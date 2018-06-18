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 Киевские новости
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Все про:Киев (16039) Метрополитен (508) проезд (227)

 Около 70% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами

Более двух третей пассажиров Киевского метрополитена уже отказались от жетонов и перешли на другие способы оплаты проезда в метро.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки, информирует Цензор.НЕТ.

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"В оплате преобладают: карточка метро, при пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн. После использования поездок карту можно сдать в кассу и вернуть залоговую стоимость; банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; карточка киевлянина", - говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА сообщали, что с 14 июля стоимость разового проезда в городском транспорте столицы возрастет до 8 грн.

Так, при пополнении бесконтактной карты на 50 поездок за раз стоимость одной поездки составит 6,5 грн; на 40-49 поездок – 6,80 грн; 30-39 поездок – 7,10 грн; на 20-29 поездок – 7,40 грн, 10-19 поездок – 7,70 грн.

На сегодняшний день стоимость одной поездки в киевском метро составляет 5 грн.

Около 70% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071964
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Как то последние два абзаца не стыкуются. Или я что то не понимаю？
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Вы не прочитали абзац выше. Тогда стало бы понятно что это о будущих тарифах.
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Не обязательно.
30% - просто те, кто пользуются метро нерегулярно. Например те, кто предпочитает для передвижения в основном собственный транспорт.
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Я пользусь метро пару раз в году, но порадовался когда появились терминалы на турникетах, приложить банковскую карточку проще и быстрее чем стоять в очереди за жетоном.
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Потому, что 30% редко пользуются метро.
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Какие-то манипуляции процентами.

"Более двух третей пассажиров Киевского метрополитена уже отказались от жетонов и перешли на другие способы оплаты проезда в метро."

"В оплате преобладают: карточка метро...; банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; карточка киевлянина"

Если жетонами все еще пользуются аж 30% пассажиров метро, значит на остальные 4 способа СУММАРНО остается 70%. 70 на 4 - это как бы значительно меньше 30%, то есть все 4 способа не могут преобладать над жетонами аж никак.
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может Киев на собственную валюту перевести?
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карточки) це перевага - не треба міняти жетони при підвищенні платні! Около 70% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами - Цензор.НЕТ 8795
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А я их и не меняю. Валяются до следующего подорожания.
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"Так, при пополнении бесконтактной карты на 50 поездок за раз стоимость одной поездки составит 6,5 грн; на 40-49 поездок - 6,80 грн; 30-39 поездок - 7,10 грн; на 20-29 поездок - 7,40 грн, 10-19 поездок - 7,70 грн.Источник:https://censor.net.ua/n3071964"

вам щось це не нагадує?! тобто, як рахується)))) собівартість?
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Если бы верил этим пида"ам - чинушам то завёл бы картку. А так просто давят свободу
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Платим, сцуко, уже бОльше чем в Праге.
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Не надо ля-ля... Поездка на 30 минут в метро Праги - 24 czk = 28.45 грн
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Метрополитен просто принуждает пассажиров переходить на карточки. А что если не охота субсидировать метрополитен? А ведь они именно этого и добиваются - введя оплату проезда наперед, метрополитен получает немалые деньги. Плюс стоимость самой пластиковой карточки. Получают кредит, только беспроцентный. Так вот, по такому поводу у нас в Украине кажуть: нахера воно мені.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОколо 70% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами
 
 
 
 
 
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