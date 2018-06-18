 Мемориал четырем служителям церкви, которых убили наемники РФ, открыли в Славянске. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мемориал открыт на пожертвования христиан.
Памятник установлен на месте захоронения убитых наемниками РФ диаконов церкви Владимира Величко и Виктора Брадарского, а также двоих взрослых сыновей старшего пастора Рувима и Альберта Павенко.
Открытие мемориала состоялось вечером 17 июня и собрало много горожан, которые пришли отдать дань погибшим священнослужителям.
Собравшиеся, в числе которых были и родственники погибших, вспомнили, что тогда, 8 июня 2014 года после богослужения вооруженные боевики ворвались в помещение церкви "Преображение Господне" и похитили двух диаконов и двух сыновей пастора. Террористы инкриминировали христианам преступление против "ДНР", обвиняя их в поддержке украинской армии.
Больше месяца семьи служителей ждали, пока захваченных отпустят из плена. У Владимира Величко дома осталась жена и восемь детей, у Виктора Брадарского - трое детей.
Но, как выяснили в последствие в полиции, пленных поместили в бокс захваченной пожарной части, там их пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время боевики взяли у родственников немалую сумму выкупа "за освобождение пленников".
В полиции уточнили, что массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года. Среди 14 тел (12 мужчины и 2 женщины) родные узнали четырех служителей местной церкви, которые были похищены террористами больше месяца назад.
После эксгумации тела были преданы земле в соответствии с протестантскими традициями.
Как сообщал Укринформ, полицейские установили боевиков, которые пытали и убили этих четырех жителей Славянска в 2014 году. Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов - двое жителей Славянска и один из Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежурили на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей. Известно, что все они после освобождения Славянска бежали в Донецк, участвовали в боевых действиях и числятся "героями ДНР". Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
В пиплии высрано - "не лги".
Ты солгал. Бегом беги лизать мощи и нямкать тело б*га да пить его кровушку))
Лицемерие - вот клеймо любого веруна. Или ты может быть католик? - "гореть вечно"! Или агностик? - та же тема.
Ты в курсе, что если я ненавижу попов за ложь и прочие "подвиги", то как-то "некошерно" поддерживать того, кто хотя бы раз солгал?
Просто почитываю Антиколорадоса, а он ... хм., ну, скажем, лоялен к президенту, вот и не клеймлю его. Так как реально были дела - мол делает зраду, а получается для интересов нашей страны.
За офшоры не пиши, так как Антиколорадос всех "зраднюков" обосрал в статье, гдет-то за январь. Вот бы дал кто ссылку, искать лень. Но реально - как вор през "инкогнито" сбежал как говорять "греть жёппу" - а Антиколорадос его оправдывал. Комментаторы там вообще, разорвали бы того кто бы шо называется "гнал" на ПОПа.
Ну вот как когда кучка ублюдков захватила многомиллионную страну и погнала народ то на поклейку танчиков, то на пулеметы, то в лагеря ибо "а хуле ты сдался" нашим вчерашним корешам?