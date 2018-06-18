 Рада должна рассмотреть законопроект о нацбезопасности до саммита НАТО, - Парубий

Об это сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на Согласительном совете, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"На это неделе уже крайний срок, когда мы должны его (законопроект о нацбезопасности. – Ред.) принять, поскольку в июле состоится саммит (НАТО. – Ред.). Нам очень важно, чтобы до саммита мы могли продемонстрировать, что Украина выполняет свои обязательства по сотрудничеству с НАТО и идет путем реформ", - сказал он.

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По словам Парубия, в пятницу состоялось заседание рабочей группы при участии парламентских фракций и групп по данному вопросу, где были согласованы все правки к законопроекту о нацбезопасности ко второму чтению.

По данным спикера, комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны планирует во вторник провести заседание и рассмотреть законопроект, а в среду парламент начнет его рассмотрение, а в четверг в первой половине дня парламент может принять заключительное решение по данному вопросу.

Кроме того, по словам Парубия есть несколько вопросов по безопасности и обороне, которые касаются адаптации законодательства к новому положению наших военных на передовой. Эти вопросы также планируется рассмотреть в четверг.

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Также на этой неделе в Раде планируют рассмотреть блок вопросов касающихся культуры.