 Пограничнику в мариупольском кафе сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская

Об этом сообщила в Facebook экс-первая замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню украинском языке", - написала она.
Бобровская рассказала, что пострадавший является подполковником Госпогранслужбы.
"14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих побратимов. В прошлом году получил Орден Данилы Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана", - добавила она.
А что в это время делали коллеги?
Вата вільно себе почуває.
Та й варто подивитися на сам на Цензор.
Нехай власники стежать за порядком
Лишнехромосомные держат кафе и не в состоянии напечатать еще один вариант меню на украинском языке?
Вояки должны придти и разнести это кафе на кусочки, а охрану посадить на бутылки....
Там же база Азова..., нет?
пс: а веселая у тебя погремуха, хальфдан...
https://www.facebook.com/pg/RedCupsMrpl/reviews/
і тому стверджжує, що тільки українська мова є і повинна бути державна, ділова, розмовна
ніякі відмовки ... "так сложилось-разложилось" - не приймаю!
(дома - хоч на суржику, хоч через ніс.. хоч мовчи - по фіг)
а у генделях, до речі, повинні (катигорично) першим виносити українське меню...
а от по "просьбе трудящихся" можуть притараніть і російськє, або англійською...(а шо таке?)
Там же можно хорошо отхватить. Это ж не цыган или педиков гонять.
Окончания следствия и суда в Мариуполе я бы не ждал - бесполезно. К тому же, кацапы и ватники понимают только огонь, боль и кровь.
А журналисты вполне могут отмазу лепить.
Как вариант.