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 Политика Украины
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Все про:Израиль (853) Нетаньяху (54) переговоры (3476) религия (674) Климкин (1725)

 Климкин сегодня отправляется с визитом в Израиль для переговоров с Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, - МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 июня будет находиться с рабочим визитом в Израиле, где проведет встречи с премьером этой страны Биньямином Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, а также примет участие в Одиннадцатом заседании Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества в г.Иерусалим.

"Во время заседания Комиссии планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций и тому подобное. По результатам заседания планируется подписание Протокола Одиннадцатого заседания Комиссии", - сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с украинской стороны сопредседателем Комиссии является П.Климкин, а израильскую часть Комиссии возглавляет министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.

"В рамках визита главы внешнеполитического ведомства Украины также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с патриархом Иерусалимским Теофилом III", - добавили в МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071972
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
путін нам кидає наживку як лохам, а ми як лохи ведемось на цей розводняк! Ну який може бути Томос, якщо ще 10 православних Патріархів його не визнають ще 1000 років? Для чого нам вв'язуватись у цей дебільний процес в якому ми будемо скрізь залежати від Москви, кожен Патріарх буде оглядатись на Москву і відмовляти нам наступні 1000 років? Кому це вигідно? Тільки росіянам, щоб зробити нас залежними від волі російського православ'я а фактично російської влади. У нас вже є свій Патріарх Святослав та визнана Римом українська православна церква - УГКЦ! Нам негоже бігати по 10 православних африканських та арабських церквах і випрошувати визнання для української церкви яка з'явилась ще у 864 році, коли Константинопольський Патріарх направив з Охридської грецької церкви (церкви заснованої апостолом Павлом) трьох епископів в Руські міста сучасної Галичини ще за 150 років до хрещення Києва! Наше віра християнська та наша церква апостольська незалежно від того що вирішить турецький чиновник Варфоломій, який отримує зарплату від турецького уряду, незалежно від рішень інших православних Патріархів, залежних від грошової допомоги Москви! Ми невід'ємна частина європейського християнства і Рим давно визнав нас такими по праву і по закону і нам немає потреби когось про щось просити! Це нікчемний порошенко намагається знову поставити нас в позу рабів, які просять милостиню у церковних ієрархів! Але ми не раби, ми європейська нація, яка вже більше 1000 років сповідує християнство і сповідує загальнохристиянські та загальнолюдські цінності і випрошувати ми ні в кого нічого не будемо! Об'єднання українського православ'я станеться рано чи пізно навколо УГКЦ, як справжньої прадавньої української (руської) церкви, яка НІКОЛИ не було під управлінням Москви та КДБ!
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Готується черговий розвод лохів, Патріарх Варволомій нам надасть Томос і поки всі будуть радіти і постити ідіотські радісні пости в Фейсбуці, на Донбасі сформують окупаційну адміністрацію російського гауляйтера, з погодження України і ми втратимо Донбас назавжди! А потім і Томос ніхто не визнає з решти 10 православних Патріархів і ми лишимось і без Донбасу і без Криму і без автокефалії! Ось так розводять ідіотів та лохів!
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капитан овечкин, не быть тебе никогда майором барановым, потому что ты овца, овцой и останешься...
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вот сейчас реально обидно было(
и как это я так с погонялом промазал((
(пойду попрошу в админке чтобы на чтонибудь другое поменяли)
то ли дело ты себе выбрал, зачетное как раз по теме)
слышал про такое выражение "запустить шептуна?"
виспер)))Клімкін сьогодні вирушає з візитом до Ізраїлю для переговорів із Нетаньяху і патріархом Єрусалимським Теофілом III, - МЗС - Цензор.НЕТ 3615
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піди застрелись. скільки можна тобі вже страждати??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин сегодня отправляется с визитом в Израиль для переговоров с Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, - МИД
 
 
 
 
 
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