 "Задела ногу полицейского": на жительницу Красноярска завели уголовное дело за помощь участнику акции "Он нам не царь"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Отмечается, что 5 мая экоактивистка и преподаватель физкультуры Наталья Подоляк пошла на встречу со своей знакомой. По дороге Наталья увидела, как в центре Красноярска проходит задержание участников митинга "Он нам не царь".

"Полицейские хватали молодежь за ноги и волокли по земле. Ребята почти не сопротивлялись. Я зашла за автобус и увидела, что одного мальчика тащат вниз лицом. Парень уже без сознания. Полицейские его роняли, как мешок, потом снова волокли. Я подбежала и стала говорить человеку в черном, что надо оказать мальчику медицинскую помощь. Этот человек меня грубо оттолкнул и в грудь ударил. У меня в одной руке – собака, в другой – телефон. Я не понимала, как мне обратить внимание на ситуацию. Я немного задела ногой человека в черном. Другой полицейский, снимавший задержания на камеру, увидел это и закричал: "Она напала на сотрудника правоохранительных органов. Хватайте ее скорее"", - рассказала Подоляк.

Через месяц на Наталью возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". В постановлении написано, что Наталья нанесла удар по голени полицейскому Данилову Д. А., причинив ему физическую боль. Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок до 5 лет.