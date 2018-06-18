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 Политика Украины, За рубежом
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 Совет ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крыма

Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"18 июня 2018 года Совет продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении Совета ЕС, обнародованном на сайте институции в понедельник.

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Санкции, в частности, включают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, что означает запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на оказание услуг по поставке товаров.

"Эти меры применяются к гражданам ЕС и компаниям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничено территорией Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Кроме этого, данные меры предусматривают запреты на услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий на полуостров для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

"Не следует предоставлять также техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах", - добавили в Совете ЕС.

Напомним, ранее лидеры стран "Большой семерки" осудили Российскую Федерацию за аннексию Крыма и предупредили, что будут готовы вводить новые санкции против Москвы, если этого потребуют обстоятельства.

Источник: https://censor.net.ua/n3071970
 
   
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Санкции, в частности, включают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, что означает запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на оказание услуг по поставке товаров. Источник: https://censor.net.ua/n3071970
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Дійсно є цьому приклад - Сіменс.
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"Не следует предоставлять также техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах", - добавили в Совете ЕС. Источник: https://censor.net.ua/n3071970
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А керченський міст хто допомагав будувати?
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там из всего перечисленного нет ни одного пункта который бы сама Украина соблюдала, а не только мост
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Совет ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - Цензор.НЕТ 7755
Петр Алексеевич - красавчег! если неон токто?
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Подивись на його рекламу, в Києві її достатньо.
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На прошлой неделе, в Финской прессе появилось сообщение: Экспорт Финляндии в Китай превысил экспорт Финляндии на кацапстан.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005720621.html
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і як це виконується?
турбіни Сіменса) кацапи поставили в крисм і
міст даньські компанії будували/допомагали разом з українськими!
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он нам пригодится в украинскую кубань ездить
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все уже на год
кто там кричал что снимут Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії за анексію Криму - Цензор.НЕТ 3911
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Ну да, это тяжелейшие санкции, которые быстро скрутят всю экономику Крыма))) Особенно если не вспоминать про турбины Сименс, участие европейцев в строительстве моста, работающие в Симферополе Метро и Ашан... список можно долго продолжать.
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нафіге расії був той геморой в вигляді Крима, у них і так дофіга незаселеної теріторії де 1 людина на кілометр квадратний, а є землі взагалі нікого нема. А так санкції будуть напрягати ще 5 років як мінімум.
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