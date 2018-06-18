 Климкин сегодня отправляется с визитом в Израиль для переговоров с Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, - МИД

"Во время заседания Комиссии планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций и тому подобное. По результатам заседания планируется подписание Протокола Одиннадцатого заседания Комиссии", - сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с украинской стороны сопредседателем Комиссии является П.Климкин, а израильскую часть Комиссии возглавляет министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.

"В рамках визита главы внешнеполитического ведомства Украины также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с патриархом Иерусалимским Теофилом III", - добавили в МИД.

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