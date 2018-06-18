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Все про:Мемориал (73) памятник (1777) память (768) Славянск (2191)

 Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске. ФОТОрепортаж

В Славянске Донецкой области открыли мемориал в память о четырех служителях местной протестантской церкви "Преображение Господне", которых российские наемники 4 года назад похитили, пытали, а потом убили.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мемориал открыт на пожертвования христиан.

Памятник установлен на месте захоронения убитых наемниками РФ диаконов церкви Владимира Величко и Виктора Брадарского, а также двоих взрослых сыновей старшего пастора Рувима и Альберта Павенко.

Открытие мемориала состоялось вечером 17 июня и собрало много горожан, которые пришли отдать дань погибшим священнослужителям.

Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске 01

Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске 02

Собравшиеся, в числе которых были и родственники погибших, вспомнили, что тогда, 8 июня 2014 года после богослужения вооруженные боевики ворвались в помещение церкви "Преображение Господне" и похитили двух диаконов и двух сыновей пастора. Террористы инкриминировали христианам преступление против "ДНР", обвиняя их в поддержке украинской армии.

Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске 03
Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске 04

Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре. ФОТОрепортаж

Больше месяца семьи служителей ждали, пока захваченных отпустят из плена. У Владимира Величко дома осталась жена и восемь детей, у Виктора Брадарского - трое детей.

Но, как выяснили в последствие в полиции, пленных поместили в бокс захваченной пожарной части, там их пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время боевики взяли у родственников немалую сумму выкупа "за освобождение пленников".

В полиции уточнили, что массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года. Среди 14 тел (12 мужчины и 2 женщины) родные узнали четырех служителей местной церкви, которые были похищены террористами больше месяца назад.

После эксгумации тела были преданы земле в соответствии с протестантскими традициями.

Как сообщал Укринформ, полицейские установили боевиков, которые пытали и убили этих четырех жителей Славянска в 2014 году. Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов - двое жителей Славянска и один из Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежурили на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей. Известно, что все они после освобождения Славянска бежали в Донецк, участвовали в боевых действиях и числятся "героями ДНР". Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3071966
 
 
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Ибо мокшане звери и сатанисты... они своему плешивому Вельзевулу приносят человеческие жертвы...
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Будь прокляты те, кто творит под триколором и колорадками все эти преступления
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5 год задаю вопрос , почему их назиывют наёмники РФ , почему террористы, почему не варвари, почему не дикари , почему не получеловеки почему ?
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Блеват я хотел на это , что говорят варвари
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Чтобы судить по законам. Еще спроси - почему их не называют "неверные грех и срам делающие".
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...Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания активистами националистических организаций гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне террористов "ДНР".Об этом сообщил адвокат бразильца Валентин Рыбин, который опубликовал в Facebook ответ СБУ на свой запрос."Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)", - написал он.Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске - Цензор.НЕТ 3977 https://antikor.com.ua/articles/243370-zaderhanie_terrorista_lusvargi_sbu_zavela_delo_na_natsionalistov...
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Убивать служителей культа это даже не варварство..это уровень бешеных животных..
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Ну так служители верили что их "защитит" тот кто мог, поковырявшись пальцем в бороде, затопить весь мир, и они станут "мучениками". В чем проблема, я не понимаю?
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вряд ли, если эти твари когда-нибудь попадут в наш суд, они получат адекватное наказание, либо это будет бесконечная игра в демократию, либо их отпустят под вымышленными предлогами, как это не раз бывало у нас с убийцами и палачами..., поэтому пристрелить как бешеных собак и чтоб хоронить было нечего...
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Даже если и попадутся, то уголовное преследование будет как у того Лусварги из Бразилии. Власть немощных жлобов шоколадного короля отсчитывает свои последние дни.
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Щас, штаны только одену и пойду свергать) Оп, ролик про котов идет, значит завтра всенепременно свергнем.)
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А ты, порохобот, скоро останешься без жалованья.
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Смотри.
В пиплии высрано - "не лги".
Ты солгал. Бегом беги лизать мощи и нямкать тело б*га да пить его кровушку))
Лицемерие - вот клеймо любого веруна. Или ты может быть католик? - "гореть вечно"! Или агностик? - та же тема.
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че такое "порохобот"?
Ты в курсе, что если я ненавижу попов за ложь и прочие "подвиги", то как-то "некошерно" поддерживать того, кто хотя бы раз солгал?
Просто почитываю Антиколорадоса, а он ... хм., ну, скажем, лоялен к президенту, вот и не клеймлю его. Так как реально были дела - мол делает зраду, а получается для интересов нашей страны.
За офшоры не пиши, так как Антиколорадос всех "зраднюков" обосрал в статье, гдет-то за январь. Вот бы дал кто ссылку, искать лень. Но реально - как вор през "инкогнито" сбежал как говорять "греть жёппу" - а Антиколорадос его оправдывал. Комментаторы там вообще, разорвали бы того кто бы шо называется "гнал" на ПОПа.
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И почему не называют тех трёх убийц-орков, которыми сейчас гордятся в Дыре? Пусть знают о "подвигах" своих "героев", а то лепят новые сказки про дедываевале.
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Пока в хатах будут жалостливые рожи, вместо пулемета из окна и инъекции свинца врагу, до тих пор будем плакать, молиться чтобы убийцы "горели в аду" и перепощивать скорбь.
Ну вот как когда кучка ублюдков захватила многомиллионную страну и погнала народ то на поклейку танчиков, то на пулеметы, то в лагеря ибо "а хуле ты сдался" нашим вчерашним корешам?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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