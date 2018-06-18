 Около 70% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами

Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки, информирует Цензор.НЕТ.

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"В оплате преобладают: карточка метро, при пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн. После использования поездок карту можно сдать в кассу и вернуть залоговую стоимость; банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; карточка киевлянина", - говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА сообщали, что с 14 июля стоимость разового проезда в городском транспорте столицы возрастет до 8 грн.

Так, при пополнении бесконтактной карты на 50 поездок за раз стоимость одной поездки составит 6,5 грн; на 40-49 поездок – 6,80 грн; 30-39 поездок – 7,10 грн; на 20-29 поездок – 7,40 грн, 10-19 поездок – 7,70 грн.

На сегодняшний день стоимость одной поездки в киевском метро составляет 5 грн.