиков гонять.
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И че побратимы этого хлопца не знают, что делать с этим кафе и его обитателями? Много ж не надо.

Окончания следствия и суда в Мариуполе я бы не ждал - бесполезно. К тому же, кацапы и ватники понимают только огонь, боль и кровь.
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О том, что полковник напился и быковал, никто конешно не подумал.
А журналисты вполне могут отмазу лепить.

Как вариант.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничнику в мариупольском кафе сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская
 
 
 
 
 
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