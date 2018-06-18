 Пограничнику в мариупольском кафе сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская

Об этом сообщила в Facebook экс-первая замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню украинском языке", - написала она.

Смотрите также: Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью. ФОТОрепортаж

Бобровская рассказала, что пострадавший является подполковником Госпогранслужбы.

"14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих побратимов. В прошлом году получил Орден Данилы Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана", - добавила она.