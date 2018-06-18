 Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мемориал открыт на пожертвования христиан.

Памятник установлен на месте захоронения убитых наемниками РФ диаконов церкви Владимира Величко и Виктора Брадарского, а также двоих взрослых сыновей старшего пастора Рувима и Альберта Павенко.

Открытие мемориала состоялось вечером 17 июня и собрало много горожан, которые пришли отдать дань погибшим священнослужителям.







Собравшиеся, в числе которых были и родственники погибших, вспомнили, что тогда, 8 июня 2014 года после богослужения вооруженные боевики ворвались в помещение церкви "Преображение Господне" и похитили двух диаконов и двух сыновей пастора. Террористы инкриминировали христианам преступление против "ДНР", обвиняя их в поддержке украинской армии.





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Больше месяца семьи служителей ждали, пока захваченных отпустят из плена. У Владимира Величко дома осталась жена и восемь детей, у Виктора Брадарского - трое детей.

Но, как выяснили в последствие в полиции, пленных поместили в бокс захваченной пожарной части, там их пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время боевики взяли у родственников немалую сумму выкупа "за освобождение пленников".

В полиции уточнили, что массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года. Среди 14 тел (12 мужчины и 2 женщины) родные узнали четырех служителей местной церкви, которые были похищены террористами больше месяца назад.

После эксгумации тела были преданы земле в соответствии с протестантскими традициями.

Как сообщал Укринформ, полицейские установили боевиков, которые пытали и убили этих четырех жителей Славянска в 2014 году. Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов - двое жителей Славянска и один из Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежурили на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей. Известно, что все они после освобождения Славянска бежали в Донецк, участвовали в боевых действиях и числятся "героями ДНР". Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.